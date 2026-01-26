Elkarrizketa
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Xabier Iraola (Sortu): "Eraldaketa politiko handiak egingo baditugu, beharrezkoa izango da herri-bulkada eta bultzada instituzionala uztartzea"

18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Sorturen koordinatzaile kargua hartu berritan, Xabier Iraolak Euskadi Irratian azaldu ditu joan den asteburuan alderdiak onartu duen ponentzia eta ibilbide-orriaren nondik norakoak. Mundu globaleko aldaketen aurrean, Euskal Herrian eraldaketa sakonak egiteko baldintza sozial eta politikoak daudela iritzi dio, eta, nabarmendu duenez, "hor egin behar du Sortuk bere ekarpena, herri-dinamiketan, herri-eragileekin eta sektore desberdinekin elkarlanean". 

Sortu Politika

Zure interesekoa izan daiteke

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Europan euskara ofiziala ez izateko "gezurrak" erabiltzea leporatu dio Albarrasek PPri

Jose Manuel Albares Atzerri ministroak Europar Batasunean euskararen, katalanaren eta galizieraren ofizialtasuna ez onartzeko "buloak eta gezurrak" erabiltzea leporatu dio Alderdi Popularrari. Hala ere, "denbora kontua" baino ez dela uste du, "lehenago edo geroago" euskara hizkuntza ofiziala izango dela adierazi du. Radio Euskadin egindako adierazpenetan, Espainiako Gobernuak hori lortzeko lanean jarraitzen duela adierazi du ministroak, eta "Estatu bakar batek ere" ez dela aurka agertu, nahiz eta batzuek "zenbait alderdi" aztertzeko denbora gehiago eskatu duten.

Gehiago ikusi
Publizitatea
X