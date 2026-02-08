La participación en Aragón es del 40,26 % a las 14:00 horas

Aragón ha tomado hoy el relevo a Extremadura y celebra, por primera vez en su historia, unas elecciones anticipadas, con la incertidumbre de que se pueda repetir un resultado electoral similar al de los anteriores comicios, con una victoria del PP, aunque sin mayoría absoluta. Este escenario podría cronificar el “bloqueo” anterior. Cabe recordar que el gobierno popular de Jorge Azcón, en minoría y en solitario, convocó elecciones tras la ruptura del PP y Vox, que impidió aprobar los presupuestos de 2026.

A las 14:00 horas, un 40,26 % del electorado había votado. El porcentaje, similar en las tres provincias, ha subido un 0,06 % con respecto a los comicios anteriores.

Los colegios electorales han abierto "con normalidad", según ha señalado la vicepresidenta del Gobierno de Aragón en funciones, Mar Vaquero. Vaquero ha explicado que se ha producido alguna incidencia, pero "ninguna reseñable en cuanto que haya afectado a la normal constitución de las mesas".

En total, 1,03 millones de personas tienen derecho a voto para elegir a los 67 diputados que componen las Cortes de Aragón. La representación se distribuye de la siguiente manera: 35, por Zaragoza; 18, por Huesca y 14, por Teruel.

El candidato del PP a la reelección, Jorge Azcón, ha sido el primero en ejercer su derecho a voto. El dirigente popular ha admitido que llega con "buenas sensaciones" a la jornada electoral tras realizar su partido "una buena campaña" en unos comicios con "eco nacional". En declaraciones a los medios de comunicación, Azcón ha observado que estas elecciones son "las únicas" que se celebran hoy en el Estado español, lo que propicia que su resultado vaya a tener un eco en todo el estado "que, de otra forma, no tendría". Por último, ha animado a la población a ir a votar, "que es lo más importante".