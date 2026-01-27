Será noticia: Reunión Pradales-Sánchez, vientos de hasta 156 km/h y carnavales en Ituren y Zubieta
Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este martess, 27 de enero de 2026:
- Reunión Pradales-Sánchez: El lehendakari, Imanol Pradales, se reúne hoy con el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, en el Palacio de la Moncloa (Madrid) para abordar como tema principal las transferencias pendientes del Estatuto de Gernika, pero también cuestiones como sanidad, inmigración o seguridad. Fuentes de Lehendakaritza han explicado que Pradales acude a la cita "con un balance de la situación", pero también con "propuestas", para "fijar las bases del trabajo que debe desarrollarse en los próximos meses en el marco de la relación bilateral".
- Vientos de hasta 156 km/h: Durante las últimas horas se han registrado rachas de hasta 156 km/h en Orduña, 140 km/h en Matxitxako, 130 km/h en Cerraja y 105 km/h en el puerto de Bilbao. Además del viento, la borrasca Joseph dejará precipitaciones a lo largo del día. Euskalmet prevé que el viento del sur siga soplando con fuerza a primeras horas, sobre todo en el oeste, aunque tenderá a perder intensidad a lo largo de la mañana. Gipuzkoa es el único territorio que se libra de las fuertes rachas previstas.
- Carnavales en Ituren y Zubieta: los joaldunak de Ituren devolverán la visita de ayer a los de Zubieta. Los 'joaldunak' han aviado a la tierra, que a pesar de estar en pleno invierno, es hora de ir despertando.
Te puede interesar
Pradales se reúne hoy con Sánchez para avanzar en transferencias y reforzar políticas de sanidad y migración
Fuentes de Lehendakaritza han precisado que Pradales acude a la cita "con un balance de la situación", pero también con "propuestas", para "fijar las bases del trabajo" de los próximos meses. En encuentro tendrá lugar a partir de las 17:30 en Madrid.
El Ministerio de Transportes cesa a dos altos cargos de Renfe y Adif en Rodalies
Junts responsabiliza al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, de la crisis de Rodalies y, junto a ERC, ha pedido el cese de la consellera de Territorio, Sílvia Paneque y el ministro de Transportes, Óscar Puente.
El Club Loiolatarra de San Sebastián recuerda, por última vez, a su socio Ramón Díaz, asesinado hace 25 años por ETA
Atendiendo al deseo expreso de la familia de poner fin a los homenajes institucionales, el Club Deportivo Loiolatarra de San Sebastián ha recordado este lunes, por última vez, a su socio y amigo Ramón Díaz García, cocinero de la Comandancia Marina de la capital guipuzcoana asesinado hace 25 años por ETA.
Cinco claves de la reunión entre el lehendakari y el presidente del Gobierno español
La reunión que mantendrán Imanol Pradales y Pedro Sánchez este martes se enmarca en un contexto marcado por el cumplimiento pendiente del Estatuto de Gernika. El acuerdo para trasferir las últimas 5 competencias llegó 'in extremis' y tras una ardua negociación, y aún quedan otras 15 transferencias para completar el Estatuto de Gernika.
Albares acusa al PP de usar "patrañas" para evitar la oficialidad del euskera en la UE
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha acusado al Partido Popular de recurrir a "bulos y patrañas" para evitar que se reconozca la oficialidad del euskera, el catalán y el gallego en la Unión Europea. No obstante, ha considerado que es solo "cuestión de tiempo" materializarlo de tal forma que "tarde o temprano" el euskera será lengua oficial. En declaraciones a Radio Euskadi, el ministro ha valorado que el Ejecutivo español sigue trabajando para conseguirlo y ha asegurado que "ningún Estado" ha mostrado su oposición, aunque algunos han solicitado más tiempo para estudiar "algunos aspectos".
Xabier Iraola (Sortu): "De querer hacer grandes transformaciones políticas, será necesario combinar el impulso institucional con el impulso popular"
Tras tomar posesión como coordinador de Sortu, Xabier Iraola ha explicado en Euskadi Irratia las claves de la ponencia y la hoja de ruta aprobada por el partido este pasado fin de semana. Iraola considera que, ante los cambios en el mundo global, existen en el País Vasco condiciones sociales y políticas diferenciales que posibilitasn transformaciones profundas. Ha destacado que "ahí es donde Sortu quiere hacer su aportación, en las dinámicas populares, en la colaboración con los agentes populares y los diferentes sectores".
PNV y PSE niegan las informaciones que señalan la responsabilidad de toda la junta de gobierno de Getxo en el derribo del palacete de Getxo
Según informa el diario El Correo, la investigación de la Ertzaintza responsabiliza a todo el gobierno municipal del derribo. Preguntado al respecto, el presidente del BBB del PNV, Iñigo Ansola, ha asegurado que el gobierno municipal tomó la decisión "con informes favorables". El PSE señala, sin embargo, que en esa asamblea no se aprobó el derribo, sino la rehabilitación.
Aparecen pintadas contra la Ertzaintza en Araia, Amurrio y San Sebastián durante el fin de semana
El Departamento de Seguridad ha condenado rotundamente las pintadas y ha denunciado que "una vez más los enemigos de la convivencia pretenden imponer su totalitarismo señalando a agentes de la Ertzaintza que trabajan para que la ciudadanía viva en una Euskadi segura y democrática".
Sánchez muestra su apoyo al ministro español Óscar Puente, mientras PP y ERC piden su dimisión
El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha acusado al Gobierno de España de mentir y ocultar información sobre el accidente ferroviario en Adamuz y el presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha pedido la dimisión del ministro español de Transportes por su "incapacidad manifiesta" a la hora de afrontar y explicar lo sucedido.