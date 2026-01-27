El lehendakari, Imanol Pradales, se reúne este martes con el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, en el Palacio de la Moncloa (Madrid) para abordar como tema principal las transferencias pendientes del Estatuto de Gernika, pero también cuestiones como sanidad, inmigración o seguridad.



Fuentes de Lehendakaritza han explicado que Pradales acude a la cita "con un balance de la situación", pero también con "propuestas", para "fijar las bases del trabajo que debe desarrollarse en los próximos meses en el marco de la relación bilateral". Así, el principal asunto será analizar la situación del cumplimiento de las materias que aún no han sido transferidas y que ambos gobiernos acordaron materializar antes de que finalizara el pasado año.



Además, el lehendakari planteará "otras propuestas sobre cuestiones relevantes en materia de salud —como la necesidad de reforzar el personal sanitario—, la gestión de la realidad migratoria o la seguridad". El objetivo, han precisado las fuentes, es que esta relación bilateral "tenga un impacto real en Euskadi y el bienestar de la ciudadanía vasca".



El encuentro, que arrancará a la 17:30 horas, se enmarca en la voluntad "de reforzar un marco bilateral serio, estable y útil, basado en el diálogo" y orientado "a los asuntos de interés común" entre ambos ejecutivos.

Se trata de la sexta reunión que mantienen ambos mandatarios desde julio de 2024.

Las últimas materias transferidas se firmaron el pasado 16 de enero en la Comisión Mixta de Transferencias. Son las de las prestaciones de desempleo, las no contributivas familiares de la Seguridad Social, Salvamento Marítimo, Seguro Escolar y Centro de Verificación de Maquinaria de Barakaldo.