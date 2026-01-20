POSTA LINKEDINEN

Pradalesek Europa batuagoa eta subiranoagoa izatea eskatu du, ordena global berriaren aurrean

Lehendakaria Munduko Ekonomia Foroan parte hartzen ari da aste honetan, eta paradigma globala aldaketzen ari dela ohartarazi du. Gainera, Europar Batasuna bateratuagoa eta burujabeagoa izatea eta erabakitzeko gaitasun handiagoa izatea eskatu du.

Imanol Pradales lehendakariak ohartarazi du Europak pisu politiko eta ekonomikoa gal dezakeela nazioarteko ordena berrian, erakundearen batasuna eta autonomia estrategikoa indartzen ez baditu. LinkedIn sare sozialean argitaratutako mezu batean egin ditu adierazpenok.

Pradalesek azaldu du 2026ren hasierak paradigma geopolitikoa aldatu egin dela utzi duela agerian, multilateralismoa ahuldu da, eta indarrean eta potentzien arteko konfrontazioan oinarritutako logikak aurrera egin du. Haren ustez, Estatu Batuek ordena liberal globalaren bermatzaile jarduteari utzi diote, haien nagusitasun militar, teknologiko eta komertzialaren defentsan zentratzeko.

Lehendakariak ohartarazi du testuinguru horrek zuzenean eragiten diola Europari, eta EBren proiektua eta balioak kolokan jarri dituela. Ildo horretan, muga-zergen mehatxuak eta Groenlandiaren auzia aipatu ditu Europar Batasunak aurre egin behar dion presioaren adibide gisa, eta dilema argi bat planteatu du: batasunari eustea eta erabakitasunez jardutea, edo garrantzirik ez ematea.

Pradalesek defendatu du Europak azkar eta ahots bakarrez erantzun behar duela, burujabetza energetikoa, industriala, finantzarioa eta teknologikoa bermatzeko erabaki estrategikoak hartuz, eta defentsa eta segurtasun politika bateraturantz aurrera egiteko.

Mezuan, lehendakariak urrats positibotzat jo ditu Europar Batasunaren eta Mercosurren arteko akordioa eta Europako Kontseiluko presidente Antonio Costak Danimarkaren eta Groenlandiaren alde modu koordinatuan erantzuteko ezohiko bilera bat deituko duela iragarri izana. Hala ere, neurri eskasak direla azpimarratu du, eta Europako gobernantzan erreforma sakonak egitea eskatu du, hala nola aho batezkotasunaren araua idargabetzea.

Pradalesek defendatu du, halaber, Euskadiren gisako eskualdeak eta nazioak gehiago inplikatu behar direla Europaren eraikuntzan, eta Europa indartsuago eta kohesionatuagoa izan dadin lagundu nahi dutela. Testuinguru horretan, Euskadik Davosen duen presentzia aukera gisa kokatu du, nazioarteko proiekzioa indartzeko eta zuzenean eragiten dioten erabakiak hartzen diren guneetan presente egoteko.

