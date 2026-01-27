REUNIÓN BILATERAL
Pradales se reúne hoy con Sánchez para avanzar en transferencias y reforzar políticas de sanidad y migración

Fuentes de Lehendakaritza han precisado que Pradales acude a la cita "con un balance de la situación", pero también con "propuestas", para "fijar las bases del trabajo" de los próximos meses. En encuentro tendrá lugar a partir de las 17:30 en Madrid.

MADRID, 27/11/2024.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (d) y el lehendakari, Imanol Pradales, conversan durante su reunión en el marco de la Comisión Bilateral de Cooperación Permanente entre el Estado y Euskadi, que abordará las transferencias pendientes a Euskadi, este miércoles en el Palacio de la Moncloa. EFE/ Kiko Huesca
El lehendakari y el presidente español, durante una reunión celebrada en noviembre de 2024.
Euskaraz irakurri: Sanchez eta Pradales gaur bilduko dira Gernikako Estatutuan aurrera egiteko eta osasun, migrazio eta segurtasun politikak indartzeko
EITB

El lehendakari, Imanol Pradales, se reúne este martes con el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, en el Palacio de la Moncloa (Madrid) para abordar como tema principal las transferencias pendientes del Estatuto de Gernika, pero también cuestiones como sanidad, inmigración o seguridad.

Fuentes de Lehendakaritza han explicado que Pradales acude a la cita "con un balance de la situación", pero también con "propuestas", para "fijar las bases del trabajo que debe desarrollarse en los próximos meses en el marco de la relación bilateral". Así, el principal asunto será analizar la situación del cumplimiento de las materias que aún no han sido transferidas y que ambos gobiernos acordaron materializar antes de que finalizara el pasado año.

Además, el lehendakari planteará "otras propuestas sobre cuestiones relevantes en materia de salud —como la necesidad de reforzar el personal sanitario—, la gestión de la realidad migratoria o la seguridad".  El objetivo, han precisado las fuentes, es que esta relación bilateral "tenga un impacto real en Euskadi y el bienestar de la ciudadanía vasca".

El encuentro, que arrancará a la 17:30 horas, se enmarca en la voluntad "de reforzar un marco bilateral serio, estable y útil, basado en el diálogo" y orientado "a los asuntos de interés común" entre ambos ejecutivos. 

Se trata de la sexta reunión que mantienen ambos mandatarios desde julio de 2024. 

Las últimas materias transferidas se firmaron el pasado 16 de enero en la Comisión Mixta de Transferencias. Son las de las prestaciones de desempleo, las no contributivas familiares de la Seguridad Social, Salvamento Marítimo, Seguro Escolar y Centro de Verificación de Maquinaria de Barakaldo.

Cinco claves de la reunión entre el lehendakari y el presidente del Gobierno español

EITB

La reunión que mantendrán Imanol Pradales y Pedro Sánchez este martes se enmarca en un contexto marcado por el cumplimiento pendiente del Estatuto de Gernika. El acuerdo para trasferir las últimas 5 competencias llegó 'in extremis' y tras una ardua negociación, y aún quedan otras 15 transferencias para completar el Estatuto de Gernika.

Transferencias pendientes del Estatuto de Gernika
