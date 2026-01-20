Pradales reclama una Europa "más unida y soberana" ante el nuevo orden global
El lehendakari, Imanol Pradales, ha alertado del riesgo de que Europa pierda peso político y económico en el nuevo orden internacional si no refuerza su unidad y su autonomía estratégica. Lo ha hecho en un mensaje publicado en la red social LinkedIn desde Davos, donde participa desde hoy en el Foro Económico Mundial.
En su publicación, Pradales sostiene que el inicio de 2026 confirma un cambio de paradigma geopolítico, marcado por el debilitamiento del multilateralismo y el avance de una lógica basada en la fuerza y la confrontación entre potencias. Según señala, Estados Unidos ha dejado de actuar como garante del orden liberal global para centrarse en la defensa de su propia hegemonía militar, tecnológica y comercial.
El lehendakari advierte de que este contexto afecta directamente a Europa, cuyo proyecto y valores, afirma, están siendo cuestionados. En ese sentido, apunta a las amenazas arancelarias y al conflicto en torno a Groenlandia como ejemplos de la presión a la que se enfrenta la Unión Europea, y plantea un dilema claro: unidad y decisión o irrelevancia.
Pradales defiende que Europa debe reaccionar con rapidez y con una sola voz, adoptando decisiones estratégicas para garantizar su soberanía energética, industrial, financiera y tecnológica, y avanzando hacia una política común de defensa y seguridad. A su juicio, está en juego la supervivencia de la UE como actor global y como proyecto compartido de libertades, convivencia y seguridad.
En el mensaje, el lehendakari valora como pasos positivos el reciente acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur y el anuncio del presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, de convocar una reunión extraordinaria para responder de forma coordinada en apoyo a Dinamarca y Groenlandia. No obstante, subraya que son medidas insuficientes y reclama reformas profundas en la gobernanza europea, como la superación de la regla de la unanimidad.
Pradales defiende también una mayor implicación de regiones y naciones como Euskadi en la construcción europea y asegura que el país quiere contribuir a una Europa más fuerte y cohesionada. En ese contexto, enmarca la presencia de Euskadi en Davos como una oportunidad para reforzar su proyección internacional y estar presente en los espacios donde se toman decisiones que le afectan directamente.
