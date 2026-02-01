Albiste da
EEE-a Tubos Reunidosen |
Eguraldi ezegonkorra |
Iraungitako txertoak |
IKERKETA IREKITA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Zaldibarko EH Bilduk babes osoa agertu dio Arantza Baigorri alkate ohiari, eta "inpartzialtasuna" eskatu du

EH Bilduren esanetan, "lurralde antolamenduarekin lotutako auzi honek ez du zabortegiaren amiltzearekin zerikusirik". Horren ustez, "amiltzearekin lotzeko saiakerek desitxuratzea dute helburu eta erabat lekuz kanpo daude".

zaldibar zabortegia vertedero
Zaldibarko zabortegiaren artxiboko irudia.
author image

EITB

Azken eguneratzea

Zaldibarko EH Bilduk oharra kaleratu du otsailaren 1ean, Arantza Baigorriren inputazioaren ostean, alkate oihari babesa emateko eta prozesuaren inpartzialtasuna aldarrikatzeko. 2011tik 2018ra bitartean izan zen Zaldibarko alkate Baigorri.

Oharrean, EH Bilduk adierazi du "Zaldibarko EAJ eta PSE alderdiek bultzatu dutela zabortegia: 1996ean EAJ eta PSEk onartu zuten proiektua, 2011ko maiatzean aktibitatea sinatu zuten (EAJk alkatetza galdu baino 16 egun lehenago) eta 2017an Verter Recyclingek zabortegia handitzeko aurkeztutako alegazioaren alde agertu ziren". Gaur egun, 2015etik aurrerako edozein kausa preskribaturik legoke.

Zabortegiaren ibilbide osoan, EH Bildu izan da "hasieratik eta beti kontra egon den alderdi bakarra", koalizio abertzalearen arabera, eta gogora ekarri dute, besteak beste, "zabortegia handitzeko alegazioen aurka bozkatu zuela EH Bilduk, Arantza Baigorri alkate zela".

"Zabortegiak behar zuena baino leku gehiago okupatzen zuela jakitea eta Verter Recyclingi mesede egitea leporatzen zaio Arantza Baigorriri", Zaldibarko EH Bilduk zabaldutako oharraren arabera, eta hori "zentzugabea" dela esan du, "Zaldibarko HAPOak Udaleko zein Foru Aldundiko teknikari guztien onespena izan baitzuen, baita Imanol Pradales Azpiegiturak eta Lurralde Garapeneko foru diputatuarena ere".

Zaldibarko EH Bilduren esanetan, Ertzaintzak "Juan Mari Uriarte EAJko alkateorde ohiaren testigantzan oinarritzen du" ia erabat Fiskaltzari aurkeztutako txostena, eta koalizio subiranistari "sinesgaitza" egiten zaio ibilbide guztia ikusita,  "Arantza inputatuta egotea eta EAJko alkate eta alkateordeak ez".

Bestalde, salatu dutenez, "Eusko Jaurlaritzak 2019an zabortegian egin zuen ikuskaritzan jakin zuen zabortegiak zegokiona baino eremu handiagoa zuela, eta, halere, ez zuen Zaldibarko Udala jakinaren gainean jarri". "Gertakari hau argitu beharra dago", ohar bidez zabaldu dutenaren arabera.

"Lurralde antolamenduarekin lotutako auzi honek ez du zabortegiaren amiltzearekin zerikusirik"

EH Bilduren esanetan, "lurralde antolamenduarekin lotutako auzi honek ez du zabortegiaren amiltzearekin zerikusirik". Horren ustez, "amiltzearekin lotzeko saiakerek desitxuratzea dute helburu eta erabat lekuz kanpo daude".

2024an abiatu zen ikerketa honetan, Zaldibarko Udalak eskatutako dokumentazio guztia aurkeztu dutela nabarmendu, eta "gardentasun osoz" jokatu dutela eta horrela jarraituko dutela berretsi dute.

Azkenik, Arantza Baigorriri "babes osoa" agertu dio Zaldibarko EH Bilduk; eta, horrez gain, "prozesua inpartzialtasunez betetzeko" eskatu du.

Otegik Zaldibarko alkate ohia babestu du: "Teknikari guzti-guztiek babestutako plan bat sinatu besterik ez zuen egin"
Zaldibarko alkate ohia inputatu dute Eitzagako zabortegiari lotutako ustezko hirigintza delituengatik
Zaldibar EH Bildu Bizkaia Epaiketak Politika

Zure interesekoa izan daiteke

Eba Blanco EA Eusko Alkartasuna Ricardo Burutaran
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

EAn primarioak deitzeko eskatuz Maiorga Ramirezek jarritako alegazioa atzera bota du Arabako Probintzia Auzitegiak

Justiziak arrazoia eman dio Eusko Alkartasunari eta hortaz ez du hauteskunde primarioetarako deialdirik egin beharko. Eba Blanco EAko idazkari nagusiak azpimarratu duenez,  bera buru duen zuzendaritzak" barne demokrazia eta legea betez jardun du". Bestalde, Blancok iragarri du ez duela karguan jarraituko aurten egin behar den ohiko kongresutik aurrera.

Gehiago ikusi
Publizitatea
X