Después de que esta semana se conociese la imputación de la ex alcaldesa de Zaldibar de EH Bildu por presuntos delitos urbanísticos asociados a la ampliación del vertedero, hoy la coalición soberanista del municipio le ha mostrado "todo su apoyo".

Lo ha hecho a través de un comunicado en el que defiende la inocencia de Arantza Baigorri (alcaldesa desde 2011 al 2018) y pide que "el proceso se desarrolle con imparcialidad".

EH Bildu de Zaldibar considera "absurda" la acusación contra Baigorri, y no entiende que "ella esté imputada y no lo estén el posterior alcalde y teniente de alcalde del PNV", ya que disponían, según ellos, de la misma información sobre la situación del vertedero.

En la nota difundida este domingo por la tarde, EH Bildu recuerda que "es de sobra conocido que el vertedero ha sido impulsado siempre por el PNV y el PSE de Zaldibar: en 1996 PNV y PSE aprobaron el proyecto, en mayo de 2011 firmaron la actividad (16 días antes de que el PNV perdiera la alcaldía) y en 2017 se posicionaron a favor de la alegación presentada por Verter Recycling para ampliar el vertedero".

Así, han destacado que, en toda la historia vertedero, EH Bildu ha sido "el único partido que ha estado en contra desde el principio y siempre ", y han recordado, entre otras cuestiones, que"EH Bildu votó en contra de las alegaciones de ampliación del vertedero con Arantza Baigorri como alcaldesa ".

"Se acusa a Arantza Baigorri de saber que el vertedero ocupaba más espacio del que necesitaba y de beneficiar a Verter Recycling", dice EH Bildu de Zaldibar en la nota, en la que defiende que esto es "absurdo" ya que "el PGOU de Zaldibar contó con la aprobación de todos los técnicos tanto del Ayuntamiento como de la Diputación Foral, así como del diputado foral de Infraestructuras y Desarrollo Territorial, Imanol Pradales".

EH Bildu de Zaldibar advierte de que la Ertzaintza "basa casi exclusivamente el informe presentado a la fiscalía en el testimonio del ex teniente alcalde del PNV Juan Mari Uriarte". "Múltiples referencias del informe indican claramente que Uriarte conocía la situación del vertedero", dice la nota, por lo que creen que "es increible que Arantza esté imputada y el alcalde y el teniente alcalde del PNV no".

Por otro lado, denuncian que "el Gobierno Vasco, en la inspección que realizó en el vertedero en 2019, tuvo conocimiento de que el vertedero disponía de una superficie superior a la que le correspondía y, sin embargo, no informó al Ayuntamiento de Zaldibar".

"La causa sobre ordenación territorial no tiene nada que ver con el derrumbe del vertedero"

La coalicion soberanista defiende que "la causa sobre ordenación del territorio no tiene relación directa con el derrumbe", y en este sentido, creen que "los intentos de asociación con el desplome tienen como objetivo desfigurar y están totalmente fuera de lugar".

EH Bildu afirma que el Ayuntamiento de Zaldibar ha aportado toda la documentación requerida, confirmando que han actuado con "total transparencia" y que seguirán haciéndolo.

Por último, muestra su "total apoyo" a la ex alcaldesa y ha reclamado que "el proceso se desarrolle con imparcialidad".