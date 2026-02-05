Txertoak
Javier De Andresen ustez, iraungitako dosien txertaketa "ez da salbuespenezkoa" Osakidetzan

Javier de Andrés
Javier de Andres. Argazkia: EITB.

Azken eguneratzea

Javier de Andres EAEko PPko presidenteak adierazi duenez, bere alderdiak "zalantza asko" ditu gertatutakoaren inguruan, eta bere ustez "elementu batzuek erakusten dute ez zela noizbehinkako eta ezohiko gauza bat", baizik eta "hasieran transmititu zena baino zabalagoa dela".

Txertoak Osakidetza Euskadiko Alderdi Popularra Javier de Andrés Politika

PELLO OTXANDIANO
ZUZENEAN
Duela  min.

Otxandianok dio "txertoen krisiak" berriro agerian utzi duela Osakidetzak "egiturazko" arazoa duela

Pello Otxandiano EH Bilduk Eusko Legebiltzarrean duen bozeramaileak ohartarazi duenez,  iraungitako txertoen "krisia" ez dago "konponduta", informazioa argitzea falta delako. Alberto Martinez Eusko Jaurlaritzako Osasun sailburua egin du egoeraren erantzule. "Osakidetzaren egiturazko arazoak jarraitzen du, gutxi asko, orain bi urte zegoen egoera berean", zehaztu du.   

