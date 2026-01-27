PRINCIPALES TITULARES
Será noticia: Reunión Pradales-Sánchez, vientos de hasta 156 km/h y carnavales en Ituren y Zubieta

Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
MADRID, 27/11/2024.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (d) y el lehendakari, Imanol Pradales, conversan durante su reunión en el marco de la Comisión Bilateral de Cooperación Permanente entre el Estado y Euskadi, que abordará las transferencias pendientes a Euskadi, este miércoles en el Palacio de la Moncloa. EFE/ Kiko Huesca
Euskaraz irakurri: Albistea izango da: Pradales-Sanchez bilera, 156 km/h-ko haizeteak eta inauteriak Iturenen eta Zubietan
EITB

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este martess, 27 de enero de 2026:

- Reunión Pradales-Sánchez: El lehendakari, Imanol Pradales, se reúne hoy con el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, en el Palacio de la Moncloa (Madrid) para abordar como tema principal las transferencias pendientes del Estatuto de Gernika, pero también cuestiones como sanidad, inmigración o seguridad. Fuentes de Lehendakaritza han explicado que Pradales acude a la cita "con un balance de la situación", pero también con "propuestas", para "fijar las bases del trabajo que debe desarrollarse en los próximos meses en el marco de la relación bilateral". 

- Vientos de hasta 156 km/h: Durante las últimas horas se han registrado rachas de hasta 156 km/h en Orduña, 140 km/h en Matxitxako, 130 km/h en Cerraja y 105 km/h en el puerto de Bilbao. Además del viento, la borrasca Joseph dejará precipitaciones a lo largo del día. Euskalmet prevé que el viento del sur siga soplando con fuerza a primeras horas, sobre todo en el oeste, aunque tenderá a perder intensidad a lo largo de la mañana. Gipuzkoa es el único territorio que se libra de las fuertes rachas previstas.

- Carnavales en Ituren y Zubieta: los joaldunak de Ituren devolverán la visita de ayer a los de Zubieta. Los 'joaldunak' han aviado a la tierra, que a pesar de estar en pleno invierno, es hora de ir despertando. 

Imanol Pradales Pedro Sánchez Carnavales Eguraldia Política

Albares acusa al PP de usar "patrañas" para evitar la oficialidad del euskera en la UE

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha acusado al Partido Popular de recurrir a "bulos y patrañas" para evitar que se reconozca la oficialidad del euskera, el catalán y el gallego en la Unión Europea. No obstante, ha considerado que es solo "cuestión de tiempo" materializarlo de tal forma que "tarde o temprano" el euskera será lengua oficial. En declaraciones a Radio Euskadi, el ministro ha valorado que el Ejecutivo español sigue trabajando para conseguirlo y ha asegurado que "ningún Estado" ha mostrado su oposición, aunque algunos han solicitado más tiempo para estudiar "algunos aspectos".
Xabier Iraola (Sortu): "De querer hacer grandes transformaciones políticas, será necesario combinar el impulso institucional con el impulso popular"

Tras tomar posesión como coordinador de Sortu, Xabier Iraola ha explicado en Euskadi Irratia las claves de la ponencia y la hoja de ruta aprobada por el partido este pasado fin de semana. Iraola considera que, ante los cambios en el mundo global, existen en el País Vasco condiciones sociales y políticas diferenciales que posibilitasn transformaciones profundas. Ha destacado que "ahí es donde Sortu quiere hacer su aportación, en las dinámicas populares, en la colaboración con los agentes populares y los diferentes sectores". 

BILBAO, 25/01/2026.- El presidente del PNV en Bizkaia, Iñigo Ansola (i), y la alcaldesa de Getxo (Bizkaia), Amaia Agirre (d), tras atender a los medios de comunicación este domingo momentos antes de la gala de entrega de los Premios de la Fundación Sabino Arana, que este año han recaído en el exconsejero de Interior y expresidente del Parlamento Vasco, Juan María Atutxa, y la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA), entre otros. EFE/ Miguel Toña
PNV y PSE niegan las informaciones que señalan la responsabilidad de toda la junta de gobierno de Getxo en el derribo del palacete de Getxo

Según informa el diario El Correo, la investigación de la Ertzaintza responsabiliza a todo el gobierno municipal del derribo. Preguntado al respecto, el presidente del BBB del PNV, Iñigo Ansola, ha asegurado que el gobierno municipal tomó la decisión "con informes favorables". El PSE señala, sin embargo, que en esa asamblea no se aprobó el derribo, sino la rehabilitación.

