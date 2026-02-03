De Miguel kasua
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Eusko Jaurlaritzak "irizpide teknikoengatik" egin zuen Alfredo De Miguelen hirugarren graduaren aurka

Maria Ubarretxena
18:00 - 20:00
Maria Ubarretxena. Argazkia: EFE.

Azken eguneratzea

Alfredo de Miguel Arabako EAJko buruzagi ohiaren kexa baten ostean, espetxe-zaintzako epaileak Tratamendu Batzordearen ebazpenari beste modu batean erantzun zion, eta Eusko Jaurlaritzak, "Zuzenbide Estatu bati dagokion bezala", ebazpen judizial irmoa betearazi besterik ez zuen egin, Maria Ubarretxena Eusko Jaurlaritzako bozeramaileak berretsi duenez.

De Miguel Auzia Eusko Jaurlaritza Ustezko ustelkeria politikoa EAJ Politika

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X