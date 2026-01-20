POST EN LINKEDIN
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Pradales reclama una Europa "más unida y soberana" ante el nuevo orden global

El lehendakari, que participa esta semana en el Foro Económico Mundial, ha advertido del cambio de paradigma global y ha reclamado una Unión Europea más unida, soberana y con mayor capacidad de decisión.
GRAFCAV7536. BILBAO, 10/12/2025.- El lehendakari, Imanol Pradales, analiza la situación de la economía vasca en el marco del Foro ‘Expectativas Económicas’, organizado por el diario El Correo. EFE/Luis Tejido
Euskaraz irakurri: Pradalesek Europa batuago eta subiranoago bat eskatzen du ordena global berriaren aurrean
author image

EITB

Última actualización

El lehendakari, Imanol Pradales, ha alertado del riesgo de que Europa pierda peso político y económico en el nuevo orden internacional si no refuerza su unidad y su autonomía estratégica. Lo ha hecho en un mensaje publicado en la red social LinkedIn desde Davos, donde participa desde hoy en el Foro Económico Mundial.

En su publicación, Pradales sostiene que el inicio de 2026 confirma un cambio de paradigma geopolítico, marcado por el debilitamiento del multilateralismo y el avance de una lógica basada en la fuerza y la confrontación entre potencias. Según señala, Estados Unidos ha dejado de actuar como garante del orden liberal global para centrarse en la defensa de su propia hegemonía militar, tecnológica y comercial.

El lehendakari advierte de que este contexto afecta directamente a Europa, cuyo proyecto y valores, afirma, están siendo cuestionados. En ese sentido, apunta a las amenazas arancelarias y al conflicto en torno a Groenlandia como ejemplos de la presión a la que se enfrenta la Unión Europea, y plantea un dilema claro: unidad y decisión o irrelevancia.

Pradales defiende que Europa debe reaccionar con rapidez y con una sola voz, adoptando decisiones estratégicas para garantizar su soberanía energética, industrial, financiera y tecnológica, y avanzando hacia una política común de defensa y seguridad. A su juicio, está en juego la supervivencia de la UE como actor global y como proyecto compartido de libertades, convivencia y seguridad.

En el mensaje, el lehendakari valora como pasos positivos el reciente acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur y el anuncio del presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, de convocar una reunión extraordinaria para responder de forma coordinada en apoyo a Dinamarca y Groenlandia. No obstante, subraya que son medidas insuficientes y reclama reformas profundas en la gobernanza europea, como la superación de la regla de la unanimidad.

Pradales defiende también una mayor implicación de regiones y naciones como Euskadi en la construcción europea y asegura que el país quiere contribuir a una Europa más fuerte y cohesionada. En ese contexto, enmarca la presencia de Euskadi en Davos como una oportunidad para reforzar su proyección internacional y estar presente en los espacios donde se toman decisiones que le afectan directamente.

De camino a Davos. Una oportunidad inigualable para dar un salto hacia la Euskadi Global, reforzar nuestra proyección internacional, y ahondar en el intercambio diplomático de la mano de quienes eligen la fuerza de la razón frente a la razón de la fuerza. www.linkedin.com/pulse/el-mom...

[image or embed]

— Imanol Pradales Gil (@imanolpradalesgil.bsky.social) January 20, 2026 at 1:20 PM
Imanol Pradales Política

Te puede interesar

Iñigo Ansola EAJren BBBko buruzagia
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Ansola reitera que no hubo "irregularidades" en el caso del palacete derribado y defiende la presunción de inocencia de los concejales jeltzales

El presidente del BBB del PNV se ha mostrado "sorprendido" por el registro de la Ertzaintza de las dependencias municipales de Getxo, y ha subrayado que no hay "ninguna persona investigada" en el caso. No obstante, ha señalado que el PNV "tomará cartas en el asunto" si observase alguna irregularidad o actitud no-ética. 
Entrevista en Radio Euskadi al obispo de Vitoria Juan Carlos Elizalde
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Elizalde critica la "falta de agradecimiento" por haber donado la iglesia de San Francisco para el Memorial 3 de marzo

El obispo de Vitoria-Gasteiz también ha denunciado la "lentitud enorme" en temas administrativos y la "tensión" con las asociaciones de víctimas, que, en palabras de Elizalde, "son de cáscara armaga y dificultan un patronato tranquilo". No obstante, ha celebrado que ya exista un proyecto "después de tanto tiempo" y ha restado importancia a que el Memorial no abra sus puertas para el aniversario de la masacre de 1976. 
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

EH Bildu pide un "salto en la soberanía" con un nuevo estatus para no "estar negociando transferencias" otros 40 años

El portavoz de EH Bildu en el Parlamento vasco, Pello Otxandiano, ha reivindicado la necesidad de dar "un salto en la soberanía" y poner "en el centro del debate" un nuevo estatus político para Euskadi que le "reconozca como nación" y garantice una "relación bilateral efectiva" con el Estado para no tener que "estar negociando las transferencias en los siguientes 40 años".

Cargar más
Publicidad
X