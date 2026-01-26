BILERA
Lehendakariaren eta Espainiako presidentearen arteko bileraren bost gakoak

Imanol Pradalesek eta Pedro Sanchezek bilera egingo dute asteartean Madrilen, Gernikako Estatutuko eskumenak eskualdatzeke daudela.

MADRID, 27/11/2024.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (d) y el lehendakari, Imanol Pradales, conversan durante su reunión en el marco de la Comisión Bilateral de Cooperación Permanente entre el Estado y Euskadi, que abordará las transferencias pendientes a Euskadi, este miércoles en el Palacio de la Moncloa. EFE/ Kiko Huesca
Imanol Pradales eta Pedro Sanchezen arteko bilera. Argazkia: EFE
EITB

Azken eguneratzea

Imanol Pradales lehendakaria eta Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidentea Moncloan bilduko dira, bi gobernuen arteko tentsio-aldiaren ondoren, Euskadira transferitu gabe dauden eskumenen negoziazioaren ondorioz. Lehendakaritzako iturrien arabera, batzarrak "aldebiko harreman egonkorra" sendotzea du helburu, eta "bi exekutiboen arteko harremanen eta interes komuneko gaien egoera" aztertzeko balioko du.

Hauek dira bileraren bost gakoak:

1. Erakundeen arteko tira-biraren ondoren, aurrez aurre izango dira
Gasteiz eta Madrilen arteko harremanak tenkatu dira azken asteotan transferentzien negoziazioaren ondorioz. Egoera baretu egin zen urtarrilaren 16an, Euskadira bost eskumen eskualdatuta, in extremis adostuta.

2. Ez da Aldebiko Batzordea
Pradalesek eta Sanchezek Aldebiko Lankidetza Batzordea egiteko konpromisoa hartu badute ere, astearteko bilera ez da foro horretan sartuko. Bilera hori egiteke dago, eta oraindik itxi gabe dauden gaien negoziazioan aurrera egiten denean baino ez da deituko.

3. Gernikako Estatutuari buruzko txostena
Eusko Jaurlaritzak egindako txosten batekin joango da lehendakaria Moncloara. Txosten horretan, Gernikako Estatutuari dagokionez Espainiako Gobernuak bete dituen eta bete ez dituen arauak jasotzen dira. Pradalesek duela gutxi ohartarazi du ez duela onartuko Estatutuaren espiritua galbideratzea, ezta truke politikorako txanpon bihurtzea ere.

4. Transferitzeke dauden hamabost eskumen
Oraindik 15 eskumen eskualdatzeko daude, batzuk konplexutasun tekniko eta politiko handikoak, hala nola Gizarte Segurantzaren araubide ekonomikoaren kudeaketa eta EAEko portu eta aireportuen kudeaketa. Gai horiek, ziurrenik, mahai gainean egongo dira, baina berehalako akordio zehatzik gabe.

5. Giro politikoa eta agenda baldintzatuak
Eusko Jaurlaritzareb bozeramaile eta Autogobernu sailburu Maria Ubarretxenak aurreratu zuen bilera bi buruzagien agendek eta hainbat erkidegotako hauteskunde-egutegiek baldintzatzen zutela. Hala eta guztiz ere, bi aldeek hartu-eman zuzen horri eustea erabaki dute, harremanaren egoera eta interes komuneko gaiak aztertzeko.

Bilera asteartean egingo da, Madrilen, eta bi gobernuen arteko negoziazioak bideratzeko beste saiakera bat da, Gernikako Estatutua osorik betetzeko bidean aurrera egiteko Aldebiko Batzordea noiz deituko zain.

Imanol Pradales EAEko Autonomia Estatutua Pedro Sanchez Politika

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Europan euskara ofiziala izan ez dadin "gezurrak" erabiltzea leporatu dio Albaresek PPri

Jose Manuel Albares Atzerri ministroak Europar Batasunean euskara, katalana eta galiziera ofizial izan daitezen galarazteko "buloak eta gezurrak" erabiltzea leporatu dio Alderdi Popularrari. Hala ere, haren ustez "denbora kontua" baino ez da, "lehenago edo geroago" euskara hizkuntza ofiziala izango dela adierazi du. Radio Euskadin egindako adierazpenetan, Espainiako Gobernuak hori lortzeko lanean jarraitzen duela adierazi du ministroak, eta "Estatu bakar batek ere" ez dela aurka agertu, nahiz eta batzuek "zenbait alderdi" aztertzeko denbora gehiago eskatu duten.

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Xabier Iraola (Sortu): "Eraldaketa politiko handiak egingo baditugu, beharrezkoa izango da herri-bulkada eta bultzada instituzionala uztartzea"

Sorturen koordinatzaile kargua hartu berritan, Xabier Iraolak Euskadi Irratian azaldu ditu joan den asteburuan alderdiak onartu duen ponentzia eta ibilbide-orriaren nondik norakoak. Mundu globaleko aldaketen aurrean, Euskal Herrian eraldaketa sakonak egiteko baldintza sozial eta politikoak daudela iritzi dio, eta, nabarmendu duenez, "hor egin behar du Sortuk bere ekarpena, herri-dinamiketan, herri-eragileekin eta sektore desberdinekin elkarlanean". 

