PNV y PSE sacan adelante una iniciativa para "estimular el uso del euskera" en la Administración de Justicia
El Parlamento Vasco ha aprobado una enmienda del PNV y el PSE-EE que insta al Gobierno Vasco a "estimular el uso de servicios en euskera" por parte de los profesionales de la Administración de Justicia. El texto también exige el conocimiento de la lengua vasca en las plazas singularizadas del citado sector.
El pleno de la Cámara autonómica ha debatido este jueves sobre este asunto a propuesta del PP, cuya iniciativa ha sido rechazada al recibir 65 votos en contra (PNV, EH Bildu, PSE-EE y Sumar) y siete a favor (PP y Vox). La proposición no de ley del PP pedía al gobierno la modificación "urgente" de los decretos, órdenes y disposiciones que regulan los perfiles lingüísticos en la Administración de Justicia, con el fin de "suspender temporalmente la exigencia del perfil lingüístico de euskera —así como las correspondientes fechas de preceptividad— en el acceso y desempeño de las plazas de dicho sector".
La enmienda del PNV y el PSE-EE ha salido adelante con 37 votos a favor (PNV y PSE), 27 abstenciones (EH Bildu y Sumar) y siete en contra (PP y Vox).
El acuerdo entre jeltzales y socialistas llega en una momento en el que cada uno trabaja por separado en la ley de normalización lingüística para blindar el euskera en los procesos de empleo público. Josune Escota, del PNV, y Pau Blasi, del PSE-EE, han reprochado al PP sacar este teme con el único objetivo de agitar las discrepancias entre los socios de Gobierno.
