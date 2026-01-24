UPN
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Cristina Ibarrola: “UPN nunca hará presidenta a María Chivite”

upn
18:00 - 20:00
Cristina Ibarrola (UPN)
Euskaraz irakurri: Cristina Ibarrola: "UPNk ez du inoiz Maria Chivite presidente egingo"
author image

EITB

Última actualización

La presidenta de UPN ha destacado en el Día del Partido, que se celebra en el Navarra Arena de Pamplona, que la formación regionalista "volverá a ganar las elecciones” y “nunca hará presidenta a María Chivite”. “No volveremos a ofrecer a María Chivite un acuerdo en el que, ganando UPN las elecciones, le demos el Gobierno”, ha afirmado.

UPN Cristina Ibarrola Gobierno de Navarra Navarra Política

Te puede interesar

nafarroako presidentea
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Chivite alerta a los jóvenes sobre los mensajes populistas de la ultraderecha

La secretaria general del PSN, quien ha intervenido este sábado en el Congreso de Juventudes Socialistas de Navarra, ha advertido a los jóvenes sobre los mensajes populistas de la ultraderecha y les ha animado a participar activamente en política. También ha asegurado que estos son "tiempos de batalla cultural" en redes sociales, en las que se difunden "mensajes simplistas" y "desinformación".
aitor esteban onda ceron
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Esteban cree que Imaz se podría haber "ahorrado unas cuantas frases" de su encuentro con Trump

El presidente del EBB, Aitor Esteban, ha defendido que el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, estuviera en la reunión de la Casa Blanca con el presidente de EE. UU. Donald Trump, para tratar el futuro de la prospección y posibles inversiones en Venezuela tras la captura y deposición de Nicolás Maduro como presidente. No obstante, ha reconocido que se podía haber "ahorrado" algunas frases, como en las que le mostró su agradecimiento al líder estadounidense por la operación o cuando llamó "Golfo de América" al Golfo de México.
Cargar más
Publicidad
X