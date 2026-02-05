EUSKO LEGEBILTZARRA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Justizia Administrazioan euskara sustatzea eskatzen duen ekimena atera dute aurrera EAJk eta PSE-EEk

Administrazio publikoan euskararen eskakizuna blindatu ahal izateko legearen negoziazioan jarrerak urrunduta dituztenean, jeltzaleek eta sozialistek bat egin dute gaur Legebiltzarrean euskararekin lotutako ekimen batean.   

 

josune escota
18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Justizia Administrazioan "euskarazko zerbitzuen erabilera" sustatzeko eskatu dio Eusko Legebiltzarrak Gasteizko Gobernuari, EAJk eta PSE-EEk aurrera atera duten zuzenketa baten bidez.  Halaber, Justiziarako oposizioetan perfil zehatzetarako plazetan euskararen errekerimendua blindatzeko proposamena ere jasotzen du testuak. 

Alderdi Popularrak eraman du gaia Legebiltzarrera, legez besteko proposamen batean. Bertan, Justizia Administrazioko hizkuntza eskakizunak arautzen dituen dekretua "premiaz" moldatzea eskatu dute, eta euskara eskakizunak behin behinean baliogabetzea. Atzera bota dute popularren proposamena; EAJk, EH Bilduk, PSE-EEk eta Sumarrek kontra bozkatu dute (65 boto), eta PPk eta Voxek, alde (zazpi boto).

Jeltzaleek eta sozialistek aurkeztutako zuzenketak, berriz, aurrera egin du, bi alderdion 37 botoekin. EH Bildu eta Sumar abstenitu egin dira (27), eta PPk eta Voxek aurkako botoa eman dute. 

Euskararen normalizazioa blindatu ahal izateko legearen negoziazioan jarrerak urrunduta dituztenean iritsi da EAJ eta PSE-EE  arteko akordioa euskararekin lotuta. Bi alderdiok PPri aurpegiratu diote gai hau ateratzea gobernuko kideen artean tentsioak eta desadostasunak astintzeko helburuarekin. 

 

Eguneko Titularrak Eusko Legebiltzarra EAJ PSE EE Euskara Politika

Zure interesekoa izan daiteke

PELLO OTXANDIANO
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Otxandianok dio "txertoen krisiak" berriro agerian utzi duela Osakidetzak "egiturazko" arazoa duela

Pello Otxandiano EH Bilduk Eusko Legebiltzarrean duen bozeramaileak ohartarazi duenez,  iraungitako txertoen "krisia" ez dago "konponduta", informazioa argitzea falta delako. Alberto Martinez Eusko Jaurlaritzako Osasun sailburua egin du egoeraren erantzule. "Osakidetzaren egiturazko arazoak jarraitzen du, gutxi asko, orain bi urte zegoen egoera berean", zehaztu du.   

Gehiago ikusi
Publizitatea
X