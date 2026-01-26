Las personas investigadas en el caso del palacete de Getxo tendrán que declarar el 25 de febrero
La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Getxo, plaza número 2, ha emitido este lunes un auto en el que cita el 25 de febrero a declarar como investigadas por un posible delito contra el patrimonio histórico y otro de prevaricación a 10 personas, de las que tres son concejales del PNV en ese Ayuntamiento.
Según han informado fuentes del Poder Judicial, la jueza ha emitido el auto al término de las diligencias de investigación por el derribo en agosto de 2024 del palacete Irurak Bat, edificio que contaba con un grado de protección local, ubicado en el barrio de Algorta, donde una cooperativa de la que formaban parte dos miembros del equipo de gobierno local, del PNV, había proyectado edificar 12 viviendas de lujo.
El auto recoge que de esa investigación "se derivan indicios de la comisión de un posible delito sobre el patrimonio histórico y otro de prevaricación vinculada con un delito contra el patrimonio histórico e investiga a diez personas", entre ellas tres que eran ediles del PNV en el momento de los hechos denunciados.
En concreto, el 25 de febrero deberán declarar junto al resto de investigados, Irantzu Uriarte y Ignacio Uriarte, que son pareja y eran cooperativista de la empresa constructora, e Iñigo Urquiza, que era responsable del área de Disciplina Urbanística de ese Ayuntamiento. Los tres presentaron la semana pasada su dimisión.
Las diligencias por el derribo se incoaron en el juzgado el 21 de octubre de 2024 y en un primer momento, por auto del 17 de octubre de 2025, se consideró que los hechos podrían ser constitutivos de un posible delito del artículo 321 del Código Penal que regula los delitos sobre el patrimonio histórico y se declaró como investigadas a cuatro personas vinculadas con la promotora y empresa que llevó a cabo derribo del palacete.
Posteriormente, y tras la ampliación del atestado recibido en el juzgado el 12 de enero de este año, este órgano acordó ampliar las presentes diligencias por la comisión de un posible delito de prevaricación en el marco de los delitos contra el patrimonio histórico (artículo 322 del Código Penal) e imputar a otras seis personas más, entre ellas tres ediles del PNV del consistorio en el momento de los hechos denunciados.
Fue el grupo municipal de EH Bildu el que inició la causa, en la que también están personadas el PP, que ha pedido que dimita la alcaldesa, y la Fiscalía.
Por su parte, el PNV ha respaldado a la alcaldesa de Getxo, Amaia Agirre, y ayer el presidente del Bizkai Buru Batzar, Iñigo Ansola, constató que la investigación judicial solo apunta a "tres concejales", mientras el PSE-EE, su socio en ese municipio, ha exigido "la máxima claridad" respecto a lo ocurrido.
Te puede interesar
Gure Ardoa 2026: barricas y bodegas vascas, hotel del mejor vino
80 bodegas vascas, empresas de bebidas, importadores internacionales... un total de 700 profesionales se han unido en Gure Ardoak, el Palacio Euskalduna, un punto de encuentro de productores vascos e importadores locales e internacionales para conocer mejor la oferta del territorio y desarrollar oportunidades de colaboración comercial
Avisos amarillos por viento hasta la mañana del martes en Álava, Bizkaia y Navarra
Las rachas de viento podrían superar los 100 kilómetros por hora en Álava y Bizkaia, y los 70 en la vertiente cantábrica navarra.
Puente afirma que el raíl que se rompió en Adamuz era nuevo y habrá que ver si fue en la soldadura
Tampoco se descarta aún que el material rodante “tuviera un fallo”, aunque la CIAF se inclina por que la vía sufriera una rotura.
El TSJPV revoca la exigencia de euskera para dos plazas de técnico en San Sebastián
El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco sostiene que la exigencia de perfiles lingüísticos en la totalidad o práctica totalidad de las plazas convocadas "es un requisito que no cohonesta la atención de los usuarios y el uso del euskera con el derecho de los aspirantes sin conocimiento del idioma a acceder al empleo público".
Tres inspectores vigilarán los campamentos de verano en la CAV, uno por territorio
El Gobierno Vasco ha anunciado la creación de un cuerpo de inspección específico, de momento, con tres personas.
Los escolares de Mendiko Eskola regresarán el viernes a clase tras el derrumbe del tejado por el fuerte viento
El fuerte temporal que ha azotado Euskadi esta semana provocó la caída parcial del tejado del edificio principal de Mendiko Eskola, en Amurrio. Afortunadamente no hubo heridos. Las clases se reanudarán con normalidad el próximo viernes.
260 personas tienen la enfermedad de Kawasaki en Euskadi, la gran mayoría menores de 5 años
Es una dolencia es una inflamación generalizada de pequeños y medianos vasos sanguíneos que aparece especialmente durante la infancia. Es poco frecuente pero potencialmente grave, ya que si no se diagnostica y trata a tiempo puede provocar secuelas cardiacas.
LAB abandona la mesa para tratar la segregación escolar, y reivindica el euskera para la inclusión
El sindicato denuncia que el Departamento de Educación no ha presentado ninguna propuesta de trabajo.
El TSJN reabre la investigación sobre la supuesta venta de una menor para casarla en Lleida
La Sección Primera de la Audiencia estima que, tal y como sostiene el Ministerio Fiscal, existen indicios claros de criminalidad frente a los encausados y considera que el archivo de la causa es "absolutamente prematuro". Existen indicios de que la menor de 14 años fue vendida en enero 2025 por sus padres a otro matrimonio para casarla con su hijo de 21 años.