Pradales lehendakariak Davoseko Forora egindako bisitaren gakoak

Garazi Ayesta Davosen
18:00 - 20:00
Garazi Ayesta. Argazkia: EITB.

Azken eguneratzea

Imanol Pradales lehendakariak Euskadi herrialde egonkor eta erakargarri gisa aurkeztu du munduko ekonomia eta finantza-foro handienean. Lehendakaria Davosera joan da, lehen aldiz Munduko Ekonomia Foroan parte hartzeko. Bertan, munduko lehen mailako ordezkari ekonomiko eta politikoak izango dira.

Imanol Pradales Eusko Jaurlaritza Politika

