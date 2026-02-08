Aragoiko parte-hartzea % 40,26koa izan da 14:00etan
2023ko bozetan izandako parte hartze datuaren oso antzekoa da (% 0,06 hazi da). Zortzi hautagaiek ere eman dute botoa, eta denek egin dute hauteslekuetara joateko deia.
Extremadurari lekukoa hartuta, hauteskunde autonomikoak dituzte gaur Aragoin. Ikuskizun dago aurreko deialdiak utzitako botere banaketak bere horretan jarraitzen duen eta horrek "blokeoa" areagotzen duen; izan ere, Jorge Azcon (PP) presidenteak bozak aurreratu zituen ikusita ezin zituela Voxekin 2026ko aurrekontuak adostu.
14:00etan, parte-hartzea % 40,26koa zen. Ehunekoa % 0,06 hazi da aurreko hauteskundeetako datuarekin alderatuta.
09:00etan ireki dituzte hauteslekuak, "normaltasunez", Mar Vaquero Aragoiko jarduneko presidenteordearen arabera. Horren hitzetan, gorabeheraren bat izan da, baina ez da oso aipagarria izan, eta mahaiak arazo barik osatu dira.
Guztira, 1,03 milioi herritarrek dute botoa emateko eskubidea, eta 67 diputatu aukeratuko dituzte: 35 Zaragozan, 18 Huescan eta 14 Teruelen.
Jorge Azcon PPko hautagai eta jarduneko presidentea izan da botoa ematen lehena. Popularrak esan duenez, "sentsazio onak" zituela abiatu du gaurko eguna, "kanpaina ona" egin dutela iritzita. Kazetarien aurrean adierazi duenez, Aragoiko hauteskundeek "Espainia osoan izango dute oihartzuna". "Bozkatzen ari garen bakarrak gara Espainian, eta emaitzek oihartzuna izango dute, bestela izango ez luketena", azaldu du. Azkenik, herritarrei bozkatzera joateko deia egin die. "Hori da garrantzitsuena", erantsi du.
Minutu batzuk geroago, gauza bera egin du Pilar Alegria PSOEko hautagaiak. Sozialistak "parte hartzeko, mobilizatzeko eta erantzukizunez jokatzeko" deia egin die herritarrei, "gaur gure herriaren oraina eta etorkizuna erabakiko dugulako". Nabarmendu duenez, inkestak gorabehera, ez dago urduri; kontrara, "ilusioz betea" dagoela esan du "egindako lanaren ostean". "Orain aragoiarrei dagokie bozkatzea eta erabakitzea", gaineratu du.
Alejando Nolasco Voxeko hautagaiak ere parte hartzeko deia egin die herritarrei, baina beste norabide batean: "Aukera historikoa dugu PSOEk eragindako hondamendia eta bipartidismoaren iruzurra atzean uzteko".
Jorge Pueyo Chunta Aragonesista (CHA) alderdiaren hautagaiak ere parte hartzeko deia egin du, eta "Aragoiren alde egiteko, asko baitago jokoan". Pueyoren esanetan, gaurko hauteskunde eguna "oso ilusionagarria da, eta jendea erantzuten ari da".
Antzeko adierazpenak egin ditu Marta Abengoecheak (IU-Movimiento Sumar): "Ezinbestekoa da jende guztia bozkatzera joatea, galdu ezin dugun eskubidea da; demokrazian atzera egiten ari gara, eta etxean geratuta, eskubide hori kendu nahi digutenei eta zuri-beltzeko Espainia eta Aragoi nahi dutenei hauspoa ematen diezu".
Maria Goikoetxea Podemos-Alianza Verde koalizioko hautagaiak ere bozkatzeko deia egin die herritarrei. "Boto bakoitzak balio du eskuin muturra geldiarazteko. Eman dezagun botoa itxaropenez eta ziurtasunez; beste Aragoi bat da posible", adierazi du. "Zerbitzu publikoei eusten dien, etxebizitza lehentasuna den eta funts putreak eta multinazionalak baliabide naturaletatik urrun dauden" erkidego bat aldarrikatu du Goikoetxeak.
Tomas Guitarte Teruel Existeko zerrendaburuak ere bozkatzeko deia egin die "Teruelgo eta, orokorrean, Aragoiko herritarrei", hotzari eta euriari aurre eginez. "Botoa emateko eskubidea herritarrok dugun baliabide nagusietako bat da; erabili beharrekoa, beraz".
Azkenik, Alberto Izquierdo PAR alderdiaren hautagaiaren ustez, gaurko eguna "garrantzitsua da, bakoitzak bere iritzia emateko. Gaur erabakiko da Aragoiren etorkizuna".
Voxek, CHAk eta IU-Sumarrek bakarrik dituzte inkestak alde
Inkesten arabera, PPk irabaziko ditu berriro hauteskundeak, baina ez omen du gehiengo osoa lortuko. Hala, eskuin-muturra beharko luke, beste behin ere, gobernatzeko. Auzia da zenbateraino baldintzatuko duen Voxek PPren jarduna.
CISek aurreikusitakoa betez gero, 25-29 eserleku lortuko ditu PPk (28 izan ditu aurreko legealdian). PSOEk bigarren lekuari eutsiko dio, babesak galduta: 17-23 diputatu (23 izan ditu). Voxek gora egingo du, 10-13 ordezkari lortzeraino (7 lortu zituen aurreko hauteskundeetan). Chunta Aragonesista (CHA) alderdiak ere ordezkaritza handituko du: 3-5 eserleku aurreikusi dizkiote (3 izan ditu). IU-Sumar Mugimendua izango da bosgarren indarra, 1-3 ordezkarirekin. Podemosi, aldiz, 0-1 ordezkari aurreikusi dizkio CISek. Teruel Existek babesa galduko du, 1-2 eserleku eskuratuta (3 izan ditu). Bestalde, baliteke PAR (Partido Aragones) alderdia Aragoiko Parlamentutik kanpo geratzea.
2008an atxilotu zuten Frantzian, eta 400 urtetik gorako zigorra betetzen ari da hainbat atentaturengatik. 2024an, Frantziako Lannemezango espetxetik Martuteneko espetxera eraman zuten.