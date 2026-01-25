PRESIDENTEEN ARTEKO BILERA

Pradales eta Sanchez asteartean bilduko dira Moncloan

Hala baieztatu dute Lehendakaritzako eta Moncloako iturriek. Kostata bada ere, EAEren esku beste bost eskumen utzi ostean egingo dute batzarra bi buruzagiek. 

MADRID, 27/11/2024.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (d) y el lehendakari, Imanol Pradales, conversan durante su reunión en el marco de la Comisión Bilateral de Cooperación Permanente entre el Estado y Euskadi, que abordará las transferencias pendientes a Euskadi, este miércoles en el Palacio de la Moncloa. EFE/ Kiko Huesca
Lehendakaria eta Espainiako presidentea, 2024ko azaroan egindako bileran.
author image

EITB

Azken eguneratzea

Imanol Pradales lehendakaria eta Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidentea asteartean, hilaren 27an, bilduko dira Madrilen, Moncloako eta Lehendakaritzako iturriek jakinarazi dutenez.

Batzarrak "aldebiko harreman egonkorra" du helburu, eta elkarrizketa oinarri, "bi exekutiboen arteko harremanen eta interes komuneko gaien egoera" aztertzeko balioko du.

Gernikako Estatutuaren "betetze maila eta ez-betetzea" aztertu duen dokumentu bat helaraziko dio lehendakariak Sanchezi. 

Maria Ubarretxena Eusko Jaurlaritzako bozeramaile eta Autogobernu sailburuak berak asteon aurreratu du bi buruzagiak hitzordua ixteko lanean ari zirela. Gobernu bileraren osteko prentsaurrekoan ohartarazi zuenez, tankerako batzarrak hitzartzeko buruzagien agendak izan ohi dira muga, baina honako hau hauteskunde ziklo berriak baldintzatuta zegoen (Aragoin otsailean dituzte bozak; Gaztela Leonen, martxoan eta Andaluzian, ekainean). Azkenean, baina, bileraren data adosteko gai izan dira bi gobernuak. 

Bi buruzagiak iazko uztailean bildu ziren azkenekoz, Lankidetzarako Bitariko Batzordearen baitan; orduan hitzartu zituzten berriki (eta negoziazio tenkatu baten ostean) eskualdatu diren bost transferentziak. Dena dela, iturrion arabera, astearteko bilera ez da izango aipatutako batzordearena, eta horretarako ez dute oraindik datarik jarri. 

 

Imanol Pradales Pedro Sanchez Eusko Jaurlaritza Espainiako gobernua Politika

