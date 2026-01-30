Educación
Sumar rechaza la decisión del departamento de Educación de fusionar cuatro escuelas públicas de Bizkaia

Alba García, Sumar
18:00 - 20:00
Alba García. Foto: EiTB.
Euskaraz irakurri: Sumarrek irmo gaitzetsi du Bizkaiko lau eskola publiko fusionatzeko Hezkuntza sailak hartutako erabakia

Última actualización

La líder de Sumar en Euskadi, Alba García, asegura que el Gobierno Vasco está utilizando la excusa de la caída demográfica para cerrar centros públicos.

Sumar Alba García Martín Educación Política

