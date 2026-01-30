Activistas de GKS se cuelgan del Monumento a los Caídos en Pamplona y piden su derribo

El presidente del EBB, Aitor Esteban, ha explicado en Euskadi Irratia que, según la información de la que disponen, "la alcaldesa nunca autorizó el derribo del edificio" y ha acusado a la promotora de dicha acción. En el Ayuntamiento "se ha hecho todo dentro de la legalidad", pero ha asegurado que, si sale algún otro tipo de información, ellos serán "los primeros interesados en que se aclaren las cosas".