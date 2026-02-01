Zaldibarko EH Bilduk babes osoa agertu dio Arantza Baigorri alkate ohiari, eta "inpartzialtasuna" eskatu du
EH Bilduren esanetan, "lurralde antolamenduarekin lotutako auzi honek ez du zabortegiaren amiltzearekin zerikusirik". Horren ustez, "amiltzearekin lotzeko saiakerek desitxuratzea dute helburu eta erabat lekuz kanpo daude".
Zaldibarko EH Bilduk oharra kaleratu du otsailaren 1ean, Arantza Baigorriren inputazioaren ostean, alkate oihari babesa emateko eta prozesuaren inpartzialtasuna aldarrikatzeko. 2011tik 2018ra bitartean izan zen Zaldibarko alkate Baigorri.
Oharrean, EH Bilduk adierazi du "Zaldibarko EAJ eta PSE alderdiek bultzatu dutela zabortegia: 1996ean EAJ eta PSEk onartu zuten proiektua, 2011ko maiatzean aktibitatea sinatu zuten (EAJk alkatetza galdu baino 16 egun lehenago) eta 2017an Verter Recyclingek zabortegia handitzeko aurkeztutako alegazioaren alde agertu ziren". Gaur egun, 2015etik aurrerako edozein kausa preskribaturik legoke.
Zabortegiaren ibilbide osoan, EH Bildu izan da "hasieratik eta beti kontra egon den alderdi bakarra", koalizio abertzalearen arabera, eta gogora ekarri dute, besteak beste, "zabortegia handitzeko alegazioen aurka bozkatu zuela EH Bilduk, Arantza Baigorri alkate zela".
"Zabortegiak behar zuena baino leku gehiago okupatzen zuela jakitea eta Verter Recyclingi mesede egitea leporatzen zaio Arantza Baigorriri", Zaldibarko EH Bilduk zabaldutako oharraren arabera, eta hori "zentzugabea" dela esan du, "Zaldibarko HAPOak Udaleko zein Foru Aldundiko teknikari guztien onespena izan baitzuen, baita Imanol Pradales Azpiegiturak eta Lurralde Garapeneko foru diputatuarena ere".
Zaldibarko EH Bilduren esanetan, Ertzaintzak "Juan Mari Uriarte EAJko alkateorde ohiaren testigantzan oinarritzen du" ia erabat Fiskaltzari aurkeztutako txostena, eta koalizio subiranistari "sinesgaitza" egiten zaio ibilbide guztia ikusita, "Arantza inputatuta egotea eta EAJko alkate eta alkateordeak ez".
Bestalde, salatu dutenez, "Eusko Jaurlaritzak 2019an zabortegian egin zuen ikuskaritzan jakin zuen zabortegiak zegokiona baino eremu handiagoa zuela, eta, halere, ez zuen Zaldibarko Udala jakinaren gainean jarri". "Gertakari hau argitu beharra dago", ohar bidez zabaldu dutenaren arabera.
"Lurralde antolamenduarekin lotutako auzi honek ez du zabortegiaren amiltzearekin zerikusirik"
EH Bilduren esanetan, "lurralde antolamenduarekin lotutako auzi honek ez du zabortegiaren amiltzearekin zerikusirik". Horren ustez, "amiltzearekin lotzeko saiakerek desitxuratzea dute helburu eta erabat lekuz kanpo daude".
2024an abiatu zen ikerketa honetan, Zaldibarko Udalak eskatutako dokumentazio guztia aurkeztu dutela nabarmendu, eta "gardentasun osoz" jokatu dutela eta horrela jarraituko dutela berretsi dute.
Azkenik, Arantza Baigorriri "babes osoa" agertu dio Zaldibarko EH Bilduk; eta, horrez gain, "prozesua inpartzialtasunez betetzeko" eskatu du.
Zure interesekoa izan daiteke
Andueza "espainolistatzat" jo du Arrizabalagak, Pasaiako portuaren aferagatik EAJk eta PSEk duten sesioan
PSE-EEko idazkari nagusiak joan zen ostiralean adierazi zuenez, "EAJk Pasaiako portua lehiaketako elitetik atera nahi du, hiruzpalau maila azpitik joka dezan".
San Sebastian egunean ETAko bi preso ohiri egindako "ongietorria" salatu du Covitek
Terrorismoaren biktimen elkartearen arabera, 2022tik izan den lehen ongietorri publikoa da.
Sanchezek nabarmendu du "pentsioak bai ala bai igoko" direla, "PPren babesarekin edo babesik gabe"
Exekutiboak gaur arratsaldean ekingo die berriro talde parlamentarioekin elkarrizketei, Kongresuak 'omnibus dekretua' bertan behera utzi eta egun batzuetara.
GKSk milaka gazte mobilizatu ditu Bilbon eta Iruñean, "faxismoaren aurka"
"Faxismoaren eta estatuen autoritarismoaren aurka" lelopean manifestazio jendetsuak egin dira bi hiriburuetan. Dozenaka bandera gorri eraman dituzte bertaratuek eta faxismoaren zein inperialismoaren kontrako oihuak bota dituzte.
EAJk liskarretik at dagoen euskal politika defendatu du, Anduezak Pasaiako Portuari buruz egindako adierazpenen ostean
Datozen hauteskundeen atarian PSE-EE urduri egon daitekeela uste du Joseba Diez Antxustegik, EAJk Eusko Legebiltzarrean duen bozeramaileak, eta azpimarratu du jeltzaleek ez dutela liskar politikotik sustatuko euskal politikan.
EAJk eta EH Bilduk ikuspuntu kontrajarriak dituzte iraungitako txertoen inguruan
Zer gertatu den eta zer egin behar den argitu ostean kaltetuekin hitz egin dutela esan du Joseba Diez Antxustegik, Eusko Legebiltzarreko EAJren bozeramaileak. EH Bilduk horren berri jakitera eman izan ez balu, paziente horiek berriro txertatuko ote lituzketen galdetu du Arkaitz Rodriguez EH Bilduko legebiltzarkideak.
Zaldibar Argitu plataformak auziaren mamia ikertzeko eskatu eta hortik "desbideratzeko ahaleginak" salatu ditu
Arantza Baigorri EH Bilduren Zaldibarko alkate ohia ikerketapean dagoela jakin ostean, oharra atera du herritarren plataformak. Horren ustez, alkate izandakoak edo horren alderdiak azalpenak eman beharko dituzte, baina lehentasuna da luizia eta bi langileren heriotza eragin zuten faktoreak ikertzea.
Andueza: "EAJk Pasaiako portua elitetik atera eta mailaz jaitsi nahi du"
PSE-EEko idazkari nagusiak uste du portuen eta aireportuen titulartasuna Estatuarena dela, baita Gizarte Segurantza ere. Anduezak azpimarratu du "eragin negatiboa" izango lukeela Pasaiako portuak interes orokorreko portutzat izateari uzteak.
EAn primarioak deitzeko eskatuz Maiorga Ramirezek jarritako alegazioa atzera bota du Arabako Probintzia Auzitegiak
Justiziak arrazoia eman dio Eusko Alkartasunari eta hortaz ez du hauteskunde primarioetarako deialdirik egin beharko. Eba Blanco EAko idazkari nagusiak azpimarratu duenez, bera buru duen zuzendaritzak" barne demokrazia eta legea betez jardun du". Bestalde, Blancok iragarri du ez duela karguan jarraituko aurten egin behar den ohiko kongresutik aurrera.