Getxoko auzian ikertutako zinegotziak kargutik kendu dituzte

Getxoko Udalak ostegun honetako osoko bilkuran emango du kargu-uzteen berri, zinegotzien ordezkapena eta udal arloen berrantolaketa prestatzen ari den bitartean.

Jauregiko lurrak. Argazkia: EITB
EITB

Azken eguneratzea

Algortako San Nikolas kaleko 11. zenbakian zegoen eraikina eraisteko ikertutako EAJ/PNVko hiru zinegotziak kargutik kendu dituzte eta datozen egunetan ordezkatuko dituzte, Getxoko Udalak jakinarazi duenez.

Zinegotziek alderdiaren esku utzi zituzten euren karguak, ikertu gisa deklaratzera deitu zituztela jakin ostean. Euren defentsa errazteko eta EAJren irudia babesteko hartu zuten erabakia, azaldu dutenez.

Ostegun honetan, hilak 29, ohiko osoko bilkurak kargu-uztearen berri emango du formalki. Amaia Aguirre alkateak adierazi duenez, ordezkapenak ahalik eta lasterren egingo dira.

Aldi berean, udal arloak berregituratzeari ekingo dio Udalak, zerbitzu guztien funtzionamendu normalizatua bermatzeko. Alkatea Udaleko langileei ere zuzendu zaie, hiru udal langile ere deitu baitituzte auzi honetan ikertu gisa deklaratzera.

Getxoko Udalak azpimarratu du erabat errespetatzen duela abian dagoen prozesu judiziala, eta udal-plantillak egiten duen lanean duen konfiantza berretsi du, ezagutza teknikotik, irizpide profesionaletik eta indarrean dagoen araudia betetzetik abiatuta.

