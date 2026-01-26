Entrevista
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Xabier Iraola (Sortu): "De querer hacer grandes transformaciones políticas, será necesario combinar el impulso institucional con el impulso popular"

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Xabier Iraola (Sortu): "Eraldaketa politiko handiak egingo baditugu beharrezkoa izango da herri bulkada eta bultzada instituzionala uztartzea"
author image

EITB

Última actualización

Tras tomar posesión como coordinador de Sortu, Xabier Iraola ha explicado en Euskadi Irratia las claves de la ponencia y la hoja de ruta aprobada por el partido este pasado fin de semana. Iraola considera que, ante los cambios en el mundo global, existen en el País Vasco condiciones sociales y políticas diferenciales que posibilitasn transformaciones profundas. Ha destacado que "ahí es donde Sortu quiere hacer su aportación, en las dinámicas populares, en la colaboración con los agentes populares y los diferentes sectores". 

Sortu Política

Te puede interesar

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Albares acusa al PP de usar "patrañas" para evitar la oficialidad del euskera en la UE

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha acusado al Partido Popular de recurrir a "bulos y patrañas" para evitar que se reconozca la oficialidad del euskera, el catalán y el gallego en la Unión Europea. No obstante, ha considerado que es solo "cuestión de tiempo" materializarlo de tal forma que "tarde o temprano" el euskera será lengua oficial. En declaraciones a Radio Euskadi, el ministro ha valorado que el Ejecutivo español sigue trabajando para conseguirlo y ha asegurado que "ningún Estado" ha mostrado su oposición, aunque algunos han solicitado más tiempo para estudiar "algunos aspectos".
BILBAO, 25/01/2026.- El presidente del PNV en Bizkaia, Iñigo Ansola (i), y la alcaldesa de Getxo (Bizkaia), Amaia Agirre (d), tras atender a los medios de comunicación este domingo momentos antes de la gala de entrega de los Premios de la Fundación Sabino Arana, que este año han recaído en el exconsejero de Interior y expresidente del Parlamento Vasco, Juan María Atutxa, y la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA), entre otros. EFE/ Miguel Toña
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

PNV y PSE niegan las informaciones que señalan la responsabilidad de toda la junta de gobierno de Getxo en el derribo del palacete de Getxo

Según informa el diario El Correo, la investigación de la Ertzaintza responsabiliza a todo el gobierno municipal del derribo. Preguntado al respecto, el presidente del BBB del PNV, Iñigo Ansola, ha asegurado que el gobierno municipal tomó la decisión "con informes favorables". El PSE señala, sin embargo, que en esa asamblea no se aprobó el derribo, sino la rehabilitación.

Foto de familia de los premiados Sabino Arana 2025
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Los premios Sabino Arana reconocen la labor de la UNRWA, del club Bera Bera Eskubaloia o de Juan Mari Atutxa, entre otros

Presidida por el lehendakari Imanol Pradales, la gala también ha distinguido al médico Eduardo Anitua; al músico y folklorista, Enrike Zelaia, o a la empresa textil Etxeondo. En palabras de la presidenta de la Fundación Sabino Arana, Arantxa Tapia, las personas y entidades premiadas “encarnan esa Euskadi real y cotidiana que progresa sin perder sus raíces”.

Cargar más
Publicidad
X