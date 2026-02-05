Vacunas
Javier De Andrés cree que la vacunación con dosis caducadas "no es excepcional" en Osakidetza

El presidente del PP vasco, Javier de Andrés, ha señalado que su partido tiene "muchas dudas" en torno a lo ocurrido y ha afirmado que hay "una serie de elementos" que en su opinión "demuestran que no era una cosa ocasional y excepcional", si no que "da la sensación de que es más amplio de lo que inicialmente se había transmitido".

