Cinco claves de la reunión entre el lehendakari y el presidente del Gobierno español

Imanol Pradales y Pedro Sánchez mantendrán este martes un encuentro bilateral en Madrid tras semanas de fricciones por las transferencias, en un contexto marcado por el cumplimiento pendiente del Estatuto de Gernika.
MADRID, 27/11/2024.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (d) y el lehendakari, Imanol Pradales, conversan durante su reunión en el marco de la Comisión Bilateral de Cooperación Permanente entre el Estado y Euskadi, que abordará las transferencias pendientes a Euskadi, este miércoles en el Palacio de la Moncloa. EFE/ Kiko Huesca
Reunión entre Imanol Pradales y Pedro Sánchez. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Lehendakariaren eta Espainiako Gobernuko presidentearen arteko bileraren bost gako
El lehendakari, Imanol Pradales, y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, se reunirán este martes en la Moncloa, en un encuentro que llega después de un periodo de tensión entre ambos ejecutivos a cuenta de la negociación de las transferencias pendientes a Euskadi. Según fuentes de Lehendakaritza, la cita se enmarca en la voluntad de mantener una relación bilateral estable, basada en el diálogo.

Estas son las cinco claves del encuentro:

1. Cara a cara tras semanas de fricción institucional
Las relaciones entre Gasteiz y Madrid se han visto tensionadas en las últimas semanas por la negociación de las transferencias, una situación que se rebajó el pasado 16 de enero con el traspaso a Euskadi de cinco nuevas competencias, acordadas ‘in extremis’ por ambos mandatarios.

2. No se trata de la Comisión Bilateral comprometida
Aunque Pradales y Sánchez están comprometidos a celebrar una Comisión Bilateral de Cooperación, la reunión de este martes no se enmarca en ese foro. Ese encuentro queda pendiente y solo se convocará cuando se haya avanzado en la negociación de las materias aún sin cerrar.

3. Informe sobre el Estatuto de Gernika
El lehendakari acudirá a la Moncloa con un informe elaborado por el Gobierno Vasco en el que se recogen los cumplimientos e incumplimientos del Ejecutivo español en relación con el Estatuto de Gernika. Pradales ha advertido recientemente de que no aceptará que se pervierta ni el espíritu ni la letra del Estatuto, ni que se convierta en moneda de cambio política.

4. Quince competencias pendientes
Quedan por transferir 15 competencias, algunas de gran complejidad técnica y política, como la gestión del régimen económico de la Seguridad Social o la gestión de los puertos y aeropuertos de la CAV, asuntos que previsiblemente estarán sobre la mesa, aunque sin acuerdos concretos inmediatos.

5. Clima político y agendas condicionadas
La portavoz del Gobierno Vasco y consejera de Autogobierno, María Ubarretxena, ya adelantó que el encuentro estaba condicionado por las agendas de ambos líderes y por el calendario electoral en varias comunidades. Pese a ello, ambas partes han optado por mantener este contacto directo para analizar el estado de la relación y los asuntos de interés común.

La reunión se celebrará este martes en Madrid y supone un nuevo intento de reconducir la relación entre ambos gobiernos, a la espera de que se convoque la Comisión Bilateral que permita avanzar en el cumplimiento íntegro del Estatuto de Gernika.

