PALACETE DE GETXO
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

El PNV insiste en que la investigación sobre el palacete derribado en Getxo afecta solo a tres concejales

El presidente del BBB del PNV, Iñigo Ansola, se ha remitido a las declaraciones realizadas ayer al ser preguntado por informaciones periodísticas en las que se apunta a que toda la junta del gobierno local estaría involucrada en el derribo.
BILBAO, 25/01/2026.- El presidente del PNV en Bizkaia, Iñigo Ansola (i), y la alcaldesa de Getxo (Bizkaia), Amaia Agirre (d), tras atender a los medios de comunicación este domingo momentos antes de la gala de entrega de los Premios de la Fundación Sabino Arana, que este año han recaído en el exconsejero de Interior y expresidente del Parlamento Vasco, Juan María Atutxa, y la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA), entre otros. EFE/ Miguel Toña
Ansola, junto con la alcaldesa de Getxo, Amaia Agirre, en el Teatro Arriaga. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Getxoko jauregitxoaren inguruko ikerketak hiru zinegotziri bakarrik eragiten diela azpimarratu du EAJk
author image

EITB

Última actualización

El presidente del BBB del PNV, Iñigo Ansola, ha insistido en que la investigación sobre el derribo del palacete protegido 'Irurak Bat' de Getxo (Bizkaia) se circunscribe solo a tres concejales jeltzales, imputados por presunta prevaricación, y habrá que ver si finalmente "se les juzga o no". Así, ha reiterado su llamamiento a respetar la presunción de inocencia. 

Ansola ha hecho estas declaraciones en el Teatro Arriaga de Bilbao, antes de comenzar la gala de los premios Sabino Arana. El dirigente jeltzale ha sido cuestionado sobre la publicación en el diario El Correo que asegura que la Ertzaintza responsabiliza a toda la junta del gobierno del "derribo ilegal" del palacete. Ansola ha dicho que "la licencia se remitió en su día con todos los informes favorables de todos los técnicos., y la junta de gobierno adoptó esa decisión en base a esos informes favorables". 

El presidente del PNV de Bizkaia ha apuntado que aún no han tenido acceso al auto judicial de imputación de los ediles, y ha asegurado que todavía este domingo estos concejales "no han sido informados de que son investigados". 

EAJ-PNV Getxo Política

Te puede interesar

nafarroako presidentea
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Chivite alerta a los jóvenes sobre los mensajes populistas de la ultraderecha

La secretaria general del PSN, quien ha intervenido este sábado en el Congreso de Juventudes Socialistas de Navarra, ha advertido a los jóvenes sobre los mensajes populistas de la ultraderecha y les ha animado a participar activamente en política. También ha asegurado que estos son "tiempos de batalla cultural" en redes sociales, en las que se difunden "mensajes simplistas" y "desinformación".
aitor esteban onda ceron
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Esteban cree que Imaz se podría haber "ahorrado unas cuantas frases" de su encuentro con Trump

El presidente del EBB, Aitor Esteban, ha defendido que el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, estuviera en la reunión de la Casa Blanca con el presidente de EE. UU. Donald Trump, para tratar el futuro de la prospección y posibles inversiones en Venezuela tras la captura y deposición de Nicolás Maduro como presidente. No obstante, ha reconocido que se podía haber "ahorrado" algunas frases, como en las que le mostró su agradecimiento al líder estadounidense por la operación o cuando llamó "Golfo de América" al Golfo de México.
Cargar más
Publicidad
X