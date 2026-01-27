Euskera
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Esteban: "Si la oficialidad del euskera en Europa no es una realidad, es porque el PP español se ha opuesto"

AITOR ESTEBAN
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Esteban: "Euskara Europan ofiziala ez izatearen errudun nagusia Espainiako PP da"
author image

EITB

Última actualización

El presidente del EBB, Aitor Esteban, ha destacado su aspiración de que, "dentro de poco", la oficialidad del euskera "sea una realidad" en las instituciones europeas. "Si todavía no ha sido una realidad, ha sido porque el Partido Popular español se ha opuesto con uñas y dientes. Ha sido absolutamente contrario. Si no, ya estaría", ha aseverado, desde Bruselas.

Titulares de Hoy Bruselas EAJ-PNV Euskera Política

Te puede interesar

ADAMUZ (CÓRDOBA), 20/01/2026.- Vagones de los trenes Alvia e Iryo siniestrados en el accidente ferroviario ocurrido el pasado domingo. La Guardia Civil está centrada ahora en analizar el vagón seis del tren Iryo, el primero que descarriló el domingo en Adamuz (Córdoba). El número de víctimas mortales en el accidente se eleva ya a 41. EFE/Jorge Zapata
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

La Audiencia Nacional pregunta a Fiscalía si debe investigar a Óscar Puente por el accidente ferroviario de Adamuz

La AN ha incoado diligencias previas después de recibir una denuncia de la Asociación Libertad y Justicia por presuntos delitos de homicidio imprudente, negligencia, lesiones y prevaricación contra Puente y otras personas; por lo que ha dado traslado al Ministerio Público para que se pronuncie sobre la competencia del tribunal y sobre si ve pertinente abrir causa penal.
Cargar más
Publicidad
X