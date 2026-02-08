La participación en Aragón es del 40,26 % a las 14:00 horas
El porcentaje es muy similar al obtenido en las elecciones de 2023. Precisamente, los ocho candidatos a la Presidencia ya han ejercido su derecho a voto y han realizado un llamamiento a la movilización.
Aragón ha tomado hoy el relevo a Extremadura y celebra, por primera vez en su historia, unas elecciones anticipadas, con la incertidumbre de que se pueda repetir un resultado electoral similar al de los anteriores comicios, con una victoria del PP, aunque sin mayoría absoluta. Este escenario podría cronificar el “bloqueo” anterior. Cabe recordar que el gobierno popular de Jorge Azcón, en minoría y en solitario, convocó elecciones tras la ruptura del PP y Vox, que impidió aprobar los presupuestos de 2026.
A las 14:00 horas, un 40,26 % del electorado había votado. El porcentaje, similar en las tres provincias, ha subido un 0,06 % con respecto a los comicios anteriores.
Los colegios electorales han abierto "con normalidad", según ha señalado la vicepresidenta del Gobierno de Aragón en funciones, Mar Vaquero. Vaquero ha explicado que se ha producido alguna incidencia, pero "ninguna reseñable en cuanto que haya afectado a la normal constitución de las mesas".
En total, 1,03 millones de personas tienen derecho a voto para elegir a los 67 diputados que componen las Cortes de Aragón. La representación se distribuye de la siguiente manera: 35, por Zaragoza; 18, por Huesca y 14, por Teruel.
El candidato del PP a la reelección, Jorge Azcón, ha sido el primero en ejercer su derecho a voto. El dirigente popular ha admitido que llega con "buenas sensaciones" a la jornada electoral tras realizar su partido "una buena campaña" en unos comicios con "eco nacional". En declaraciones a los medios de comunicación, Azcón ha observado que estas elecciones son "las únicas" que se celebran hoy en el Estado español, lo que propicia que su resultado vaya a tener un eco en todo el estado "que, de otra forma, no tendría". Por último, ha animado a la población a ir a votar, "que es lo más importante".
Poco después, votaba la candidata socialista, Pilar Alegría, quien ha hecho un llamamiento a la ciudadanía "a la participación, a la movilización y a esa responsabilidad", porque "hoy decidimos el presente y el futuro de nuestra tierra". La diligente del PSOE ha reconocido que no está nerviosa, sino "ilusionada con el trabajo que hemos venido realizando, con el proyecto que hemos defendido y ahora lógicamente le corresponde a los aragoneses y a las aragonesas votar y decidir".
El candidato de Vox, Alejandro Nolasco, también ha animado a participación, indicando que este es "una oportunidad histórica de dejar atrás la ruina socialista y la estafa del bipartidismo".
Por su parte, el candidato de Chunta Aragonesista (CHA), Jorge Pueyo, ha pedido votar "a favor de Aragón", porque hoy la comunidad "se la juega". Según Pueyo, la jornada de este domingo "muy ilusionante" y de la que ha destacado que "la gente está respondiendo".
Con un mensaje similar, Marta Abengoechea (IU-Movimiento Sumar) ha querido trasladar a la ciudadanía que no se quede en casa: "Es imprescindible que todo el mundo salga a votar porque este derecho podemos perderlo, estamos en riesgo de involución democrática, y si te quedas en casa le estás dando alas a las que nos quieren quitar este derecho y llevarnos a una España y a un Aragón en blanco y negro".
La candidata de Podemos-Alianza Verde para la Presidencia del Gobierno de Aragón, María Goikoetxea, ha animado a votar porque "cada voto cuenta para frenar a la extrema derecha" y "con la esperanza y la certeza de que otro Aragón es posible". Una comunidad "que mantenga los servicios públicos", en el que la vivienda sea "una prioridad" y donde "los fondos buitre y las multinacionales" estén alejados de sus recursos naturales.
El cabeza de lista de Teruel Existe y candidato a la Presidencia, Tomás Guitarte, ha pedido "a todos los turolenses, a todos los aragoneses" que voten este domingo, pese a la lluvia o el frío que pueda hacer esta jornada porque "el voto es uno de los principales recursos que como ciudadanos tenemos y hay que ejercer este derecho".
Por último, el candidato del PAR, Alberto Izquierdo, ha señalado que "es importante que cada uno exprese su opinión, que cada uno diga con su voto lo que quiere para Aragón y hoy se decide el futuro de Aragón".
Las encuestas solo son favorables para Vox, CHA y IU-Sumar
Según la demoscopia, el PP volvería a ganar las elecciones, aunque seguiría necesitando a la ultraderecha para gobernar. El CIS dio la victoria al PP con una horquilla de entre 25 y 29 escaños (28, en la legislatura pasada). El PSOE seguiría siendo segunda fuerza, aunque con pérdida de representación: entre 17 y 23, frente a los 23 actuales. Vox subiría con un resultado entre los 10 y los 13 escaños (ahora tiene 7); también mejoraría resultados la Chunta Aragonesista (CHA), que podría lograr entre 3 y 5 escaños (frente a los 3 actuales). El CIS daba a IU-Movimiento Sumar una estimación de 1 a 3 escaños y a Podemos-AV 0-1. Teruel Existe perdería respaldo, al caer de 3 a 1-2 escaños. Por su parte, el Partido Aragonesista (PAR), con el 1,5 % de los votos, no alcanzaría escaño y perdería su representación en el Parlamento aragonés.
Aragón vota bajo la duda de cómo se resolverá la pugna PP-Vox
Los colegios electorales han abierto a las 09:00 horas, con normalidad y sin incidencias "reseñables". 1,03 millones de personas están llamadas a votar. Los sondeos apuntan a una nueva victoria del PP, pero con menos votos que los comicios anteriores y, por lo tanto, a expensas nuevamente de la ultraderecha para gobernar.
Abiertos los colegios electorales en Aragón
Un total de 1 036 325 aragoneses y aragonesas están llamadas a votar este domingo en unas elecciones anticipadas, las primeras de la historia, que dilucidarán la nueva composición de las Cortes de Aragón.
