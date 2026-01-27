TITULAR NAGUSIAK
Albiste izango dira: Pradales-Sanchez bilera, 156 km/h-ko haizeteak eta inauteriak Iturenen eta Zubietan

Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.

MADRID, 27/11/2024.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (d) y el lehendakari, Imanol Pradales, conversan durante su reunión en el marco de la Comisión Bilateral de Cooperación Permanente entre el Estado y Euskadi, que abordará las transferencias pendientes a Euskadi, este miércoles en el Palacio de la Moncloa. EFE/ Kiko Huesca
EITB

Azken eguneratzea

Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2026ko urtarrilaren 27an, hedabideetako lerroburu nagusiak:

- Pradales-Sanchez bileraImanol Pradales lehendakaria Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidentearekin bilduko da gaur, Moncloa jauregian, Madrilen. Oraindik eskualdatzeke dauden Gernikako Estatutuko eskumenen inguruan arituko dira, bereziki, bi mandatariak, baina osasun, migrazio edota segurtasun politikak ere izango dituzte mahai gainean. 

- 156 km/h-ko haize-boladak:  Azken orduetan 156 km/h-ko ufadak izan dira Urduñan, 140 km/h-koak Matxitxakon, 130 km/h-koak Cerrajan eta 105 km/h-koak Bilboko portuan. Euskalmetek aurreikusi duenez, hegoaldeko haizeak gogor jotzen jarraituko du lehen orduetan, batez ere mendebaldean, baina goizean zehar indarra galduko du. Gipuzkoa da haize-bolada gogorretatik libratu den lurralde bakarra.

- Inauteriak Iturenen eta Zubietan: iturengo joaldunek atzoko bisita itzuliko diete zubietarrei. Joaldunek, neguan egon arren, esnatzeko ordua dela esango diote lurrari. 

Imanol Pradales Pedro Sanchez Inauteriak Eguraldia Politika

Zure interesekoa izan daiteke

Europan euskara ofiziala izan ez dadin "gezurrak" erabiltzea leporatu dio Albaresek PPri

Jose Manuel Albares Atzerri ministroak Europar Batasunean euskara, katalana eta galiziera ofizial izan daitezen galarazteko "buloak eta gezurrak" erabiltzea leporatu dio Alderdi Popularrari. Hala ere, haren ustez "denbora kontua" baino ez da, "lehenago edo geroago" euskara hizkuntza ofiziala izango dela adierazi du. Radio Euskadin egindako adierazpenetan, Espainiako Gobernuak hori lortzeko lanean jarraitzen duela adierazi du ministroak, eta "Estatu bakar batek ere" ez dela aurka agertu, nahiz eta batzuek "zenbait alderdi" aztertzeko denbora gehiago eskatu duten.

Xabier Iraola (Sortu): "Eraldaketa politiko handiak egingo baditugu, beharrezkoa izango da herri-bulkada eta bultzada instituzionala uztartzea"

Sorturen koordinatzaile kargua hartu berritan, Xabier Iraolak Euskadi Irratian azaldu ditu joan den asteburuan alderdiak onartu duen ponentzia eta ibilbide-orriaren nondik norakoak. Mundu globaleko aldaketen aurrean, Euskal Herrian eraldaketa sakonak egiteko baldintza sozial eta politikoak daudela iritzi dio, eta, nabarmendu duenez, "hor egin behar du Sortuk bere ekarpena, herri-dinamiketan, herri-eragileekin eta sektore desberdinekin elkarlanean". 

