Getxoko jauregiaren eraisketaren errua udal gobernu osoarena izan daitekeela dioten informazioak ukatu dituzte EAJk eta PSEk

El Correo egunkariak kaleratu duenez, Ertzaintzaren ikerketak udal gobernu osoa egiten du eraisketaren erantzule. Horri buruz galdetuta, Iñigo Ansola EAJren BBBko presidenteak esan du "aldeko txostenekin" hartu zuela erabakia udal gobernuak. PSEk adierazi du, ordea, batzar horretan ez zela eraisketarik onartu, erreabilitazioa baizik.

Ansola, Getxoko alkate Amaia Agirrerekin batera, Arriaga Antzokian. Argazkia: EFE
EITB

Getxon bota zuten jauregiaren auziaren inguruko polemikak aurrera jarraitzen du. Gaur, El Correo egunkariak argitaratu du Ertzaintzaren atestatuak EAJko hiru zinegotzi inputatuak bakarrik ez, udal gobernu osoa, EAJko zein PSEko ordezkariak, jarriko lituzkeela jomugan, obra hori baimentzeagatik. 

Ertzaintzaren txostenaren arabera, erabaki hori beharrezko txosten juridikorik gabe hartu zen; eta gaineratzen du, txosten hori eskatu izan balitz, eraikinak zuen ondare babesagatik eta HAPOn zuen egoeragatik, aurkakoa izango litzatekeela ebazpena.

EAJk eta PSEk aurre egin diote informazio horri.

EAJren izenean, Iñigo Ansola, Bizkai Buru Batzarreko presidenteak defendatu du "teknikarien txosten guztiak aldekoak" izanda eman zela lanak egiteko baimena, eta gaineratu du oraindik ez dutela ikerketaren sumarioa eskuratu; eta are gehiago, ikertutako zinegotziek ere ez dute jakinarazpenik jaso.

Hitzez bakarrik ez, babes publikoa ere agertu dio Ansolak Getxoko alkate Amaia Agirrei, elkarrekin helduz Arriaga antzokira, Sabino Arana Sarietara.

PSEk, berriz, oharra kaleratu du adieraziz udal gobernuak ez zuela inolaz ere jauregia eraisteko baimena eman, emandako baimena eraikina eraberritzeko izan zela.

PSEK 2022ko urriaren 18an egindako gobernu batzordearen akta argitara eman du eta zehaztu dutenez, "akordioaren hitzez hitzeko edukia kontuan hartuta", lizentzia horrek "ez zuen baimentzen eraikin nagusia, Irurak Bat, eraistea, baizik eta eraikuntza osagarriak eraistea eta hura birgaitzeko jarduketa bat egitea".

Ildo horretan, Getxoko PSE-EEk azpimarratu du 2022an onartutako lizentziak "birgaitze obra bati adostasuna ematen ziola, eta inola ere ez eraisteko obra bati".

"Tokiko Gobernu Batzarrera eraman zen espedienteak abal teknikoak zituen une horretan, eta, beraz, alde politikotik ezin da aurkako botorik eman, diskrezionalitatearen mende ez dagoen egintza arautua baita", defendatu dute agirian.

Azkenik, 2024ko abuztuan Irurak Bat eraikina eraitsi zenean, horrek emandako lizentzia urratzen zuela nabarmendu dute.

Gauzak honela, "iritzi publikoari helarazten zaizkion informazioekin oso zuhur" jokatu behar dela nabarmendu dute.

 

