Esteban: "Euskara Europan ofiziala ez izatearen errudun nagusia Espainiako PP da"

Aitor Esteban EEBko presidenteak euskararen ofizialtasuna Europan "lortuko dugula" esan du, Bruselan egiten ari den bidaian. Espainiako Alderdi Popularraren "erresistentzia" salatu du, baina itxaropentsu agertu da. 

ADAMUZ (CÓRDOBA), 20/01/2026.- Vagones de los trenes Alvia e Iryo siniestrados en el accidente ferroviario ocurrido el pasado domingo. La Guardia Civil está centrada ahora en analizar el vagón seis del tren Iryo, el primero que descarriló el domingo en Adamuz (Córdoba). El número de víctimas mortales en el accidente se eleva ya a 41. EFE/Jorge Zapata
Auzitegi Nazionalak Fiskaltzari galdetu dio ea Oscar Puente ikertu beharko lukeen Adamuzko tren istripuagatik

Auzitegi Nazionalak aurretiazko eginbideak hasi ditu Libertad y Justicia elkartearen salaketatik abiatuta, Puente eta beste batzuei zuhurtziagabekeriazko giza hilketa, zabarkeria, lesioak eta prebarikazioa leporatuta. Hori dela eta, Ministerio Publikoari galdegin dio argitu dezan auzitegiaren eskumena den hura epaitzea eta egoki jotzen duen auzi penala irekitzea. 

