Albiste izango dira: Pradales-Sanchez bilera, 156 km/h-ko haizeteak eta inauteriak Iturenen eta Zubietan
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2026ko urtarrilaren 27an, hedabideetako lerroburu nagusiak:
- Pradales-Sanchez bilera: Imanol Pradales lehendakaria Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidentearekin bilduko da gaur, Moncloa jauregian, Madrilen. Oraindik eskualdatzeke dauden Gernikako Estatutuko eskumenen inguruan arituko dira, bereziki, bi mandatariak, baina osasun, migrazio edota segurtasun politikak ere izango dituzte mahai gainean.
- 156 km/h-ko haize-boladak: Azken orduetan 156 km/h-ko ufadak izan dira Urduñan, 140 km/h-koak Matxitxakon, 130 km/h-koak Cerrajan eta 105 km/h-koak Bilboko portuan. Euskalmetek aurreikusi duenez, hegoaldeko haizeak gogor jotzen jarraituko du lehen orduetan, batez ere mendebaldean, baina goizean zehar indarra galduko du. Gipuzkoa da haize-bolada gogorretatik libratu den lurralde bakarra.
- Inauteriak Iturenen eta Zubietan: iturengo joaldunek atzoko bisita itzuliko diete zubietarrei. Joaldunek, neguan egon arren, esnatzeko ordua dela esango diote lurrari.
Pradales Sanchezekin bilduko da gaur, transferentzietan aurrera egiteko eta migrazio eta osasun politikak indartzeko
Lehendakaritzako iturriek zehaztu dutenez, "egoeraren balantzea" egingo dio Pradalesek Sanchezi, baina proposamenak ere jarriko dizkio mahai gainean, datozen hilabeteotako lan-ildoak zehaztuz. 17:30ean hasiko da bilera, Moncloa jauregian.
Garraio Ministerioak Renfeko eta Adifeko bi goi-kargudun kargugabetu ditu Rodaliesen krisiagatik
Juntsek Salvador Illa Generalitateko presidentea egin du Rodaliesen krisiaren erantzule, eta, ERCrekin batera, Silvia Paneque Lurralde kontseilariaren eta Oscar Puente Garraio ministroaren kargugabetzea eskatu du.
Donostiako Loiolatarra Elkarteak azken aldiz omendu du duela 25 urte ETAk hil zuen Ramon Diaz bazkidea
Familiak omenaldi instituzionalak amai daitezen nahi duenez gero, Donostiako Loiolatarra Kirol Elkarteak azken aldiz omendu du astelehen honetan ETAk duela 25 urte hil zuen Ramon Diaz Garcia bazkidea eta Donostiako Itsas Komandantziako sukaldaria.
Lehendakariaren eta Espainiako presidentearen arteko bileraren bost gakoak
Imanol Pradalesek eta Pedro Sanchezek bilera egingo dute asteartean Madrilen, Gernikako Estatutuko eskumenak eskualdatzeke daudela.
Europan euskara ofiziala izan ez dadin "gezurrak" erabiltzea leporatu dio Albaresek PPri
Jose Manuel Albares Atzerri ministroak Europar Batasunean euskara, katalana eta galiziera ofizial izan daitezen galarazteko "buloak eta gezurrak" erabiltzea leporatu dio Alderdi Popularrari. Hala ere, haren ustez "denbora kontua" baino ez da, "lehenago edo geroago" euskara hizkuntza ofiziala izango dela adierazi du. Radio Euskadin egindako adierazpenetan, Espainiako Gobernuak hori lortzeko lanean jarraitzen duela adierazi du ministroak, eta "Estatu bakar batek ere" ez dela aurka agertu, nahiz eta batzuek "zenbait alderdi" aztertzeko denbora gehiago eskatu duten.
Xabier Iraola (Sortu): "Eraldaketa politiko handiak egingo baditugu, beharrezkoa izango da herri-bulkada eta bultzada instituzionala uztartzea"
Sorturen koordinatzaile kargua hartu berritan, Xabier Iraolak Euskadi Irratian azaldu ditu joan den asteburuan alderdiak onartu duen ponentzia eta ibilbide-orriaren nondik norakoak. Mundu globaleko aldaketen aurrean, Euskal Herrian eraldaketa sakonak egiteko baldintza sozial eta politikoak daudela iritzi dio, eta, nabarmendu duenez, "hor egin behar du Sortuk bere ekarpena, herri-dinamiketan, herri-eragileekin eta sektore desberdinekin elkarlanean".
Getxoko jauregiaren eraisketaren errua udal gobernu osoarena izan daitekeela dioten informazioak ukatu dituzte EAJk eta PSEk
El Correo egunkariak kaleratu duenez, Ertzaintzaren ikerketak udal gobernu osoa egiten du eraisketaren erantzule. Horri buruz galdetuta, Iñigo Ansola EAJren BBBko presidenteak esan du "aldeko txostenekin" hartu zuela erabakia udal gobernuak. PSEk adierazi du, ordea, batzar horretan ez zela eraisketarik onartu, erreabilitazioa baizik.
Ertzaintzaren aurkako pintaketak agertu dira Araian, Amurrion eta Donostian, asteburuan
Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak gogor gaitzetsi ditu ekintza horiek, eta salatu du "beste behin ere bizikidetzaren etsaiek beren totalitarismoa inposatu nahi dutela, herritarrak Euskadi seguru eta demokratiko batean bizi daitezen lanean ari diren ertzainak seinalatuz".
Podemos Euskadik "hautagaitza zabalak eraikitzearen" alde egin du, "euskal ezker indartsua" lortzeko
"Autogobernua birdefinitzeko garaia" dela adierazi du alderdi moreak, erabakitzeko eskubidearen alde dagoela, "baina benetan premiazkoa, dauzkagun tresnak erabiltzea" dela, "gure hizkuntza bezain baliotsua den zerbait barne, euskara, gizartea batzeko, eta ez zatitzeko", adierazi dute.