Getxoko auzian ikertutakoek otsailaren 25ean deklaratu beharko dute
Getxoko Instantzia Auzitegiko Sekzio Zibilak eta Instrukziokoak, 2. plazak, auto bat eman du astelehen honetan, eta, bertan, otsailaren 25ean ikertu gisa deklaratzeko deia egin du, ondare historikoaren aurkako delitu bat eta prebarikazio delitu bat egotzita 10 pertsona, horietako hiru Udaleko EAJko zinegotziak.
Botere Judizialeko iturriek jakitera eman dutenez, epaileak autoa eman du 2024ko abuztuan Irurak Bat jauregiaren eraistea ikertzeko eginbideak amaitu ondoren. Algorta auzoan kokatutako eraikin horrek babes maila lokala zuen, eta kooperatiba batek luxuzko 12 etxebizitza eraikitzeko asmoa zuen horretan. Kooperatiba horretako bi kide tokiko gobernu-taldeko EAJko bi zinegotzi ziren.
Autoan jasotzen denez, ikerketa horretatik "ondare historikoaren balizko delitu bat eta ondare historikoaren aurkako delitu batekin lotutako prebarikazio delitu bat egin izanaren zantzuak ondorioztatzen dira, eta hamar pertsona ikertzen ditu", horien artean EAJko hiru zinegotzi zirenak salatutako gertakarien unean.
Zehazki, otsailaren 25ean deklaratu beharko dute, gainerako ikertuekin batera, Irantzu Uriartek eta Ignacio Uriartek, bikotekideak eta eraikuntza-enpresako kooperatibista zirenak, eta Iñigo Urquizak, udal horretako Hirigintza Diziplinaren arloko arduraduna zenak. Hirurek dimisioa aurkeztu zuten joan den astean.
Eraisteko eginbideak 2024ko urriaren 21ean hasi ziren epaitegian, eta, hasiera batean, 2025eko urriaren 17ko auto bidez, gertakariak ondare historikoaren gaineko delituak arautzen dituen Zigor Kodearen 321. artikuluan jasotako balizko delitu izan zitezkeela ebatzi zen, eta ikertu gisa deklaratu zituzten jauregia eraitsi zuen enpresa sustatzailearekin lotutako lau pertsona.
Ondoren, eta aurtengo urtarrilaren 12an epaitegian jasotako atestatua zabaldu ondoren, organo horrek erabaki zuen eginbide hauek zabaltzea, ondare historikoaren aurkako delituen esparruan prebarikazio-delitu posible bat egiteagatik (Zigor Kodearen 322. artikulua) eta beste sei pertsona gehiago inputatzea, besteak beste, salatutako gertakarien unean Getxoko Udaleko EAJko hiru zinegotzi.
EH Bilduren udal taldeak hasi zuen auzia, eta PP eta Fiskaltza ere bertan daude pertsonatuta.
Bestalde, EAJk Amaia Agirre Getxoko alkatea babestu du, eta Iñigo Ansola Bizkai Buru Batzarreko presidenteak ikerketa judizialak "hiru zinegotzi" baino ez dituela aipatzen adierazi zuen atzo. PSE-EEk, aldiz, gertatutakoari buruzko "argitasun osoa" eskatu du.
