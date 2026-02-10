ELECCIONES
Felipe González anuncia que votará en blanco en las próximas generales

El expresidente del Gobierno español ha advertido de que el escenario vivido en Aragón y Extremadura puede repetirse a nivel estatal y ha criticado tanto al PSOE como al PP por la ausencia de proyecto político.
MADRID (ESPAÑA), 10/02/2026.- El expresidente del Gobierno Felipe González participa en una charla de 'Los desayunos del Ateneo' junto a un grupo de periodistas este martes en Madrid. EFE/ Borja Sánchez-Trillo
Felipe González. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Felipe Gonzalezek iragarri du boto zuria emango duela hurrengo hauteskunde orokorretan
EITB

El expresidente del Gobierno español Felipe González ha reprochado al PSOE la falta total de autocrítica tras las derrotas electorales en Aragón, donde los socialistas han igualado el peor resultado de su historia, y en Extremadura. En su opinión, esa misma dinámica se repetirá en las próximas elecciones generales, en las que ha anunciado que votará en blanco porque los actuales candidatos no le representan.

Durante un desayuno informativo en el Ateneo de Madrid, González ha advertido de que “esto es lo que va a pasar en España, por el camino que vamos no se evita” y ha señalado que, para frenar el avance de Vox, es necesario hacer que el país funcione, con especial atención a los servicios públicos y a la política de vivienda.

El expresidente también ha denunciado la ausencia de crítica interna en el PP y ha afirmado que su líder nacional, Alberto Núñez Feijóo, carece de proyecto político y se limita a intentar “echar” al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez. Asimismo, aunque ha asegurado que no pactaría con Vox, ha subrayado que tampoco lo haría “ni de broma” con EH Bildu, como, según ha señalado, están haciendo actualmente los socialistas.

González ha reiterado que en las próximas elecciones generales votará en blanco debido a los actuales candidatos y ha descartado apoyar a cualquier otra formación. Aunque ha reconocido que tendría derecho a hacer campaña a favor del voto en blanco, ha precisado que no lo hará.

