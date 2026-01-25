El PNV insiste en que la investigación sobre el palacete derribado en Getxo afecta solo a tres concejales

El presidente del BBB del PNV, Iñigo Ansola, ha insistido en que la investigación sobre el derribo del palacete protegido 'Irurak Bat' de Getxo (Bizkaia) se circunscribe solo a tres concejales jeltzales, imputados por presunta prevaricación, y habrá que ver si finalmente "se les juzga o no". Así, ha reiterado su llamamiento a respetar la presunción de inocencia.

Ansola ha hecho estas declaraciones en el Teatro Arriaga de Bilbao, antes de comenzar la gala de los premios Sabino Arana. El dirigente jeltzale ha sido cuestionado sobre la publicación en el diario El Correo que asegura que la Ertzaintza responsabiliza a toda la junta del gobierno del "derribo ilegal" del palacete. Ansola ha dicho que "la licencia se remitió en su día con todos los informes favorables de todos los técnicos., y la junta de gobierno adoptó esa decisión en base a esos informes favorables".

El presidente del PNV de Bizkaia ha apuntado que aún no han tenido acceso al auto judicial de imputación de los ediles, y ha asegurado que todavía este domingo estos concejales "no han sido informados de que son investigados".