Pradalesek Europa batuagoa eta subiranoagoa izatea eskatu du, ordena global berriaren aurrean
Lehendakaria Munduko Ekonomia Foroan parte hartzen ari da aste honetan, eta paradigma globala aldaketzen ari dela ohartarazi du. Gainera, Europar Batasuna bateratuagoa eta burujabeagoa izatea eta erabakitzeko gaitasun handiagoa izatea eskatu du.
Imanol Pradales lehendakariak ohartarazi du Europak pisu politiko eta ekonomikoa gal dezakeela nazioarteko ordena berrian, erakundearen batasuna eta autonomia estrategikoa indartzen ez baditu. LinkedIn sare sozialean argitaratutako mezu batean egin ditu adierazpenok.
Pradalesek azaldu du 2026ren hasierak paradigma geopolitikoa aldatu egin dela utzi duela agerian, multilateralismoa ahuldu da, eta indarrean eta potentzien arteko konfrontazioan oinarritutako logikak aurrera egin du. Haren ustez, Estatu Batuek ordena liberal globalaren bermatzaile jarduteari utzi diote, haien nagusitasun militar, teknologiko eta komertzialaren defentsan zentratzeko.
Lehendakariak ohartarazi du testuinguru horrek zuzenean eragiten diola Europari, eta EBren proiektua eta balioak kolokan jarri dituela. Ildo horretan, muga-zergen mehatxuak eta Groenlandiaren auzia aipatu ditu Europar Batasunak aurre egin behar dion presioaren adibide gisa, eta dilema argi bat planteatu du: batasunari eustea eta erabakitasunez jardutea, edo garrantzirik ez ematea.
Pradalesek defendatu du Europak azkar eta ahots bakarrez erantzun behar duela, burujabetza energetikoa, industriala, finantzarioa eta teknologikoa bermatzeko erabaki estrategikoak hartuz, eta defentsa eta segurtasun politika bateraturantz aurrera egiteko.
Mezuan, lehendakariak urrats positibotzat jo ditu Europar Batasunaren eta Mercosurren arteko akordioa eta Europako Kontseiluko presidente Antonio Costak Danimarkaren eta Groenlandiaren alde modu koordinatuan erantzuteko ezohiko bilera bat deituko duela iragarri izana. Hala ere, neurri eskasak direla azpimarratu du, eta Europako gobernantzan erreforma sakonak egitea eskatu du, hala nola aho batezkotasunaren araua idargabetzea.
Pradalesek defendatu du, halaber, Euskadiren gisako eskualdeak eta nazioak gehiago inplikatu behar direla Europaren eraikuntzan, eta Europa indartsuago eta kohesionatuagoa izan dadin lagundu nahi dutela. Testuinguru horretan, Euskadik Davosen duen presentzia aukera gisa kokatu du, nazioarteko proiekzioa indartzeko eta zuzenean eragiten dioten erabakiak hartzen diren guneetan presente egoteko.
Ertzaintzaren operatiboaren buruak epailearen aurrean deklaratu du: "Hil egin nahi gintuzten"
Falangearen elkarretaratze baten aurrean kontramanifestazioa egiteagatik ikertzen ari diren sei pertsonak deklaratzeari uko egin diote. 22 agente zauritu ziren istiluotan, eta epaiketak aurrera jarraitzen du.
PSEk eta EAJk Gasteizko aurrekontuak hitzartu dituzte EH Bildurekin, hirugarren urtez jarraian
Gasteizko Udaleko gobernu taldeak (PSEk eta EAJk osatzen dute) EH Bildurekin adostu ditu aurtengo udal aurrekontuak, 2024koekin eta 2025ekoekin egin bezala, Rocio Vitero koalizio abertzalearen bozeramaileak iragarri duenez.
Euskadik "egonkortasunari egin diezaiokeen ekarpena" azpimarratuko du Pradalesek Davosen
Foro ekonomiko horretan lehen aldiz hartuko du parte Euskadiko lehendakariak. Imanol Pradalesen asmoa da Euskadi "lurralde fidagarri, lehiakor eta nazioarteko adostasun handiekin lerrokatutako" gisa erakustea.
Politikariek elkartasuna adierazi diete Adamuzeko biktimei
Lehendakariak euskal herritar guztien elkartasuna helarazi die biktimei. Sanchez ezbeharraren lekura joan da, eta Feijook jarraipen batzorde bat deitu du.
EH Bilduk "zorrotz" jarraituko du eraitsitako jauregiaren inguruko ikerketa, eta ustelkeria zantzurik egonez gero, ardurak eskatuko ditu
Iker Casanova EH Bilduren Bizkaiko bozeramaileak gogorarazi duenez, koalizioak salatu zuen Fiskaltzaren aurrean Irurak Bat jauregia eraitsi izana. Ikerketa martxan dagoenez, "zuhur" agertu da, baina hori bukatutakoan "zorrotz" arituko direla hitzeman du.
Ansolak berretsi du "irregulartasunik ez" zela izan eraitsitako jauregiaren kasuan, eta zinegotzi jeltzaleen errugabetasun-presuntzioa defendatu du
EAJren BBBko presidentea "harrituta" agertu da Ertzaintzak Getxoko udal bulegoak miatu dituela eta. Ansolak azpimarratu duenez, zinegotziak ez daude ikerketapean, baina EAJk "erabakiak hartuko lituzke" irregulartasunen bat edo etikoki portaera txarren bat ikusiko balu.
Lander Martinez: "Yolanda Diaz da gure aktiborik onena, eta bera izan da beti gure apustua"
Sumarreko euskal diputatuak adierazi du "mimoz" ari direla lanean alderdien artean "espazio bateratuak" eta "konfiantzazko espazioak" sortzeko, "maila instituzional bakoitzean boto-paper bakarra" egon dadin.
Elizalde: "Erakundeek eta herritarrek ez digute esker onik adierazi San Frantzisko eliza Martxoak 3 Memorialaren esku uzteagatik"
Gasteizko gotzaina kexu agertu da administrazio alorrean dagoen "moteltasun izugarria" tarteko, eta biktimen elkarteekin "tentsioa" dagoela aitortu, eta horrek "patronatu lasaia" edukitzea zailtzen duela erantsi du. Hala ere, "hainbeste urteren ostean" proiektu bat egotea positibotzat jo du, eta garrantzia kendu dio Memorialak 1976ko sarraskiaren urteurrenerako ateak ez irekitzeari.
Eskualdatzeke dauden transferentziak: zeintzuk dira eta zertan dira negoziazioak?
Ostiral honetan gauzatu diren bost eskualdaketez harago, Autonomia Estatutuak aitortutako beste 15 transferentzia falta ditu EAEk. Eskumenen nahas-mahasean ez galtzeko, honatx egin gabekoen zerrenda gaurkotua.