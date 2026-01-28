PATRIMONIO
Cesados los concejales investigados por el derribo del palacete de Getxo

El Ayuntamiento de Getxo dará cuenta del cese en el pleno de este jueves, mientras prepara la sustitución de los ediles y la reorganización de las áreas municipales.
(Foto de ARCHIVO) Solar donde se ubicaba el palacete REMITIDA / HANDOUT por PODEMOS EUSKADI Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 15/1/2026
Terrenos del Palacete. Foto: EITB
Los tres concejales del EAJ/PNV investigados en el caso del derribo del edificio situado en la calle San Nicolás, 11, de Algorta, han sido cesados y serán sustituidos en las próximas fechas, según ha informado el Ayuntamiento de Getxo.

Los ediles pusieron sus cargos a disposición del partido tras conocer que habían sido llamados a declarar en calidad de investigados. Aunque mantienen su inocencia, han tomado esta decisión para facilitar su defensa y preservar la imagen del EAJ/PNV.

El pleno ordinario de este jueves, día 29, dará cuenta formalmente del cese de los cargos. La alcaldesa, Amaia Aguirre, ha señalado que las sustituciones se llevarán a cabo a la mayor brevedad posible.

De forma paralela, el consistorio abordará una reestructuración de las áreas municipales para garantizar el funcionamiento normalizado de todos los servicios. La alcaldesa también se ha dirigido al personal del Ayuntamiento, ya que tres trabajadoras municipales han sido igualmente llamadas a declarar como investigadas en esta causa.

El Ayuntamiento de Getxo ha subrayado que respeta plenamente el proceso judicial en curso y ha reafirmado su confianza en el trabajo que desarrolla la plantilla municipal, desde el conocimiento técnico, el criterio profesional y el cumplimiento de la normativa vigente.

