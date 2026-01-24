UPN
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Cristina Ibarrola: "UPNk ez du sekula Maria Chivite presidente egingo"

upn
18:00 - 20:00
Cristina Ibarrola (UPN)
author image

EITB

Azken eguneratzea

Alderdiaren Egunean, UPNk Iruñeko Navarra Arenan egindako ekitaldian, Ibarrolak nabarmendu du bere alderdiak hauteskundeak irabaziko dituela berriro, baina oraingoan ez diola Maria Chiviteri presidente izateko aukerarik emango. "Ez diogu berriro akordio bat eskainiko, UPNk hauteskundeak irabazten baditu, Gobernua guretzat izango da", adierazi du.

UPN Cristina Ibarrola Nafarroako Gobernua Nafarroa Politika

Zure interesekoa izan daiteke

aitor esteban onda ceron
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Trumpekin izandako bileran Imazek egindako adierazpenetako batzuk soberan zeuden, Estebanen ustez

EBBko presidente Aitor Estebanek begi onez jo du Repsoleko kontseilari delegatu Josu Jon Imaz, Venezuelan egin daitezkeen balizko inbertsioen inguruan hitz egiteko, AEBko presidente Donald Trumpekin bildu izana. Hala ere, aitortu du ez datorrela bat Imazek esandako guztiarekin; adibidez, ez zitzaion ondo iruditu Trumpi eskerrak ematea, ez eta Mexikoko Golkoari "Amerikako Golko" deitzea ere.

BILBAO, 24/01/2026.- El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza (i), y la portavoz socialista y teniente de alcalde de Bilbao, Nora Abete (2i), han abierto este sábado en Bilbao la jornada de información sobre la Ley de Medidas Urgentes en materia de Vivienda, Suelo y Urbanismo que ha reunido, entre otros, a los responsables institucionales socialistas en esta materia (alcaldes y alcaldesas, concejales y concejalas) del territorio de Bizkaia. EFE/ Miguel Toña
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

EH Bilduk etxebizitza lege berria ez babesteko erabakia elektoralista dela esan du Anduezak

Euskadiko Alderdi Sozialistak (PSE-EE) EH Bilduren kontra egin du etxebizitzaren harira. Eneko Andueza buru, sozialistak Bilbon izan dira etxebizitza arloko premiazko neurrien legeari buruzko jardunaldietan. Koalizio subiranistak abenduan Eusko Legebiltzarrean onartu zen legea ez babesteko erabakia elektoralista dela adierazi du Anduezak. Lege horrek egoera larri bat bideratzen lagunduko duela esateaz gainera, demagogia egitea leporatu dio EH Bilduri PSE-EEren idazkari nagusiak.

Gehiago ikusi
Publizitatea
X