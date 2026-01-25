Atutxa se muestra abierto a pedir disculpas a la familia de Rosa Zarra
Entrevistado por los servicios informativos de ETB, Juan Mari Atutxa ha matizado que se debe tener en cuenta y reparar, igualmente, a las víctimas de otras violencias, como los 15 ertzainas asesinados por ETA. Atutxa ha sido uno de los galardonados con los premios Sabino Arana, por su apuesta por la convivencia democrática y por su coraje en tiempos de violencia.
Juan Mari Atutxa, entrevistado por ETB, hace referencia al debate del modelo policial y al caso Rosa Zarra, entre otros
"Es un honor para mí recibir el Premio de la Fundación Sabino Arana", ha dicho, satisfecho, Juan Mari Atutxa. "Poner el modelo policial en cuestión es un derecho. Se puede discutir: si fuera el caso, corregir", ha subrayado el que fuera consejero de Seguridad durante casi ocho años.
Los premios Sabino Arana reconocen la labor de la UNRWA, del club Bera Bera Eskubaloia o de Juan Mari Atutxa, entre otros
Presidida por el lehendakari Imanol Pradales, la gala también ha distinguido al médico Eduardo Anitua; al músico y folklorista, Enrike Zelaia, o a la empresa textil Etxeondo. En palabras de la presidenta de la Fundación Sabino Arana, Arantxa Tapia, las personas y entidades premiadas “encarnan esa Euskadi real y cotidiana que progresa sin perder sus raíces”.
Vitero: "Los presupuestos de Gasteiz son un nuevo ejemplo de la capacidad de EH Bildu para llegar a acuerdos"
La portavoz de EH Bildu en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, Rocío Vitero, ha afirmado que para llegar a acuerdos hacen falta "altura de miras, respeto y colaboración", y que "en ese camino siempre va a seguir" la coalición.
Pradales y Sánchez se reunirán este martes en Moncloa
Así lo confirman fuentes de Moncloa y Lehendakaritza. La cita llega tras el último traspaso 'in extremis' de otras cinco competencias a Euskadi.
El PNV insiste en que la investigación sobre el palacete derribado en Getxo afecta solo a tres concejales
El presidente del BBB del PNV, Iñigo Ansola, se ha remitido a las declaraciones realizadas ayer al ser preguntado por informaciones periodísticas en las que se apunta a que toda la junta del gobierno local estaría involucrada en el derribo.
Chivite alerta a los jóvenes sobre los mensajes populistas de la ultraderecha
La secretaria general del PSN, quien ha intervenido este sábado en el Congreso de Juventudes Socialistas de Navarra, ha advertido a los jóvenes sobre los mensajes populistas de la ultraderecha y les ha animado a participar activamente en política. También ha asegurado que estos son "tiempos de batalla cultural" en redes sociales, en las que se difunden "mensajes simplistas" y "desinformación".
Cristina Ibarrola: “UPN nunca hará presidenta a María Chivite”
La presidenta de UPN ha destacado en el Día del Partido, que se celebra en el Navarra Arena de Pamplona, que la formación regionalista "volverá a ganar las elecciones” y “nunca hará presidenta a María Chivite”. “No volveremos a ofrecer a María Chivite un acuerdo en el que, ganando UPN las elecciones, le demos el Gobierno”, ha afirmado.
Esteban cree que Imaz se podría haber "ahorrado unas cuantas frases" de su encuentro con Trump
El presidente del EBB, Aitor Esteban, ha defendido que el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, estuviera en la reunión de la Casa Blanca con el presidente de EE. UU. Donald Trump, para tratar el futuro de la prospección y posibles inversiones en Venezuela tras la captura y deposición de Nicolás Maduro como presidente. No obstante, ha reconocido que se podía haber "ahorrado" algunas frases, como en las que le mostró su agradecimiento al líder estadounidense por la operación o cuando llamó "Golfo de América" al Golfo de México.
Xabier Iraola toma el relevo a Arkaitz Rodríguez al frente de Sortu
El nuevo coordinador general de la formación independentista se ha marcado como retos "reformar el proyecto nacional vasco, reconectar con el sentido transformador de la política y construir las bases del Estado vasco". En su despedida, Rodríguez se ha mostrado satisfecho por los "avances" logrados en sus ocho años como líder.