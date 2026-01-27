Pradales reclama a Sánchez cumplir el Estatuto y traspasar nuevas materias
El lehendakari, Imanol Pradales, ha mantenido una reunión bilateral en Madrid con el presidente del Gobierno Español, Pedro Sánchez, donde han analizado el grado de cumplimiento de la Agenda Bilateral entre Euskadi y el Estado, estructurada en tres ejes: autogobierno político, autogobierno económico, y políticas públicas y retos de futuro. Pradales ha trasladado a Sánchez un informe en el que ha constatado que, en términos cuantitativos, “son más los cumplimientos que los incumplimientos”, con avances como el traspaso de 10 nuevas competencias, 34 acuerdos en materia fiscal y financiera y progresos en ámbitos como infraestructuras, energía o migración.
No obstante, el lehendakari ha subrayado que los incumplimientos se concentran en cuestiones “esenciales” para el bienestar de la ciudadanía vasca, entre las que ha destacado el retraso del traspaso íntegro de las competencias recogidas en el Estatuto de Gernika, cuyo calendario debía haberse completado antes de finalizar 2025. Asimismo, ha lamentado la falta de definición de un plan estructural en materia migratoria y la negativa del Gobierno español a reconocer a Euskadi como frontera norte. “Es evidente que el Gobierno Español no ha cumplido el calendario que había comprometido”, ha dicho.
Durante la reunión, que se ha alargado durante una hora y media, también han abordado otros asuntos como el déficit de profesionales sanitarios, la necesidad de revisar el sistema de cálculo del Fondo de Cohesión Sanitaria, la situación del euskera y la participación de Euskadi en foros económicos e instituciones internacionales.
Pradales ha advertido de que la falta de avances en materia de migración tiene consecuencias directas, y ha citado como ejemplo la situación de más de 600 personas procedentes de Mali que durmieron en la calle hasta que las instituciones vascas pudieron atenderlas pese a no contar competencias para ello: “Euskadi tiene que contar con capacidades políticas propias en materia migratoria. Y a corto plazo, debe ser declarada frontera Norte”, ha insistido.
Ambos gobiernos han acordado convocar antes de Semana Santa la Comisión Bilateral de Cooperación y la Comisión Mixta del Concierto Económico. En la primera abordarán el traspaso de nuevas competencias pendientes, como la de aeropuertos, mientras que en la segunda tratarán cuestiones como la mejora de recursos para la atención a la dependencia y la apertura a la negociación para actualizar la Ley Quinquenal del Cupo.
El lehendakari ha concluido apelando a la “seriedad y el rigor” en el cumplimiento de los compromisos adquiridos y ha asegurado que Euskadi afronta ahora “dos meses de trabajo intenso” para comprobar la voluntad política real del Ejecutivo español.
