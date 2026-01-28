A escasos días del sexto aniversario del desplome del vertedero de Zaldibar en el que murieron Alberto Sololuze y Joaquín Beltrán, el Juzgado de Durango ha levantado el secreto de sumario de la pieza separada por los delitos ambientales relacionados con el derrumbe del vertedero.

Según la información adelantada este miércoles por elDiario.es Euskadi y confirmada por EITB, la magistrada Laura Yuste ha imputado a la exalcaldesa de Zaldibar, Arantza Baigorri, a dos arquitectos municipales y una secretaria.

Baigorri —alcaldesa de Zaldibar por EH Bildu entre 2011 y 2018— está siendo investigada, según añade el citado diario, por presuntos delitos relacionados con la prevaricación urbanística.

En concreto, investiga si el Ayuntamiento de la localidad amplió irregularmente el vertedero.

El diario Berria recogía en una información publicada en febrero de 2023 que Verter Reclycling podía utilizar un área de 137 000 metros cuadrados; pero utilizó 65 000 más, equivalente a 13 campos de fútbol, sin permiso.

Fuentes de EH Bildu han señalado que las actuaciones del Ayuntamiento de Zaldibar —entre 2011 y 2019— se desarrollaron conforme a los criterios y recomendaciones de los servicios técnicos municipales y las asesorías técnicas contratadas, y que también fueron "avaladas sin matices" por la Diputación de Bizkaia.

"El Ayuntamiento de Zaldibar puso desde el primer momento a disposición de la Ertzaintza y de la Justicia toda la información y documentación requerida. EH Bildu actúa con responsabilidad, transparencia y plena colaboración ante cualquier actuación que deba ser esclarecida. Arantza Baigorri no obtuvo beneficio personal alguno y, tras dejar la alcaldía en 2018, se reincorporó a su puesto de trabajo”, ha añadido la formación abertzale.

EH Bildu ha recordado que el procedimiento se encuentra pendiente de las resoluciones judiciales, "tras la presentación por parte de las defensas de un recurso de nulidad de actuaciones”.

Asimismo, están imputados los responsables de Verter Recycling, la empresa que gestionaba el vertedero, el empresario José Antonio Barinaga, la gerente de la compañía Arrate Bilbao, el ingeniero jefe de esa instalación, Juan Etxebarria, y técnicos de la consultora Geyser HPC, Francisco Javier Beraza y Borja Carriazo.