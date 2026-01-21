Foro de Davos
Las claves de la visita del lehendakari Pradales al Foro de Davos

Garazi Ayesta Davosen
18:00 - 20:00
Garazi Ayesta. Foto: EITB.
Euskaraz irakurri: Pradales lehendakariak Davoseko Forora egindako bisitaren gakoak

Última actualización

El lehendakari, Imanol Pradales, ha presentado a Euskadi como un país estable y atractivo en el mayor foro económico y financiero del mundo, el de Davos (Suiza).  El lehendakari ha viajado a Davos para participar por primera vez en el Foro Económico Mundial, al que acuden representantes económicos y políticos de primer orden mundial.

Imanol Pradales Gobierno Vasco Política

Zupiria: "los procesos judiciales se retrasan mientras hay profesionales del delito que continúan cometiendo infracciones penales"

En opinión del consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, "una rápida respuesta por parte de la Policía y la Justicia ayudaría a abordar de forma más eficaz este problema y la sensación de inseguridad que causa". "De ahí la importancia de que el Gobierno de España atienda las peticiones que se están planteando desde el Gobierno vasco y el ámbito judicial para aumentar el número de jueces que se enfrenten a estos casos, o de algunas modificaciones legales para endurecer las penas correspondientes a los delitos que mayor temor generan", ha enfatizado.

