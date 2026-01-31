Miles de personas han secundado este sábado tanto en Bilbao como en Pamplona la convocatoria de GKS (Gazte Koordinadora Sozialista) y se han manifestado para "demostrar que en Euskal Herria hay una juventud movilizada y organizada que no va a dejar pasar al fascismo".

La marcha de Bilbao ha partido sobre las 18:15 horas de la plaza del Sagrado Corazón bajo el lema "Faxismoaren eta estatuen autoritarismoaren aurka" (contra el fascismo y el autoritarismo de los Estados" y portando con decenas de banderas rojas. Minutos más tarde se iniciaba la marcha de Pamplona.

Entre gritos en euskera como "borroka da bide bakarra"(la lucha es el único camino) y "fascismoaren aurkera langile batasuna" (unidad obrera frente al fascismo), la manifestación ha recorrido la Gran Vía de Bilbao y en la plaza Moyúa había una gran pancarta con la foto de Donald Trump tachada y denunciando el "imperialismo genocida".

La movilización ha continuado hasta el Ayuntamiento, donde representantes de GKS han afirmado que la marcha ha logrado su objetivo de mostrar la "reactivación antifascista" de la juventud "trabajadora" vasca para hacer frente al "avance reaccionario tanto en España como en Euskal Herria" que busca "la eliminación de derechos políticos y que es una ideología de odio hacia la clase trabajadora de los pueblos oprimidos y los colectivos minorizados".

La organización ha asegurado que "en Euskal Herria existe una fuerza dispuesta a enfrentarse a cualquier forma de autoritarismo" y así se ha reivindicado como "un muro de contención frente al fascismo, con una propuesta política sólida".