Zaldibarko alkate ohia inputatu dute, Eitzagako zabortegiari lotutako hirigintza delituak egin dituelakoan
2020an Zaldibarko zabortegian izandako luizian hil ziren Alberto Sololuze eta Joaquin Beltran langileen heriotzagatik Verter Recycling enpresako hiru arduradun zigortu zituzten. Ingurumen delituengatik zabaldutako aparteko pieza batean, ostera, Arantza Baigorri alkate ohiaz gain, bi udal arkitekto eta idazkari bat ere inputatu dituzte.
Zaldibarko hondamendia gertatu eta Alberto Sololuze eta Joaquin Beltran hil zirenetik sei urte betetzear dauden honetan, Durangoko epaitegiak sekretua kendu dio ingurumen delituengatik hasitako sumarioari.
Gaur elDiario.es Euskadik aurreratu eta gerora ETBk baieztatutako informazioaren arabera, Laura Yuste magistratuak Arantza Baigorri Zaldibarko alkatea ohia, bi udal arkitekto eta idazkari bat inputatu ditu.
Hirigintzarekin lotutako ustezko prebarikazio delituengatik ikertzen ari dira 2011tik 2018ra bitartean EH Bilduren Zaldibarko alkate izan zena, aipaturiko egunkariaren arabera.
Zehazki, lurralde antolakuntza arauen aurka zabortegiarekin lotutako hirigintza baimenen bat eman ote zuen ikertzen ari dira.
Berria egunkariak 2023ko otsailean jasotako informazioaren arabera, Eitzagako zabortegiak 137.000 metro karratu erabiltzeko baimena zuen, baina 65.000 metro karratu gehiago erabiltzen zituen.
EH Bilduko iturriek azaldu dutenez, "Zaldibarko Udalaren 2011tik 2019ra bitarteko jarduerak udal zerbitzu teknikoen irizpide eta gomendioen arabera garatu ziren, udal arkitektoa eta kontratatutako aholkularitza teknikoak barne, eta HAPOren aldaketa Bizkaiko Foru Aldundiak bermatu zuen inolako ñabardurarik gabe".
"Zaldibarko Udalak hasieratik jarri zuen Ertzaintzaren eta Justiziaren esku eskatutako informazio eta dokumentazio guztia. EH Bilduk erantzukizunez, gardentasunez eta erabateko lankidetzaz jokatzen du argitu beharreko edozein jardueraren aurrean. Arantza Baigorrik ez zuen irabazi pertsonalik lortu eta, 2018an alkatetza utzi ondoren, bere lanpostura itzuli zen", gaineratu du EH Bilduk.
Bestalde, EH Bilduk gogorarazi duenez, "prozedura ebazpen judizialen zain dago, defentsek jarduketak baliogabetzeko helegitea aurkeztu ostean".
Zaldibarko hondamendiari buruzko aparteko pieza horretan, halaber, inputatuta daude zabortegia kudeatzen zuen Verter Recycling enpresako arduradunak, Jose Antonio Barinaga enpresaria, Arrate Bilbao konpainiaren kudeatzailea, Juan Etxebarria ingeniaria eta Geyser HPC enpresako teknikariak.
Zure interesekoa izan daiteke
Getxoko auzian ikertutako zinegotziak kargutik kendu dituzte
Getxoko Udalak ostegun honetako osoko bilkuran emango du kargu-uzteen berri, zinegotzien ordezkapena eta udal arloen berrantolaketa prestatzen ari den bitartean.
Zupiriak "Ertzaintzaren eta udaltzaingoen arteko elkarlana" azpimarratu du 2025ean delitu kopuruak egonkortzeko gako gisa
Radio Euskadiko Boulevard saioan egindako elkarrizketan Bingen Zupiria Eusko Jaurlaritzako Segurtasun sailburuak adierazi duenez, Polizien arteko lankidetzari, epaiketa azkar gehiago egiteari eta Polizia Nazionalarekin partekatutako informazioari egotzi die 2025ean Euskadin delituen kopurua egonkortu izana.
Esteban: "Euskara Europan ofiziala ez izatearen errudun nagusia Espainiako PP da"
Aitor Esteban EEBko presidenteak euskararen ofizialtasuna Europan "lortuko dugula" esan du, Bruselan egiten ari den bidaian. Espainiako Alderdi Popularraren "erresistentzia" salatu du, baina itxaropentsu agertu da.
Estatutua betetzea eta konpetentzia berriak eskualdatzea eskatu dio Pradalesek Sanchezi
Lehendakariak iragarri du apirila baino lehen Aldebiko Batzordea egingo dutela gai berriak Euskadira eskualdatzeko, besteak beste, aireportuen transferentzia.
Pentsioen igoera eta beste hainbat neurri biltzen dituen dekretua bertan behera, PP, Vox eta Juntsen botoekin
Pentsioen igoera beste hainbat gairekin dekretu berean "nahastea" kritikatu dute aurka bozkatu duten alderdiek.
Auzitegi Nazionalak Fiskaltzari galdetu dio ea Oscar Puente ikertu beharko lukeen Adamuzko tren istripuagatik
Auzitegi Nazionalak aurretiazko eginbideak hasi ditu Libertad y Justicia elkartearen salaketatik abiatuta, Puente eta beste batzuei zuhurtziagabekeriazko giza hilketa, zabarkeria, lesioak eta prebarikazioa leporatuta. Hori dela eta, Ministerio Publikoari galdegin dio argitu dezan auzitegiaren eskumena den hura epaitzea eta egoki jotzen duen auzi penala irekitzea.
Puigdemont atxilotzeko agindua bere horretan utzi du Auzitegi Konstituzionalak
Auzitegi Konstituzionaleko osoko bilkurak atzera bota du atxilotze agindua bertan behera uzteko Puigdemonten defentsak egindako kautelazko eskaria, aurrez Puigdemontek berak jarritako babes helegitea ebatzi bitartean.
Antxon Alonsok Koldo auziko Nafarroako adarraren gaineko ikerketa batzordean ez deklaratzeko eskubideari heldu dio
Alonso zitaziora joan da, baina lehen txandan argudiatu du Auzitegi Gorenean irekitako prozesu judizial batean dagoela, eta, beraz, ez zituela taldeen galderak erantzungo. Taldeek euren txanda probestu dute, eta galdera asko gelditu dira airean.
Pertsona migratzaileen ezohiko erregularizazioa onartu du Espainiako Gobernuak
Bizileku baimena eskatu ahal izateko baldintza izango da 2025eko abenduaren 31 baino lehen Espainiako Estatuan gutxienez bost hilabete bizi izana.