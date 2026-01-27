ALDEBIKO BILERA
Pradales Sanchezekin bilduko da gaur, transferentzietan aurrera egiteko eta migrazio eta osasun politikak indartzeko

Lehendakaritzako iturriek zehaztu dutenez, "egoeraren balantzea" egingo dio Pradalesek Sanchezi, baina proposamenak ere jarriko dizkio mahai gainean, datozen hilabeteotako lan-ildoak zehaztuz. 17:30ean hasiko da bilera, Moncloa jauregian. 

MADRID, 27/11/2024.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (d) y el lehendakari, Imanol Pradales, conversan durante su reunión en el marco de la Comisión Bilateral de Cooperación Permanente entre el Estado y Euskadi, que abordará las transferencias pendientes a Euskadi, este miércoles en el Palacio de la Moncloa. EFE/ Kiko Huesca
Lehendakaria eta Espainiako presidentea, 2024ko azaroan egindako bileran.
author image

EITB

Azken eguneratzea

Imanol Pradales lehendakaria Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidentearekin bilduko da gaur, Moncloa jauregian, Madrilen. Oraindik eskualdatzeke dauden Gernikako Estatutuko eskumenen inguruan arituko dira, bereziki, bi mandatariak, baina osasun, migrazio edota segurtasun politikak ere izango dituzte mahai gainean. 

Lehendakaritzako iturriek aurreratu dutenez, Pradalesek "egoeraren balantzea" egingo dio Sanchezei, baina "proposamenak" ere eramango ditu, datozen hilabeteotako lan-ildoak zehazteko. Besteak beste, tranferentzien egoera aztertu eta hartutako konpromisoak gogoraraziko dizkio Eusko Jaurlaritzako buruak presidente espainiarrari. 

Horrez, gain, osasun, migrazio edota segurtasun arloko politikak indartzeko premia ere helaraziko dio; tartean, osasungintzako langile kopurua handitzea proposatuko dio. Helburua, aipatutako iturrien arabera, aldebiko harremanak "Euskadin eta euskal herritarren ongizatean benetako inpaktua" izatea da. 

Bi gobernuen arteko harreman markoa indartzea ere bada biharko batzarraren asmoa, "elkarrizketa" erdigunean jarrita. 

2024ko uztailetik, seigarren aldiz elkartuko dira Pradales eta Sanchez. Gaurko bilera 17:30ean abiatuko da, Moncloa jauregian. 

Bi buruzagiak iazko uztailean bildu ziren azkenekoz, Lankidetzarako Bitariko Batzordearen baitan. Orduan hitzartu zituzten berriki (eta negoziazio tenkatu baten ostean) eskualdatu diren bost transferentziak

