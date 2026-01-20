El jefe del operativo de Seguridad Ciudadana de la Ertzaintza desplegado el pasado 12 de octubre en Vitoria-Gasteiz ha declarado este martes ante el Juzgado de Instrucción número 4 que los agentes vivieron “un infierno” durante los disturbios registrados en la contramanifestación convocada frente a un acto de la Falange. “Querían matarnos”, ha afirmado de forma reiterada el mando policial.

El responsable del dispositivo ha sido uno de los diez ertzainas que han comparecido ante la jueza. Previamente estaban citadas seis personas investigadas por su presunta participación en los altercados, que se han acogido a su derecho a no declarar. En las próximas semanas está previsto que declaren hasta una veintena de investigados.

Según ha relatado el jefe del operativo, los contramanifestantes actuaron con un alto grado de organización y extrema violencia. Ha asegurado que algunos agentes, con experiencia en los años más duros de la década de los 90, le trasladaron que “no habían visto algo así”. Los atacantes, con capuchas y el rostro cubierto, lanzaron botellas, tapas de alcantarilla y piedras de catenaria de vías ferroviarias que, a su juicio, habían sido almacenadas con antelación.

El mando policial ha narrado episodios de especial gravedad, como el rescate de un agente que había caído al suelo y estaba siendo pateado, o el intento de introducir una bengala metálica entre el escudo y el cuerpo de otro ertzaina, con la aparente intención de causar el mayor daño posible.

El abogado de Euspel, sindicato de la Ertzaintza que denunció los hechos, ha insistido en que el objetivo de los saboteadores no era el acto de la Falange, sino los propios agentes. A los investigados se les atribuyen presuntos delitos de desórdenes públicos, atentado agravado contra agentes de la autoridad y lesiones. En los disturbios resultaron heridos 22 ertzainas.

Por otro lado, el sindicato SiPE y el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco se han personado finalmente en la causa. Desde Euspel critican que el Ejecutivo autonómico se haya incorporado al proceso “tarde, mal y a rastras”, y recuerdan que su representación legal no estuvo presente en declaraciones anteriores de agentes que alertaron del elevado nivel de violencia y profesionalización observado en los incidentes.