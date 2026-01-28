Imputan a la exalcaldesa de Zaldibar por presuntos delitos urbanísticos asociados al vertedero de Eitzaga
Además, de la exalcaldesa Arantza Baigorri también han sido imputados dos arquitectos municipales y una secretaria. Se trata de una pieza derivada de las investigaciones por el derrumbe del vertedero en 2020, en el que fallecieron dos trabajadores: Alberto Sololuze y Joaquín Beltrán.
A escasos días del sexto aniversario del desplome del vertedero de Zaldibar en el que murieron Alberto Sololuze y Joaquín Beltrán, el Juzgado de Durango ha levantado el secreto de sumario de la pieza separada por los delitos ambientales relacionados con el derrumbe del vertedero.
Según la información adelantada este miércoles por elDiario.es Euskadi y confirmada por EITB, la magistrada Laura Yuste ha imputado a la exalcaldesa de Zaldibar, Arantza Baigorri, a dos arquitectos municipales y una secretaria.
Baigorri —alcaldesa de Zaldibar por EH Bildu entre 2011 y 2018— está siendo investigada, según añade el citado diario, por presuntos delitos relacionados con la prevaricación urbanística.
En concreto, investiga si el Ayuntamiento de la localidad amplió irregularmente el vertedero.
El diario Berria recogía en una información publicada en febrero de 2023 que Verter Reclycling podía utilizar un área de 137 000 metros cuadrados; pero utilizó 65 000 más, equivalente a 13 campos de fútbol, sin permiso.
Fuentes de EH Bildu han señalado que las actuaciones del Ayuntamiento de Zaldibar —entre 2011 y 2019— se desarrollaron conforme a los criterios y recomendaciones de los servicios técnicos municipales y las asesorías técnicas contratadas, y que también fueron "avaladas sin matices" por la Diputación de Bizkaia.
"El Ayuntamiento de Zaldibar puso desde el primer momento a disposición de la Ertzaintza y de la Justicia toda la información y documentación requerida. EH Bildu actúa con responsabilidad, transparencia y plena colaboración ante cualquier actuación que deba ser esclarecida. Arantza Baigorri no obtuvo beneficio personal alguno y, tras dejar la alcaldía en 2018, se reincorporó a su puesto de trabajo”, ha añadido la formación abertzale.
EH Bildu ha recordado que el procedimiento se encuentra pendiente de las resoluciones judiciales, "tras la presentación por parte de las defensas de un recurso de nulidad de actuaciones”.
Asimismo, están imputados los responsables de Verter Recycling, la empresa que gestionaba el vertedero, el empresario José Antonio Barinaga, la gerente de la compañía Arrate Bilbao, el ingeniero jefe de esa instalación, Juan Etxebarria, y técnicos de la consultora Geyser HPC, Francisco Javier Beraza y Borja Carriazo.
Te puede interesar
Cesados los concejales investigados por el derribo del palacete de Getxo
El Ayuntamiento de Getxo dará cuenta del cese en el pleno de este jueves, mientras prepara la sustitución de los ediles y la reorganización de las áreas municipales.
Zupiria destaca "el trabajo conjunto entre Ertzaintza y Policías Municipales" como clave para estabilizar los delitos en 2025
Entrevistado en el programa Boulevard de Radio Euskadi, el consejero vasco de Seguridad Bingen Zupiria ha asegurado que la estabilización del número de delitos en Euskadi durante 2025 se ha debido a la colaboración entre los cuerpos policiales, la celebración de un mayor número de juicios rápidos y el intercambio de información con la Policía Nacional.
Esteban: "Si la oficialidad del euskera en Europa no es una realidad, es porque el PP español se ha opuesto"
El presidente del EBB, Aitor Esteban, ha destacado su aspiración de que, "dentro de poco", la oficialidad del euskera "sea una realidad" en las instituciones europeas. "Si todavía no ha sido una realidad, ha sido porque el Partido Popular español se ha opuesto con uñas y dientes. Ha sido absolutamente contrario. Si no, ya estaría", ha aseverado, desde Bruselas.
Pradales reclama a Sánchez cumplir el Estatuto y traspasar nuevas materias
El lehendakari ha anunciado que antes de abril se celebrará la Comisión Bilateral para traspasar a Euskadi nuevas materias, entre ellas, la transferencia de aeropuertos.
PP, Vox y Junts tumban la subida de las pensiones y la prórroga del 'escudo social'
Los partidos de la derecha han criticado que se mezcle la revalorización de las pensiones con asuntos de otra índole en el mismo texto.
La Audiencia Nacional pregunta a Fiscalía si debe investigar a Óscar Puente por el accidente ferroviario de Adamuz
La AN ha incoado diligencias previas después de recibir una denuncia de la Asociación Libertad y Justicia por presuntos delitos de homicidio imprudente, negligencia, lesiones y prevaricación contra Puente y otras personas; por lo que ha dado traslado al Ministerio Público para que se pronuncie sobre la competencia del tribunal y sobre si ve pertinente abrir causa penal.
El Tribunal Constitucional mantiene la orden de detención contra Puigdemont
El Pleno del Tribunal Constitucional ha rechazado la solicitud cautelar planteada por la defensa del expresidente de la Generalitat, en tanto en cuanto el Constitucional resuelve el recurso de amparo que presentó contra la decisión del alto tribunal de no aplicarle la amnistía.
Antxon Alonso se acoge a su derecho de no declarar en la comisión de investigación del caso Koldo en Navarra
Alonso ha acudido a la citación pero en un primer turno de palabra ha argumentado que se encuentra en un proceso judicial abierto en el Tribunal Supremo, por lo que no responderá a las preguntas de los grupos, que sí han hecho uso de su turno.
El Gobierno español aprueba una regularización extraordinaria de personas migrantes
La medida beneficiará a las personas que residen en España desde antes del 31 de diciembre de 2025 y que puedan demostrar al menos cinco meses de residencia.