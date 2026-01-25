Los premios Sabino Arana reconocen la labor de la UNRWA, del club Bera Bera Eskubaloia o de Juan Mari Atutxa, entre otros

La XXXVII edición de los Premios Sabino Arana ha querido distinguir la labor de la UNRWA, la Agencia de Naciones Unidas para las personas refugiadas de Palestina en Oriente Próximo, las trayectorias del médico Eduardo Anitua o del club de balonmano femenino Bera Bera Eskubaloia, así como las figuras del histórico político jeltzale y expresidente de la fundación, Juan Mari Atutxa, del músico y folklorista, Enrike Zelaia, y la empresa textil Etxeondo.

La gala, que ha tenido lugar en el teatro Arriaga de Bilbao, ha estado presidida por el lehendakari Imanol Pradales y ha contado con una amplia representación institucional, social y cultural de Euskadi.

Durante la entrega de premios, la actual presidenta de la fundación, Arantxa Tapia, ha destacado que los galardones de 2025 reconocen trayectorias “muy diferentes entre sí, pero unidas por un mismo hilo conductor: el servicio a la sociedad y el compromiso con Euskadi”. En sus palabras, las personas y entidades premiadas “encarnan esa Euskadi real y cotidiana que progresa sin perder sus raíces”.

La directora directora ejecutiva de UNRWA España, Raquel Martí, ha agradecido el premio como “un gesto de respaldo y de resistencia” en un contexto de extrema gravedad humanitaria. Martí ha recordado la labor diaria de los equipos de la Agencia en Gaza y en el resto de territorios donde opera UNRWA, subrayando que “defender la dignidad humana no es negociable”.

Desde el ámbito deportivo, el Bera Bera Eskubaloia ha puesto el acento en los valores que sustentan su proyecto más allá de los títulos. La responsable de la sección de balonmano en el club, Tatiana Garmendia, ha subrayado que el club es “más reconocible por el cómo que por el qué”, destacando el trabajo en equipo, el compromiso colectivo y la igualdad de oportunidades. Por su parte, la excapitana Alba Menéndez ha afirmado que su paso por Bera Bera ha sido “una escuela de vida” que va mucho más allá del deporte.

Uno de los momentos más emotivos de la gala ha tenido lugar cuando el que fuera presidente de la fundación o consejero del Interior y presidente de la Cámara Vasca, Juan Mari Atutxa, ha subido al escenario. El histórico político jeltzale ha querido compartir el premio con los equipos que le acompañaron durante su trayectoria institucional y, especialmente, con quienes garantizaron su seguridad en "los años más duros de la violencia". Atutxa ha defendido la memoria, la convivencia democrática y la necesidad de "combatir la polarización con más y mejor democracia". Finalmente, ha tenido palabras de recuerdo para su esposa Begoña Zalduegi, fallecida en 2023, “por ser la gran mujer a cuya sombra este hombre mejoró tanto como para que hoy me alumbren estos focos”.

También han sido galardonados el médico Eduardo Anitua, quien ha reivindicado la importancia de los hábitos saludables y de la responsabilidad individual y colectiva en el cuidado de la salud; el músico y folklorista Enrike Zelaia, o la empresa textil Etxeondo.