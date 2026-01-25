Los premios Sabino Arana reconocen la labor de la UNRWA, del club Bera Bera Eskubaloia o de Juan Mari Atutxa, entre otros
Presidida por el lehendakari Imanol Pradales, la gala también ha distinguido al médico Eduardo Anitua; al músico y folklorista, Enrike Zelaia, o a la empresa textil Etxeondo. En palabras de la presidenta de la Fundación Sabino Arana, Arantxa Tapia, las personas y entidades premiadas “encarnan esa Euskadi real y cotidiana que progresa sin perder sus raíces”.
La XXXVII edición de los Premios Sabino Arana ha querido distinguir la labor de la UNRWA, la Agencia de Naciones Unidas para las personas refugiadas de Palestina en Oriente Próximo, las trayectorias del médico Eduardo Anitua o del club de balonmano femenino Bera Bera Eskubaloia, así como las figuras del histórico político jeltzale y expresidente de la fundación, Juan Mari Atutxa, del músico y folklorista, Enrike Zelaia, y la empresa textil Etxeondo.
La gala, que ha tenido lugar en el teatro Arriaga de Bilbao, ha estado presidida por el lehendakari Imanol Pradales y ha contado con una amplia representación institucional, social y cultural de Euskadi.
Durante la entrega de premios, la actual presidenta de la fundación, Arantxa Tapia, ha destacado que los galardones de 2025 reconocen trayectorias “muy diferentes entre sí, pero unidas por un mismo hilo conductor: el servicio a la sociedad y el compromiso con Euskadi”. En sus palabras, las personas y entidades premiadas “encarnan esa Euskadi real y cotidiana que progresa sin perder sus raíces”.
La directora directora ejecutiva de UNRWA España, Raquel Martí, ha agradecido el premio como “un gesto de respaldo y de resistencia” en un contexto de extrema gravedad humanitaria. Martí ha recordado la labor diaria de los equipos de la Agencia en Gaza y en el resto de territorios donde opera UNRWA, subrayando que “defender la dignidad humana no es negociable”.
Desde el ámbito deportivo, el Bera Bera Eskubaloia ha puesto el acento en los valores que sustentan su proyecto más allá de los títulos. La responsable de la sección de balonmano en el club, Tatiana Garmendia, ha subrayado que el club es “más reconocible por el cómo que por el qué”, destacando el trabajo en equipo, el compromiso colectivo y la igualdad de oportunidades. Por su parte, la excapitana Alba Menéndez ha afirmado que su paso por Bera Bera ha sido “una escuela de vida” que va mucho más allá del deporte.
Uno de los momentos más emotivos de la gala ha tenido lugar cuando el que fuera presidente de la fundación o consejero del Interior y presidente de la Cámara Vasca, Juan Mari Atutxa, ha subido al escenario. El histórico político jeltzale ha querido compartir el premio con los equipos que le acompañaron durante su trayectoria institucional y, especialmente, con quienes garantizaron su seguridad en "los años más duros de la violencia". Atutxa ha defendido la memoria, la convivencia democrática y la necesidad de "combatir la polarización con más y mejor democracia". Finalmente, ha tenido palabras de recuerdo para su esposa Begoña Zalduegi, fallecida en 2023, “por ser la gran mujer a cuya sombra este hombre mejoró tanto como para que hoy me alumbren estos focos”.
También han sido galardonados el médico Eduardo Anitua, quien ha reivindicado la importancia de los hábitos saludables y de la responsabilidad individual y colectiva en el cuidado de la salud; el músico y folklorista Enrike Zelaia, o la empresa textil Etxeondo.
Te puede interesar
Juan Mari Atutxa, entrevistado por ETB, hace referencia al debate del modelo policial y al caso Rosa Zarra, entre otros
"Es un honor para mí recibir el Premio de la Fundación Sabino Arana", ha dicho, satisfecho, Juan Mari Atutxa. "Poner el modelo policial en cuestión es un derecho. Se puede discutir: si fuera el caso, corregir", ha subrayado el que fuera consejero de Seguridad durante casi ocho años.
Atutxa se muestra abierto a pedir disculpas a la familia de Rosa Zarra
Entrevistado por los servicios informativos de ETB, Juan Mari Atutxa ha matizado que se debe tener en cuenta y reparar, igualmente, a las víctimas de otras violencias, como los 15 ertzainas asesinados por ETA. Atutxa ha sido uno de los galardonados con los premios Sabino Arana, por su apuesta por la convivencia democrática y por su coraje en tiempos de violencia.
Vitero: "Los presupuestos de Gasteiz son un nuevo ejemplo de la capacidad de EH Bildu para llegar a acuerdos"
La portavoz de EH Bildu en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, Rocío Vitero, ha afirmado que para llegar a acuerdos hacen falta "altura de miras, respeto y colaboración", y que "en ese camino siempre va a seguir" la coalición.
Pradales y Sánchez se reunirán este martes en Moncloa
Así lo confirman fuentes de Moncloa y Lehendakaritza. La cita llega tras el último traspaso 'in extremis' de otras cinco competencias a Euskadi.
El PNV insiste en que la investigación sobre el palacete derribado en Getxo afecta solo a tres concejales
El presidente del BBB del PNV, Iñigo Ansola, se ha remitido a las declaraciones realizadas ayer al ser preguntado por informaciones periodísticas en las que se apunta a que toda la junta del gobierno local estaría involucrada en el derribo.
Chivite alerta a los jóvenes sobre los mensajes populistas de la ultraderecha
La secretaria general del PSN, quien ha intervenido este sábado en el Congreso de Juventudes Socialistas de Navarra, ha advertido a los jóvenes sobre los mensajes populistas de la ultraderecha y les ha animado a participar activamente en política. También ha asegurado que estos son "tiempos de batalla cultural" en redes sociales, en las que se difunden "mensajes simplistas" y "desinformación".
Cristina Ibarrola: “UPN nunca hará presidenta a María Chivite”
La presidenta de UPN ha destacado en el Día del Partido, que se celebra en el Navarra Arena de Pamplona, que la formación regionalista "volverá a ganar las elecciones” y “nunca hará presidenta a María Chivite”. “No volveremos a ofrecer a María Chivite un acuerdo en el que, ganando UPN las elecciones, le demos el Gobierno”, ha afirmado.
Esteban cree que Imaz se podría haber "ahorrado unas cuantas frases" de su encuentro con Trump
El presidente del EBB, Aitor Esteban, ha defendido que el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, estuviera en la reunión de la Casa Blanca con el presidente de EE. UU. Donald Trump, para tratar el futuro de la prospección y posibles inversiones en Venezuela tras la captura y deposición de Nicolás Maduro como presidente. No obstante, ha reconocido que se podía haber "ahorrado" algunas frases, como en las que le mostró su agradecimiento al líder estadounidense por la operación o cuando llamó "Golfo de América" al Golfo de México.
Xabier Iraola toma el relevo a Arkaitz Rodríguez al frente de Sortu
El nuevo coordinador general de la formación independentista se ha marcado como retos "reformar el proyecto nacional vasco, reconectar con el sentido transformador de la política y construir las bases del Estado vasco". En su despedida, Rodríguez se ha mostrado satisfecho por los "avances" logrados en sus ocho años como líder.