Hoy es noticia
ERE en Tubos Reunidos |
Tiempo revuelto |
Vacunas caducadas |
MANIFESTACIÓN
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

GKS moviliza a miles de jóvenes en Bilbao y Pamplona "contra el fascismo"

Las marchas se han desarrollado bajo el lema "Faxismoaren eta estatuen autoritarismoaren aurka" (contra el fascismo y el autoritarismo de los Estados" y los asistentes han portando decenas de banderas rojas.
gks-manifestazioa-bilbo-EFE
Pancarta de la manifestación en Bilbao. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: GKSk milaka gazte mobilizatu ditu Bilbon eta Iruñean, "faxismoaren aurka"
author image

Agencias | EITB

Última actualización

Miles de personas han secundado este sábado tanto en Bilbao como en Pamplona la convocatoria de GKS (Gazte Koordinadora Sozialista) y se han manifestado para "demostrar que en Euskal Herria hay una juventud movilizada y organizada que no va a dejar pasar al fascismo".

La marcha de Bilbao ha partido sobre las 18:15 horas de la plaza del Sagrado Corazón bajo el lema "Faxismoaren eta estatuen autoritarismoaren aurka" (contra el fascismo y el autoritarismo de los Estados" y portando con decenas de banderas rojas. Minutos más tarde se iniciaba la marcha de Pamplona.

Entre gritos en euskera como "borroka da bide bakarra"(la lucha es el único camino) y "fascismoaren aurkera langile batasuna" (unidad obrera frente al fascismo), la manifestación ha recorrido la Gran Vía de Bilbao y en la plaza Moyúa había una gran pancarta con la foto de Donald Trump tachada y denunciando el "imperialismo genocida".

La movilización ha continuado hasta el Ayuntamiento, donde representantes de GKS han afirmado que la marcha ha logrado su objetivo de mostrar la "reactivación antifascista" de la juventud "trabajadora" vasca para hacer frente al "avance reaccionario tanto en España como en Euskal Herria" que busca "la eliminación de derechos políticos y que es una ideología de odio hacia la clase trabajadora de los pueblos oprimidos y los colectivos minorizados".

La organización ha asegurado que "en Euskal Herria existe una fuerza dispuesta a enfrentarse a cualquier forma de autoritarismo" y así se ha reivindicado como "un muro de contención frente al fascismo, con una propuesta política sólida". 

Manifestaciones Bilbao Pamplona Titulares de Hoy Política

Te puede interesar

Eba Blanco EA Eusko Alkartasuna Ricardo Burutaran
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

La Audiencia Provincial de Álava desestima la alegación de Maiorga Ramírez para convocar primarias en EA

Por tanto, Eusko Alkartasuna no deberá convocar un proceso de primarias, tal y como solicitaba el líder del sector crítico Maiorga Ramírez. En una primera valoración, la secretaria general de EA, Eba Blanco, ha destacado que su ejecutiva ha actuado "en todo momento cumpliendo con la democracia interna y con la ley". Además, Blanco ha anunciado que no seguirá en el cargo a partir del congreso ordinario que debe celebrarse este año. 

Aitor Esteban Euskadi Irratian
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Aitor Esteban: "No hay motivo para pedir la dimisión de la alcaldesa de Getxo, no está investigada"

El presidente del EBB, Aitor Esteban, ha explicado en Euskadi Irratia que, según la información de la que disponen, "la alcaldesa nunca autorizó el derribo del edificio" y ha acusado a la promotora de dicha acción. En el Ayuntamiento "se ha hecho todo dentro de la legalidad", pero ha asegurado que, si sale algún otro tipo de información, ellos serán "los primeros interesados en que se aclaren las cosas". 

Cargar más
Publicidad
X