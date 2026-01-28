Entrevista en Radio Euskadi
Zupiria destaca "el trabajo conjunto entre Ertzaintza y Policías Municipales" como clave para estabilizar los delitos en 2025

Euskaraz irakurri: Zupiriak "Ertzaintzaren eta Udaltzaingoen arteko elkarlana" nabarmendu du 2025ean delituak egonkortzeko gako gisa
Entrevistado en el programa Boulevard de Radio Euskadi, el consejero vasco de Seguridad Bingen Zupiria ha asegurado que la estabilización del número de delitos en Euskadi durante 2025 se ha debido a la colaboración entre los cuerpos policiales, la celebración de un mayor número de juicios rápidos y el intercambio de información con la Policía Nacional. 

Zupiria: "los procesos judiciales se retrasan mientras hay profesionales del delito que continúan cometiendo infracciones penales"
Gobierno Vasco Delitos Juicios Comunidad Autonóma Vasca Política

