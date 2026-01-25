Pradales eta Sanchez asteartean bilduko dira Moncloan
Hala baieztatu dute Lehendakaritzako eta Moncloako iturriek. Kostata bada ere, EAEren esku beste bost eskumen utzi ostean egingo dute batzarra bi buruzagiek.
Imanol Pradales lehendakaria eta Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidentea asteartean, hilaren 27an, bilduko dira Madrilen, Moncloako eta Lehendakaritzako iturriek jakinarazi dutenez.
Batzarrak "aldebiko harreman egonkorra" du helburu, eta elkarrizketa oinarri, "bi exekutiboen arteko harremanen eta interes komuneko gaien egoera" aztertzeko balioko du.
Gernikako Estatutuaren "betetze maila eta ez-betetzea" aztertu duen dokumentu bat helaraziko dio lehendakariak Sanchezi.
Maria Ubarretxena Eusko Jaurlaritzako bozeramaile eta Autogobernu sailburuak berak asteon aurreratu du bi buruzagiak hitzordua ixteko lanean ari zirela. Gobernu bileraren osteko prentsaurrekoan ohartarazi zuenez, tankerako batzarrak hitzartzeko buruzagien agendak izan ohi dira muga, baina honako hau hauteskunde ziklo berriak baldintzatuta zegoen (Aragoin otsailean dituzte bozak; Gaztela Leonen, martxoan eta Andaluzian, ekainean). Azkenean, baina, bileraren data adosteko gai izan dira bi gobernuak.
Bi buruzagiak iazko uztailean bildu ziren azkenekoz, Lankidetzarako Bitariko Batzordearen baitan; orduan hitzartu zituzten berriki (eta negoziazio tenkatu baten ostean) eskualdatu diren bost transferentziak. Dena dela, iturrion arabera, astearteko bilera ez da izango aipatutako batzordearena, eta horretarako ez dute oraindik datarik jarri.
Zure interesekoa izan daiteke
Vitero: "Aurrekontuek erakusten dute EH Bilduk lortzen dituen akordioek edukia dutela"
Rocio Vitero EH Bilduren Gasteizko Udaleko bozeramaileak adierazi du koalizioak "helburu argi bat" duela aurrekontuak adosten dituenean: "Jendearen bizi baldintzak hobetzea, eraldaketa sozialean aurrera egitea".
Eraitsitako jauregiaren auzian ikerketapean hiru zinegotzi bakarrik daudela azpimarratu du EAJk
Egunkari batek gaur kaleratu duenez, Ertzaintzaren ikerketak udal gobernu osoa egiten du eraisketaren erantzule. Horri buruz galdetuta, Iñigo Ansola EAJren BBBko presidenteak atzo esandakoak berretsi ditu.
Mezu populisten aurrean erne ibiltzeko eskatu die Chivitek gazteei
PSNko idazkari nagusiak Nafarroako Gazte Sozialisten Kongresuan hitz egin du larunbat honetan, eta ultraeskuinaren mezu populistei buruz ohartarazi die gazteei, politikan aktiboki parte hartzeko deia egiteaz batera. Halaber, ziurtatu du "gatazka kulturala" gertatzen ari dela sare sozialetan, non "mezu sinplistak eta desinformazioa" zabaltzen diren.
Xabier Iraola aukeratu dute Sorturen koordinatzaile orokor, Arkaitz Rodriguezen lekukoa jasota
Sorturen koordinatzaile orokor berriak hiru erronka jarri dizkio garai berriari: "euskal proiektu nazionala eraberritzea, politikaren zentzu eraldatzailearekin birkonektatzea eta euskal estatuaren oinarriak eraikitzea". Rodriguez "pozik" azaldu da zortzi urteotan "aurrera egindako urratsengatik".
Cristina Ibarrola: "UPNk ez du sekula Maria Chivite presidente egingo"
Alderdiaren Egunean, UPNk Iruñeko Navarra Arenan egindako ekitaldian, Ibarrolak nabarmendu du bere alderdiak hauteskundeak irabaziko dituela berriro, baina oraingoan ez diola Maria Chiviteri presidente izateko aukerarik emango. "Ez diogu berriro akordio bat eskainiko, UPNk hauteskundeak irabazten baditu, Gobernua guretzat izango da", adierazi du.
Trumpekin izandako bileran Imazek egindako adierazpenetako batzuk soberan zeuden, Estebanen ustez
EBBko presidente Aitor Estebanek begi onez jo du Repsoleko kontseilari delegatu Josu Jon Imaz, Venezuelan egin daitezkeen balizko inbertsioen inguruan hitz egiteko, AEBko presidente Donald Trumpekin bildu izana. Hala ere, aitortu du ez datorrela bat Imazek esandako guztiarekin; adibidez, ez zitzaion ondo iruditu Trumpi eskerrak ematea, ez eta Mexikoko Golkoari "Amerikako Golko" deitzea ere.
Lore-eskaintza egin diote Gregorio Ordoñezi, hil zutenetik 31 urte bete direnean
Ekitaldian, "gizarte isil eta kikildu baten duintasuna salbatu zutenak" goratu ditu Ana Iribar alargunak. Lore-eskaintzan, Gipuzkoako zenbait erakundetako ordezkariak ere izan dira, Jon Insausti Donostiako alkatea tartean.
Xabier Iraolak "euskal estatuaren oinarriak eraikitzea" jarri du erronkatzat
Sorturen koordinatzaile orokor berriak azpimarratu duenez, Euskal Herriak "estatu propioa behar eta nahi du, nazio bat delako eta aske izateko eskubidea duelako". Horren harian esan du Sorturen erronken artean "Euskal Herriaren askapen nazionala eta soziala lortzea" eta "euskal estatuaren oinarriak eraikitzea" daudela.
EH Bilduk etxebizitza lege berria ez babesteko erabakia elektoralista dela esan du Anduezak
Euskadiko Alderdi Sozialistak (PSE-EE) EH Bilduren kontra egin du etxebizitzaren harira. Eneko Andueza buru, sozialistak Bilbon izan dira etxebizitza arloko premiazko neurrien legeari buruzko jardunaldietan. Koalizio subiranistak abenduan Eusko Legebiltzarrean onartu zen legea ez babesteko erabakia elektoralista dela adierazi du Anduezak. Lege horrek egoera larri bat bideratzen lagunduko duela esateaz gainera, demagogia egitea leporatu dio EH Bilduri PSE-EEren idazkari nagusiak.