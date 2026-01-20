URRIAREN 12KO GASTEIZKO ISTILUAK

Ertzaintzaren operatiboaren buruak epailearen aurrean deklaratu du: "Hil egin nahi gintuzten"

Falangearen elkarretaratze baten aurrean kontramanifestazioa egiteagatik ikertzen ari diren sei pertsonak deklaratzeari uko egin diote. 22 agente zauritu ziren istiluotan, eta epaiketak aurrera jarraitzen du.

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Urriaren 12an Gasteizen zabaldutako Ertzaintzaren Herritarren Segurtasunerako operatiboaren buruak Instrukzioko 4. Epaitegian deklaratu du, eta adierazi du agenteek “infernua” bizi izan zutela Falangearen ekitaldi baten aurrean deitutako kontramanifestazioan izandako istiluetan. “Hil egin nahi gintuzten”, adierazi du behin eta berriz Poliziaren agintariak.

Dispositiboaren arduraduna epailearen aurrean agertu diren hamar ertzainetako bat izan da. Aldez aurretik, sei pertsona zeuden deituta, eta istiluetan parte hartu omen zutelako daude ikerketapean. Ez deklaratzeko eskubideari heldu diote. Datozen asteetan, hogeik deklaratuko dute, aurreikuspenen arabera.

Operatiboaren buruak azaldu duenez, kontramanifestazioko parte-hartzaileak ondo antolatuta zeuden, eta muturreko indarkeriaz jokatu zuten. Poliziaburuak azaldu du 90eko hamarkadako urte gogorrenetan ibilitako agente batzuek adierazi ziotela “horrelakorik sekula ez" zutela ikusi. Erasotzaileek, txanoak jantzita eta aurpegia estalita, botilak, estolda-estalkiak eta trenbideetako katenariak bota zizkieten; haren ustez, aldez aurretik gordeta zituzten jaurtigaiok.

Poliziaren agintariak oso pasarte larri eta gordinak kontatu ditu, hala nola lurrera erori eta ostikoka ari zitzaien agente bat erreskatatu behar izan zutela, edota ertzain baten ezkutuaren eta gorpuaren artean bengala bat sartzen saiatu zirela, ahalik eta kalterik handiena eragiteko asmoarekin.

Euspelen abokatuak (gertaerak salatu zituen Ertzaintzaren sindikatuak) behin eta berriz esan du saboteatzaileen helburua ez zela Falangearen ekintzaren kontra egitea, agenteen euren kontra egitea baizik. Ikertuei hainbat delitu egotzi dizkiete: desordena publikoak, agintaritzaren agenteen aurkako atentatu larria eta lesioak. Istiluetan 22 ertzain zauritu ziren.

Bestalde, SiPE sindikatua eta Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Saila ere auzian pertsonatu dira azkenean. Eusko Jaurlaritzak prozesuan “berandu, gaizki eta arrastaka” sartu izana kritikatu du Euspelek, eta gogorarazi dute Jaurlaritza ez zela egon istiluetan ikusitako indarkeria eta profesionalizazio maila altuaz ohartarazi zuten agenteen aurreko adierazpenetan.

