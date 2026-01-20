'Koldo kasua'
Accionako presidentea ez da joan Nafarroako Parlamentuko Ikerketa Batzordera, eta berriro deitu dute

Otsailaren 9an aurkeztu beharko da. Hala ez balitz, delitu bat egin lezakeela gogoratu du Batzordeko presidenteak.

Artxiboko irudia.
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Jose Manuel Entrecanales Accionako presidentea ez da agertu astearte honetan obra publikoen lizitazioari buruzko Nafarroako Parlamentuko Ikerketa Batzordean deituta zegoen agerraldira. Hori horrela, Batzordea ez da egin, eta otsailaren 9rako deitu dute berriro.

Accionak Joaquin Mollinedo taldeko zuzendaritza-batzordeko kidea izendatu zuen Entrecanalesen ordez agertzeko, eta taldeko abokatuarekin batera joan da Parlamentura. Hala ere, ezin izan dira agerraldi-gelara sartu, ez baitzeuden deituta. Taldeak 10:00etan agertu dira Batzordera, eta Irati Jimenez presidenteak egiaztatu du Entrecanales “ez dela agertu”, eta ez joateko “arrazoi justifikaturik” ez dituela eman.

Aurkeztu ez dela egiaztatu ondoren, Batzordea ateak itxita bildu da, eta Entrecanales berriro deitzea erabaki dute otsailaren 9rako, astelehenarekin, 11:00etan.

Accionak jakinarazi zuen Entrecanales ez zela joango

Acciona Oses Construccion eta Servinabar enpresekin batera aurkeztu zen Belateko tunelak bikoizteko esleipenean. UCOren lehen txostenaren arabera, Cerdanek Servinabar enpresaren % 45 izan zezakeen, baina enpresa hori obrak egiten dituen ABEEtik atera zen.

Accionako administrazio-kontseiluak taldeko zuzendaritza-batzordeko kide Joaquin Mollinedo izendatu zuen astearte honetan batzorde horretan agertzeko, konpainiak iragarri zuenez. Konpainiaren arabera, izendapena Kapital Sozietateei buruzko Legean eta Accionaren estatutu sozialetan aurreikusitakoaren arabera egin zuten. Izan ere, estatutu horiek sozietatearen ordezkaritza elkargoan esleitzen diote administrazio-kontseiluari.

Horrekin, enpresak Jose Manuel Entrecanales lehendakariarentzat jasotako zitazioari erantzuten ziola adierazi zuen, eta Batzordearen lanetan laguntzeko borondatea agertu ere.

Zitazioa ez zen Accionarentzat, presidentearentzat baizik

Ikerketa Batzordeko presidenteak argitu du zitazioa Accionako presidentearentzat zela, ez enpresarentzat, pertsona juridiko gisa. Izan ere, asteazken honetarako deitu dute Acciona Construccion enpresako zuzendari ohi Justo Manuel Perelegrini. Zitazioa Acciona Construccion enpresarentzat izango balitz, kargugabetu dutenez, ez luke joan behar, baina zitazioari eutsi diote, bera deitu dutelako.

Batzordeko presidenteak gogoratu du agerraldietara ez joatea Zigor Kodean jasota dagoela, baina "bere bidea daraman" zerbait dela.

Dagoeneko ezin izan dituzte egin hiru agerraldi, ez agertzeagatik. "Hau ere hasieran esan genuenaren araberakoa da. Guretzat garrantzitsua da sakonera iristea, zer gertatu den jakitea", adierazi du, eta" interes falta edo gertaerak argitu nahi ez izatea” deitoratu du.

Nafarroako Gobernua Nafarroako parlamentua Ustezko ustelkeria politikoa Politika

