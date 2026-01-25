REUNIÓN PRESIDENCIAL

Pradales y Sánchez se reunirán este martes en Moncloa

Así lo confirman fuentes de Moncloa y Lehendakaritza. La cita llega tras el último traspaso 'in extremis' de otras cinco competencias a Euskadi.

MADRID, 27/11/2024.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (d) y el lehendakari, Imanol Pradales, conversan durante su reunión en el marco de la Comisión Bilateral de Cooperación Permanente entre el Estado y Euskadi, que abordará las transferencias pendientes a Euskadi, este miércoles en el Palacio de la Moncloa. EFE/ Kiko Huesca
El lehendakari y el presidente español, durante una reunión celebrada en noviembre de 2024.
Euskaraz irakurri: Pradales eta Sanchez Moncloan bilduko dira astearte honetan
El lehendakari Imanol Pradales y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, se reunirán este martes, 27 de enero, según informan fuentes de Moncloa y Lehendakaritza. 

El encuentro se enmarca "en la voluntad de mantener una relación bilateral estable, basada en el diálogo", y servirá para analizar "el estado de las relaciones y los asuntos de interés común" entre ambos ejecutivos.

El lehendakari entregará a Sánchez un documento recoge "una valoración de los cumplimientos e incumplimientos" por parte del Gobierno español del Estatuto de Gernika

La portavoz y también consejera de Autogobierno, María Ubarretxena, ya adelantó esta semana que ambos líderes trabajaban en cerrar una reunión, limitada por las agendas y sobre todo condicionada por los próximas comicios en Aragón, Castilla y León y Andalucía. 

La cita se producirá tras la dilatada transferencia de cinco competencias a Euskadi, acordadas entre Pradales y Sánchez en su última comisión bilateral del pasado julio en la Moncloa. Sin embargo, según las fuentes mencionadas, el encuentro no se enmarca en este foro, por lo que la Comisión Bilateral de Cooperación entre ambas administraciones queda pendiente. 

