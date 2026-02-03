Caso De Miguel
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

El Gobierno Vasco se opuso al tercer grado a Alfredo De Miguel por "criterios técnicos"

Maria Ubarretxena
18:00 - 20:00
María Ubarretxena. Foto: EFE.
Euskaraz irakurri: Eusko Jaurlaritzak "irizpide teknikoengatik" egin zuen Alfredo De Miguelen hirugarren graduaren aurka

Última actualización

Tras una queja del exdirigente del PNV alavés Alfredo de Miguel, la jueza de vigilancia penitenciaria resolvió en distinto sentido a la resolución de la Junta de Tratamiento y el Gobierno Vasco, "como corresponde a un Estado de Derecho", se limitó a ejecutar la resolución judicial firme, ha insistido la portavoz del Ejecutivo vasco, María Ubarretxena.

Caso de Miguel Gobierno Vasco Corrupción Política EAJ-PNV Política

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X