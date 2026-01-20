El presidente de Acciona no acude a la Comisión de Investigación del Parlamento de Navarra y vuelve a ser citado
El presidente de Acciona, José Manuel Entrecanales, no ha acudido este martes a la comparecencia a la que estaba citado en la Comisión de Investigación sobre licitación de obras públicas del Parlamento de Navarra, por lo que la Comisión no se ha celebrado y ha vuelto a ser citado para el lunes 9 de febrero.
El miembro del comité de dirección del grupo Joaquin Mollinedo, que había sido designado por Acciona para comparecer en lugar de Entrecanales, ha acudido acompañado del abogado del grupo al Parlamento foral, donde han dejado constancia de que han acudido.
Ambos han llegado a las 9:40 horas a la Cámara, pero no han podido acceder a la sala de comparecencias, ya que no estaban citados por la Comisión. Los grupos han acudido a las 10:00 horas a la Comisión, y la presidenta, Irati Jiménez, ha constatado "la incomparecencia" al "no haber motivo justificado" para no acudir por parte del presidente de Acciona.
Tras constatar que no se ha presentado, la Comisión se ha reunido a puerta cerrada, donde han decidido volver a citar a Entrecanales para el lunes día 9 de febrero a las 11:00 horas, cuando normalmente la Comisión se desarrolla entre los martes y miércoles.
Acciona había comunicado que Entrecanales no iría
Acciona concurrió en UTE junto con Osés Construcción y Servinabar en la adjudicación para la duplicación de los túneles de Belate. Tras el primer informe de la UCO, en el que se citaba que Cerdán podría tener el 45 % de la empresa Servinabar, esta salió de la UTE que realiza las obras.
El consejo de administración de Acciona designó a Joaquín Mollinedo, miembro del comité de dirección del grupo, para comparecer este martes en la citada comisión, según anunció la compañía que explicó que la designación se había efectuado conforme a lo previsto en la Ley de Sociedades de Capital y en los estatutos sociales de Acciona, que atribuyen la representación de la sociedad de forma colegiada a su consejo de administración.
Con ello, la empresa afirmaba dar respuesta a la citación recibida para su presidente, José Manuel Entrecanales, y mostraba su voluntad de colaborar con los trabajos de la Comisión.
La citación no era a Acciona, sino a su presidente
La presidenta de la Comisión de Investigación ha aclarado que la citación era para el presidente de Acciona, no a la empresa como persona jurídica.
De hecho, este miércoles está citado el exdirector de Acciona Construcción Justo Manuel Perelegrini, que, si la citación fuese para Acciona Construcción, al haber sido cesado, no debería acudir, pero se mantiene su citación por ser él quien está llamado.
La presidenta de la Comisión ha recordado que no acudir a las comparecencias está recogido en el Código Penal, pero que es algo que "lleva su curso".
Ya son tres las comparecencias que no se han podido llevar a cabo por incomparecencias. "Esto también consta a lo que veníamos diciendo al principio. Para nosotras es importante llegar al fondo, saber qué es lo que ha pasado", ha señalado, por lo que ha lamentado "esa falta de interés o esa falta de querer esclarecer los hechos".
