Activistas de GKS se cuelgan del Monumento a los Caídos en Pamplona y piden su derribo
Según ha expuesto Gazte Koordinadora Sozialista (GKS) en un comunicado, "el Monumento a los Caídos está construido para homenajear a los fascistas, que tantos trabajadores asesinaron en el franquismo". "Por ello, defendemos su derribo", ha indicado.
