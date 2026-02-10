HAUTESKUNDEAK
Felipe Gonzalezek iragarri du boto zuria emango duela hurrengo hauteskunde orokorretan

Espainiako Gobernuko presidente ohiak ohartarazi du Aragoiko eta Extremadurako emaitzak errepikatu daitezkeela Estatu mailan, eta PSOE eta PP kritikatu ditu proiektu politikorik ez dutelako.

MADRID (ESPAÑA), 10/02/2026.- El expresidente del Gobierno Felipe González participa en una charla de 'Los desayunos del Ateneo' junto a un grupo de periodistas este martes en Madrid. EFE/ Borja Sánchez-Trillo

Felipe Gonzalez. Argazkia: EFE

author image

EITB

Azken eguneratzea

Felipe Gonzalez Espainiako Gobernuko presidente ohiak autokritika falta aurpegiratu dio PSOEri, Aragoiko eta Extremadurako hauteskundeetan izandako porroten ostean. Sozialistek inoizko emaitzarik txarrena lortu dute, eta, bere ustez, dinamika hori bera errepikatu daiteke hauteskunde orokorretan.

Madrilgo Ateneoan egindako gosari informatibo batean, Gonzalezek ohartarazi du "hau da Espainian gertatuko dena, eta goazen bidetik ezin da saihestu". Adierazi du, gainera, Vox geldiarazteko, behar-beharrezkoa dela Estatuak funtzionatzea, arreta berezia jarriz zerbitzu publikoetan eta etxebizitza-politikan.

Espainiako presidente ohiak PPren barne kritikarik eza ere salatu du, eta Alberto Nuñez Feijoo buruzagi nazionalak proiektu politikorik ez duela adierazi du. Bere ustez, Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidentea "botatzen" saiatzera mugatzen da Feijoo. Halaber, Voxekin itunik egingo ez lukeela ziurtatu arren, EH Bildurekin ere ez lukeela egingo azpimarratu du, "ezta txantxetan ere", adierazi duenez.

Datozen hauteskunde orokorretan boto zuria emango duela azpimarratu du Gonzalezek, egungo hautagaiengatik, eta beste edozein alderdiri babesa ematea baztertu du. Boto zuriaren aldeko kanpaina egiteko eskubidea izango lukeela onartu arren, zehaztu du ez duela horrelakorik egingo.

