Getxoko jauregiaren eraisketaren errua udal gobernu osoarena izan daitekeela dioten informazioak ukatu dituzte EAJk eta PSEk
El Correo egunkariak kaleratu duenez, Ertzaintzaren ikerketak udal gobernu osoa egiten du eraisketaren erantzule. Horri buruz galdetuta, Iñigo Ansola EAJren BBBko presidenteak esan du "aldeko txostenekin" hartu zuela erabakia udal gobernuak. PSEk adierazi du, ordea, batzar horretan ez zela eraisketarik onartu, erreabilitazioa baizik.
Getxon bota zuten jauregiaren auziaren inguruko polemikak aurrera jarraitzen du. Gaur, El Correo egunkariak argitaratu du Ertzaintzaren atestatuak EAJko hiru zinegotzi inputatuak bakarrik ez, udal gobernu osoa, EAJko zein PSEko ordezkariak, jarriko lituzkeela jomugan, obra hori baimentzeagatik.
Ertzaintzaren txostenaren arabera, erabaki hori beharrezko txosten juridikorik gabe hartu zen; eta gaineratzen du, txosten hori eskatu izan balitz, eraikinak zuen ondare babesagatik eta HAPOn zuen egoeragatik, aurkakoa izango litzatekeela ebazpena.
EAJk eta PSEk aurre egin diote informazio horri.
EAJren izenean, Iñigo Ansola, Bizkai Buru Batzarreko presidenteak defendatu du "teknikarien txosten guztiak aldekoak" izanda eman zela lanak egiteko baimena, eta gaineratu du oraindik ez dutela ikerketaren sumarioa eskuratu; eta are gehiago, ikertutako zinegotziek ere ez dute jakinarazpenik jaso.
Hitzez bakarrik ez, babes publikoa ere agertu dio Ansolak Getxoko alkate Amaia Agirrei, elkarrekin helduz Arriaga antzokira, Sabino Arana Sarietara.
PSEk, berriz, oharra kaleratu du adieraziz udal gobernuak ez zuela inolaz ere jauregia eraisteko baimena eman, emandako baimena eraikina eraberritzeko izan zela.
PSEK 2022ko urriaren 18an egindako gobernu batzordearen akta argitara eman du eta zehaztu dutenez, "akordioaren hitzez hitzeko edukia kontuan hartuta", lizentzia horrek "ez zuen baimentzen eraikin nagusia, Irurak Bat, eraistea, baizik eta eraikuntza osagarriak eraistea eta hura birgaitzeko jarduketa bat egitea".
Ildo horretan, Getxoko PSE-EEk azpimarratu du 2022an onartutako lizentziak "birgaitze obra bati adostasuna ematen ziola, eta inola ere ez eraisteko obra bati".
"Tokiko Gobernu Batzarrera eraman zen espedienteak abal teknikoak zituen une horretan, eta, beraz, alde politikotik ezin da aurkako botorik eman, diskrezionalitatearen mende ez dagoen egintza arautua baita", defendatu dute agirian.
Azkenik, 2024ko abuztuan Irurak Bat eraikina eraitsi zenean, horrek emandako lizentzia urratzen zuela nabarmendu dute.
Gauzak honela, "iritzi publikoari helarazten zaizkion informazioekin oso zuhur" jokatu behar dela nabarmendu dute.
Ertzaintzaren aurkako pintaketak agertu dira Araian, Amurrion eta Donostian, asteburuan
Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak gogor gaitzetsi ditu ekintza horiek, eta salatu du "beste behin ere bizikidetzaren etsaiek beren totalitarismoa inposatu nahi dutela, herritarrak Euskadi seguru eta demokratiko batean bizi daitezen lanean ari diren ertzainak seinalatuz".
Podemos Euskadik "hautagaitza zabalak eraikitzearen" alde egin du, "euskal ezker indartsua" lortzeko
"Autogobernua birdefinitzeko garaia" dela adierazi du alderdi moreak, erabakitzeko eskubidearen alde dagoela, "baina benetan premiazkoa, dauzkagun tresnak erabiltzea" dela, "gure hizkuntza bezain baliotsua den zerbait barne, euskara, gizartea batzeko, eta ez zatitzeko", adierazi dute.
Sanchezek babesa agertu dio Oscar Puente Espainiako ministroari, PPk eta ERCk dimititzeko eskatu ostean
PPko idazkari nagusi Miguel Telladok gezurretan aritzea eta informazioa ezkutatzea egotzi dio Espainiako Gobernuari, eta ERCko presidente Oriol Junquerasek Espainiako Garraio ministroaren dimisioa eskatu du, gertatutakoari aurre egiteko eta azalpenak emateko gai izan ez dela iritzita.
UNRWA agentziak, Bera Bera Eskubaloia taldeak eta Juan Mari Atutxak jaso dituzte 2025eko Sabino Arana sariak
Beste hauek ere saritu dituzte: Eduardo Anitua medikua, Enrike Zelaia musikari eta folklorista eta Etxeondo enpresa. Arantxa Tapia Sabino Arana Fundazioko presidentearen hitzetan, sarituek "sustraiak galdu gabe aurrera egiten duen benetako eta eguneroko Euskadi hori hezurmamitzen dute".
Polizia ereduaren eztabaida edota Rosa Zarraren kasua izan ditu hizpide Juan Mari Atutxak ETBk egindako elkarrizketan
“Ohorea da saria jasotzea. Ahalegin xumea egin dut herri honen alde, eta pozgarria da”, esan du Atutxak. “Polizia eredua zalantzan jartzea eskubide bat da”, azpimarratu du ia zortzi urtez Herrizaingo sailburua izandakoak.
Rosa Zarraren familiari barkamena eskatzeko arazorik ez duela adierazi du Atutxak
ETBko albistegiek egindako elkarrizketan, Juan Mari Atutxak zehaztu du beste indarkeria batzuen biktimak ere kontuan hartu behar direla, ETAk hildako 15 ertzainak besteak beste. Atutxak Sabino Arana saria jaso du, bizikidetza demokratikoaren alde egin eta indarkeria garaian erakutsitako kemenagatik.
Pradales eta Sanchez asteartean bilduko dira Moncloan
Hala baieztatu dute Lehendakaritzako eta Moncloako iturriek. Kostata bada ere, EAEren esku beste bost eskumen utzi ostean egingo dute batzarra bi buruzagiek.
Vitero: "Aurrekontuek erakusten dute EH Bilduk lortzen dituen akordioek edukia dutela"
Rocio Vitero EH Bilduren Gasteizko Udaleko bozeramailearen hitzetan, koalizioak "helburu argi bat" du aurrekontuak adosten dituenean: "Jendearen bizi baldintzak hobetzea, eraldaketa sozialean aurrera egitea".
Mezu populisten aurrean erne ibiltzeko eskatu die Chivitek gazteei
PSNko idazkari nagusiak Nafarroako Gazte Sozialisten Kongresuan hitz egin du larunbat honetan, eta ultraeskuinaren mezu populistei buruz ohartarazi die gazteei, politikan aktiboki parte hartzeko deia egiteaz batera. Halaber, ziurtatu du "gatazka kulturala" gertatzen ari dela sare sozialetan, non "mezu sinplistak eta desinformazioa" zabaltzen diren.