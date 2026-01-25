SARIAK
UNRWA agentziak, Bera Bera Eskubaloia taldeak eta Juan Mari Atutxak jaso dituzte 2025eko Sabino Arana sariak

Beste hauek ere saritu dituzte: Eduardo Anitua medikua, Enrike Zelaia musikari eta folklorista eta Etxeondo enpresa. Arantxa Tapia Sabino Arana Fundazioko presidentearen hitzetan, sarituek "sustraiak galdu gabe aurrera egiten duen benetako eta eguneroko Euskadi hori hezurmamitzen dute".

Foto de familia de los premiados Sabino Arana 2025

2025eko saridunen "familia-argazkia". Irudia: EFE

author image

EITB

Azken eguneratzea

Imanol Pradales lehendakari buru zela, Sabino Arana sarien XXXVII. edizioa egin dute gaur Bilboko Arriaga Antzokian. Aurten, besteak beste, Nazio Batuen UNRWA agentziari eman diote saria, Palestinan egindako lanagatik. Bera Bera Eskubaloia taldeak ere jaso du golardoa, baita Juan Mari Atutxa behinola Sabino Arana Fundazioaren presidente izandakoak ere. 

Horiekin batera, Eduardo Anitua medikuaren eta Enrike Zelaia musikari eta folkloristaren ibilbideak goraipatu nahi izan ditu Sabino Arana Fundazioak, baita Etxeondo ehungintza-enpresaren lana ere. 

EAEko ordezkaritza instituzional, sozial eta kultural zabala parean zuela, Arantxa Tapia Sabino Arana Fundazioaren egungo presidenteak esan du sariek "oso bestelakoak diren ibilbideak aitortzen dituzten arren, hari berak josten dituela guztiak: gizarteari eskainitako zerbitzua eta Euskadirekiko konpromisoa". Horren hitzetan, saritutako pertsonek eta erakundeek "sustraiak galdu gabe aurrera egiten duen benetako eta eguneroko Euskadi hori hezurmamitzen dute".

Raquel Marti UNRWA Espainiako zuzendari exekutiboak esker ona azaldu du sariagatik, "babes eta erresistentzia keinua" delakoan, berealdiko larritasun humanitarioa dakarren ingurumari batean. Agentziako taldeek Gazan eta UNRWAk lan egiten duen gainerako lurraldeetan egunero egiten duten lana nabarmendu du Martik, "giza duintasuna defendatzea negoziatu ezin den ekintza baita".

Kirol arloan, Bera Bera Eskubaloiaren balioak azpimarratu ditu, lortu dituen tituluak baino gehiago. Tatiana Garmendia Bera Bera klubeko Eskubaloi saileko arduradunak adierazi duenez, kluba "ezagunagoa da gauzak egiten dituen moduagatik lortu dituen tituluengatik baino gehiago", eta talde-lana, konpromiso kolektiboa eta aukera-berdintasuna nabarmendu ditu. Alba Menendez kapitain ohiaren esanetan, Bera Beran aritzea "bizitzako eskola" izan da, ikasbidea.

Hunkituta eta txalo-zaparrada entzunez jaso du saria Juan Mari Atutxak. Urte askotan Sabino Arana Fundazioaren presidente, Herrizaingo sailburu eta Eusko Legebiltzarreko presidente izandakoak erakundeetan egindako ibilbidean lagun izan dituen pertsona guztiekin partekatu nahi izan du saria, bereziki "indarkeriaren urte gogorrenetan" bere segurtasuna bermatu zutenekin. Atutxak memoria, bizikidetza demokratikoa eta "polarizazioari demokrazia gehiagoz eta hobeaz aurre egiteko beharra" defendatu du. Azkenik, gogora ekarri du Begoña Zalduegi Etxebarria emaztea (2023an hil zen), "emakume aparta izan zen Begoñaren itzalpean hainbeste hobetu zelako gaur argi hauen azpian ikusten duzuen gizon hau".

Honako hauek ere saritu dituzte gaur: Eduardo Anitua medikua, Enrike Zelaia musikari eta folklorista eta Etxeondo enpresa.

