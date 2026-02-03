El Gobierno Vasco se opuso al tercer grado a Alfredo De Miguel por "criterios técnicos"

Entrevistado en Euskadi Irratia, Joanex Artola, miembro de Gazte Koordinadora Sozialista, ha afirmado que la presencia de los falangistas en las calles de Vitoria-Gasteiz fue "responsabilidad" del PNV y ha asegurado que "la campaña de criminalización de los antifascistas que está llevando a cabo" el PNV es "una estrategia para ocultarlo".