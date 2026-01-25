Pradales y Sánchez se reunirán este martes en Moncloa
Así lo confirman fuentes de Moncloa y Lehendakaritza. La cita llega tras el último traspaso 'in extremis' de otras cinco competencias a Euskadi.
El lehendakari Imanol Pradales y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, se reunirán este martes, 27 de enero, según informan fuentes de Moncloa y Lehendakaritza.
El encuentro se enmarca "en la voluntad de mantener una relación bilateral estable, basada en el diálogo", y servirá para analizar "el estado de las relaciones y los asuntos de interés común" entre ambos ejecutivos.
El lehendakari entregará a Sánchez un documento recoge "una valoración de los cumplimientos e incumplimientos" por parte del Gobierno español del Estatuto de Gernika
La portavoz y también consejera de Autogobierno, María Ubarretxena, ya adelantó esta semana que ambos líderes trabajaban en cerrar una reunión, limitada por las agendas y sobre todo condicionada por los próximas comicios en Aragón, Castilla y León y Andalucía.
La cita se producirá tras la dilatada transferencia de cinco competencias a Euskadi, acordadas entre Pradales y Sánchez en su última comisión bilateral del pasado julio en la Moncloa. Sin embargo, según las fuentes mencionadas, el encuentro no se enmarca en este foro, por lo que la Comisión Bilateral de Cooperación entre ambas administraciones queda pendiente.
Te puede interesar
Vitero: "Los presupuestos de Gasteiz son un nuevo ejemplo de la capacidad de EH Bildu para llegar a acuerdos"
La portavoz de EH Bildu en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, Rocío Vitero, ha afirmado que para llegar a acuerdos hacen falta "altura de miras, respeto y colaboración", y que "en ese camino siempre va a seguir" la coalición.
El PNV insiste en que la investigación sobre el palacete derribado en Getxo afecta solo a tres concejales
El presidente del BBB del PNV, Iñigo Ansola, se ha remitido a las declaraciones realizadas ayer al ser preguntado por informaciones periodísticas en las que se apunta a que toda la junta del gobierno local estaría involucrada en el derribo.
Chivite alerta a los jóvenes sobre los mensajes populistas de la ultraderecha
La secretaria general del PSN, quien ha intervenido este sábado en el Congreso de Juventudes Socialistas de Navarra, ha advertido a los jóvenes sobre los mensajes populistas de la ultraderecha y les ha animado a participar activamente en política. También ha asegurado que estos son "tiempos de batalla cultural" en redes sociales, en las que se difunden "mensajes simplistas" y "desinformación".
Cristina Ibarrola: “UPN nunca hará presidenta a María Chivite”
La presidenta de UPN ha destacado en el Día del Partido, que se celebra en el Navarra Arena de Pamplona, que la formación regionalista "volverá a ganar las elecciones” y “nunca hará presidenta a María Chivite”. “No volveremos a ofrecer a María Chivite un acuerdo en el que, ganando UPN las elecciones, le demos el Gobierno”, ha afirmado.
Esteban cree que Imaz se podría haber "ahorrado unas cuantas frases" de su encuentro con Trump
El presidente del EBB, Aitor Esteban, ha defendido que el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, estuviera en la reunión de la Casa Blanca con el presidente de EE. UU. Donald Trump, para tratar el futuro de la prospección y posibles inversiones en Venezuela tras la captura y deposición de Nicolás Maduro como presidente. No obstante, ha reconocido que se podía haber "ahorrado" algunas frases, como en las que le mostró su agradecimiento al líder estadounidense por la operación o cuando llamó "Golfo de América" al Golfo de México.
Xabier Iraola toma el relevo a Arkaitz Rodríguez al frente de Sortu
El nuevo coordinador general de la formación independentista se ha marcado como retos "reformar el proyecto nacional vasco, reconectar con el sentido transformador de la política y construir las bases del Estado vasco". En su despedida, Rodríguez se ha mostrado satisfecho por los "avances" logrados en sus ocho años como líder.
Ofrenda floral en Polloe a Gregorio Ordóñez cuando se cumplen 31 años de su asesinato
En el acto, su viuda, Ana Iribar, ha ensalzado a quienes como él salvaron "la dignidad de una sociedad callada y con miedo". Representantes institucionales de Gipuzkoa, entre ellos el alcalde de San Sebastián, Jon Insausti, y otros cargos del PP y del PSE-EE, se han sumado a la ofrenda floral
Andueza considera electoral la decisión de EH Bildu de no apoyar la nueva ley de vivienda
Los socialistas, encabezados por Eneko Andueza, han participado en Bilbao en unas jornadas sobre la Ley de Medidas Urgentes en materia de Vivienda. El PSE-EE ha arremetido contra EH Bildu, al considerar que su decisión de no apoyar la ley aprobada es electoralista. Andueza acusa a EH Bildu de hacer demagogia al respecto.
Xabier Iraola se marca como reto "construir las bases del Estado vasco"
El nuevo coordinador general de Sortu ha destacado que el pueblo vasco "necesita y quiere un Estado propio" porque es "una nación y tiene derecho a ser libre". En ese sentido, se ha marcado como objetivo de "alcanzar la liberación nacional y social de Euskal Herria" y "construir las bases del Estado vasco".