Será noticia: Reunión Pradales-Sánchez, vientos de hasta 156 km/h y carnavales en Ituren y Zubieta

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este martess, 27 de enero de 2026:

- Reunión Pradales-Sánchez: El lehendakari, Imanol Pradales, se reúne hoy con el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, en el Palacio de la Moncloa (Madrid) para abordar como tema principal las transferencias pendientes del Estatuto de Gernika, pero también cuestiones como sanidad, inmigración o seguridad. Fuentes de Lehendakaritza han explicado que Pradales acude a la cita "con un balance de la situación", pero también con "propuestas", para "fijar las bases del trabajo que debe desarrollarse en los próximos meses en el marco de la relación bilateral".

- Vientos de hasta 156 km/h: Durante las últimas horas se han registrado rachas de hasta 156 km/h en Orduña, 140 km/h en Matxitxako, 130 km/h en Cerraja y 105 km/h en el puerto de Bilbao. Además del viento, la borrasca Joseph dejará precipitaciones a lo largo del día. Euskalmet prevé que el viento del sur siga soplando con fuerza a primeras horas, sobre todo en el oeste, aunque tenderá a perder intensidad a lo largo de la mañana. Gipuzkoa es el único territorio que se libra de las fuertes rachas previstas.

- Carnavales en Ituren y Zubieta: los joaldunak de Ituren devolverán la visita de ayer a los de Zubieta. Los 'joaldunak' han aviado a la tierra, que a pesar de estar en pleno invierno, es hora de ir despertando.