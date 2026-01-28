Getxoko auzian ikertutako zinegotziak kargutik kendu dituzte
Getxoko Udalak ostegun honetako osoko bilkuran emango du kargu-uzteen berri, zinegotzien ordezkapena eta udal arloen berrantolaketa prestatzen ari den bitartean.
Algortako San Nikolas kaleko 11. zenbakian zegoen eraikina eraisteko ikertutako EAJ/PNVko hiru zinegotziak kargutik kendu dituzte eta datozen egunetan ordezkatuko dituzte, Getxoko Udalak jakinarazi duenez.
Zinegotziek alderdiaren esku utzi zituzten euren karguak, ikertu gisa deklaratzera deitu zituztela jakin ostean. Euren defentsa errazteko eta EAJren irudia babesteko hartu zuten erabakia, azaldu dutenez.
Ostegun honetan, hilak 29, ohiko osoko bilkurak kargu-uztearen berri emango du formalki. Amaia Aguirre alkateak adierazi duenez, ordezkapenak ahalik eta lasterren egingo dira.
Aldi berean, udal arloak berregituratzeari ekingo dio Udalak, zerbitzu guztien funtzionamendu normalizatua bermatzeko. Alkatea Udaleko langileei ere zuzendu zaie, hiru udal langile ere deitu baitituzte auzi honetan ikertu gisa deklaratzera.
Getxoko Udalak azpimarratu du erabat errespetatzen duela abian dagoen prozesu judiziala, eta udal-plantillak egiten duen lanean duen konfiantza berretsi du, ezagutza teknikotik, irizpide profesionaletik eta indarrean dagoen araudia betetzetik abiatuta.
Abalosek uko egin dio Kongresuko diputatu aktari
Koldo auzian inputatuta dagoen PSOEko Antolakuntza idazkari ohia behin-behinean espetxean dago pasa den azaroaren 27tik.
Zupiriak "Ertzaintzaren eta udaltzaingoen arteko elkarlana" azpimarratu du 2025ean delitu kopuruak egonkortzeko gako gisa
Radio Euskadiko Boulevard saioan egindako elkarrizketan Bingen Zupiria Eusko Jaurlaritzako Segurtasun sailburuak adierazi duenez, Polizien arteko lankidetzari, epaiketa azkar gehiago egiteari eta Polizia Nazionalarekin partekatutako informazioari egotzi die 2025ean Euskadin delituen kopurua egonkortu izana.
Zaldibarko alkate ohia inputatu dute, Eitzagako zabortegiari lotutako hirigintza delituak egin dituelakoan
2020an Zaldibarko zabortegian izandako luizian hil ziren Alberto Sololuze eta Joaquin Beltran langileen heriotzagatik Verter Recycling enpresako hiru arduradun zigortu zituzten. Ingurumen delituengatik zabaldutako aparteko pieza batean, ostera, Arantza Baigorri alkate ohiaz gain, bi udal arkitekto eta idazkari bat ere inputatu dituzte.
Esteban: "Euskara Europan ofiziala ez izatearen errudun nagusia Espainiako PP da"
Aitor Esteban EEBko presidenteak euskararen ofizialtasuna Europan "lortuko dugula" esan du, Bruselan egiten ari den bidaian. Espainiako Alderdi Popularraren "erresistentzia" salatu du, baina itxaropentsu agertu da.
Estatutua betetzea eta konpetentzia berriak eskualdatzea eskatu dio Pradalesek Sanchezi
Lehendakariak iragarri du apirila baino lehen Aldebiko Batzordea egingo dutela gai berriak Euskadira eskualdatzeko, besteak beste, aireportuen transferentzia.
Pentsioen igoera eta beste hainbat neurri biltzen dituen dekretua bertan behera, PP, Vox eta Juntsen botoekin
Pentsioen igoera beste hainbat gairekin dekretu berean "nahastea" kritikatu dute aurka bozkatu duten alderdiek.
Auzitegi Nazionalak Fiskaltzari galdetu dio ea Oscar Puente ikertu beharko lukeen Adamuzko tren istripuagatik
Auzitegi Nazionalak aurretiazko eginbideak hasi ditu Libertad y Justicia elkartearen salaketatik abiatuta, Puente eta beste batzuei zuhurtziagabekeriazko giza hilketa, zabarkeria, lesioak eta prebarikazioa leporatuta. Hori dela eta, Ministerio Publikoari galdegin dio argitu dezan auzitegiaren eskumena den hura epaitzea eta egoki jotzen duen auzi penala irekitzea.
Puigdemont atxilotzeko agindua bere horretan utzi du Auzitegi Konstituzionalak
Auzitegi Konstituzionaleko osoko bilkurak atzera bota du atxilotze agindua bertan behera uzteko Puigdemonten defentsak egindako kautelazko eskaria, aurrez Puigdemontek berak jarritako babes helegitea ebatzi bitartean.
Antxon Alonsok Koldo auziko Nafarroako adarraren gaineko ikerketa batzordean ez deklaratzeko eskubideari heldu dio
Alonso zitaziora joan da, baina lehen txandan argudiatu du Auzitegi Gorenean irekitako prozesu judizial batean dagoela, eta, beraz, ez zituela taldeen galderak erantzungo. Taldeek euren txanda probestu dute, eta galdera asko gelditu dira airean.